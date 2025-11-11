Somnia سریع‌ترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین بلاک‌چین EVM لایه 1 است که قادر به پردازش بیش از ۱ میلیون تراکنش در ثانیه با نهایی شدن زیر یک ثانیه و کارمزد کمتر از یک سنت می‌باشد. با این عملکرد، Somnia تجربه‌های کاملاً درون زنجیره‌ای و بلادرنگ را فراتر از کاربردهای مالی ممکن می‌سازد. این بلاک‌چین پایه‌ای ایده‌آل برای ساخت بازی‌های گسترده، پلتفرم‌های اجتماعی، اقتصادهای متاورس و برنامه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی است. معماری Somnia از سیستم‌های کاملاً ترکیبی پشتیبانی می‌کند و به توسعه‌دهندگان امکان می‌دهد تجربه‌های دیجیتال جذاب، هوشمند و تعاملی ایجاد کنند که مقیاس‌پذیری تا میلیون‌ها کاربر را داشته باشد.