قیمت لحظه‌ ای Refacta AI امروز برابر است با 0.04085 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت REFACTA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت REFACTA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Refacta AI

Refacta AI قیمت لحظه ای(REFACTA)

قیمت لحظه‌ ای 1 REFACTA به USD:

$0.04085
$0.04085$0.04085
+0.86%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Refacta AI (REFACTA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:16:48 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Refacta AI (REFACTA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.03867
$ 0.03867$ 0.03867
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.04206
$ 0.04206$ 0.04206
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.03867
$ 0.03867$ 0.03867

$ 0.04206
$ 0.04206$ 0.04206

--
----

--
----

+0.76%

+0.86%

+85.26%

+85.26%

قیمت لحظه‌ ای Refacta AI (REFACTA) برابر است با $ 0.04085. در 24 ساعت گذشته، REFACTA در بازه قیمتی حداقل $ 0.03867 تا حداکثر $ 0.04206 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته REFACTA برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، REFACTA در یک ساعت گذشته +0.76%، در 24 ساعت گذشته +0.86% و در 7 روز گذشته +85.26% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Refacta AI (REFACTA)

--
----

$ 493.97K
$ 493.97K$ 493.97K

$ 40.85M
$ 40.85M$ 40.85M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

ارزش بازار فعلی Refacta AI برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 493.97K. عرضه در گردش REFACTA برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 40.85M است.

تاریخچه قیمت Refacta AI (REFACTA) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Refacta AI برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0003483+0.86%
30 روز$ +0.0216+112.20%
60 روز$ +0.01947+91.06%
90 روز$ +0.03585+717.00%
تغییر قیمت امروز Refacta AI

امروز، REFACTA تغییر $ +0.0003483 (+0.86%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Refacta AI

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.0216 (+112.20%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Refacta AI

با گسترش بازه به 60 روز، REFACTA تغییر $ +0.01947 (+91.06%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Refacta AI

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.03585 (+717.00%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Refacta AI (REFACTA) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Refacta AI را ببینید.

Refacta AIREFACTA چیست

توکن REFACTA$ توکن کاربردی بومی در اکوسیستم Refacta است که تمامی عملکردهای این اکوسیستم را پشتیبانی می‌ کند. طراحی آن بر پایه مدل پایدار و مبتنی بر کاربرد (utility-first) انجام شده تا مشوق‌ های توسعه بلندمدت را فراهم کند، از نوسانات شدید در مراحل اولیه جلوگیری نماید و جامعه‌ ای قدرتمند و متکی بر مشارکت‌ کنندگان را پرورش دهد.

هم اکنون Refacta AI در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Refacta AI خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ REFACTA را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Refacta AI را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Refacta AI شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Refacta AI (USD)

ارزش Refacta AI (REFACTA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Refacta AI (REFACTA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Refacta AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Refacta AI را بررسی کنید!

توکنومیکس Refacta AI (REFACTA)

درک، توکنومیکس Refacta AI (REFACTA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده REFACTA بیشتر بدانید!

نحوه خریدRefacta AI (REFACTA)

آیا به دنبال نحوه خرید Refacta AI هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Refacta AI را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

REFACTA به ارزهای محلی

1 Refacta AI(REFACTA) به VND
1,074.96775
1 Refacta AI(REFACTA) به AUD
A$0.062092
1 Refacta AI(REFACTA) به GBP
0.030229
1 Refacta AI(REFACTA) به EUR
0.0347225
1 Refacta AI(REFACTA) به USD
$0.04085
1 Refacta AI(REFACTA) به MYR
RM0.17157
1 Refacta AI(REFACTA) به TRY
1.714066
1 Refacta AI(REFACTA) به JPY
¥6.2092
1 Refacta AI(REFACTA) به ARS
ARS$58.524161
1 Refacta AI(REFACTA) به RUB
3.2365455
1 Refacta AI(REFACTA) به INR
3.603787
1 Refacta AI(REFACTA) به IDR
Rp680.833061
1 Refacta AI(REFACTA) به PHP
2.4146435
1 Refacta AI(REFACTA) به EGP
￡E.1.937924
1 Refacta AI(REFACTA) به BRL
R$0.2193645
1 Refacta AI(REFACTA) به CAD
C$0.0567815
1 Refacta AI(REFACTA) به BDT
4.999223
1 Refacta AI(REFACTA) به NGN
59.547862
1 Refacta AI(REFACTA) به COP
$157.1152275
1 Refacta AI(REFACTA) به ZAR
R.0.7030285
1 Refacta AI(REFACTA) به UAH
1.720602
1 Refacta AI(REFACTA) به TZS
T.Sh.100.8639605
1 Refacta AI(REFACTA) به VES
Bs8.70105
1 Refacta AI(REFACTA) به CLP
$38.399
1 Refacta AI(REFACTA) به PKR
Rs11.532772
1 Refacta AI(REFACTA) به KZT
21.974032
1 Refacta AI(REFACTA) به THB
฿1.33171
1 Refacta AI(REFACTA) به TWD
NT$1.2512355
1 Refacta AI(REFACTA) به AED
د.إ0.1499195
1 Refacta AI(REFACTA) به CHF
Fr0.0322715
1 Refacta AI(REFACTA) به HKD
HK$0.316996
1 Refacta AI(REFACTA) به AMD
֏15.6990635
1 Refacta AI(REFACTA) به MAD
.د.م0.376637
1 Refacta AI(REFACTA) به MXN
$0.7512315
1 Refacta AI(REFACTA) به SAR
ريال0.1531875
1 Refacta AI(REFACTA) به ETB
Br6.187141
1 Refacta AI(REFACTA) به KES
KSh5.281088
1 Refacta AI(REFACTA) به JOD
د.أ0.02896265
1 Refacta AI(REFACTA) به PLN
0.1482855
1 Refacta AI(REFACTA) به RON
лв0.178106
1 Refacta AI(REFACTA) به SEK
kr0.382356
1 Refacta AI(REFACTA) به BGN
лв0.0682195
1 Refacta AI(REFACTA) به HUF
Ft13.621024
1 Refacta AI(REFACTA) به CZK
0.8517225
1 Refacta AI(REFACTA) به KWD
د.ك0.0125001
1 Refacta AI(REFACTA) به ILS
0.1327625
1 Refacta AI(REFACTA) به BOB
Bs0.282682
1 Refacta AI(REFACTA) به AZN
0.069445
1 Refacta AI(REFACTA) به TJS
SM0.3778625
1 Refacta AI(REFACTA) به GEL
0.111112
1 Refacta AI(REFACTA) به AOA
Kz37.3740735
1 Refacta AI(REFACTA) به BHD
.د.ب0.0153596
1 Refacta AI(REFACTA) به BMD
$0.04085
1 Refacta AI(REFACTA) به DKK
kr0.26144
1 Refacta AI(REFACTA) به HNL
L1.0763975
1 Refacta AI(REFACTA) به MUR
1.857858
1 Refacta AI(REFACTA) به NAD
$0.703437
1 Refacta AI(REFACTA) به NOK
kr0.4072745
1 Refacta AI(REFACTA) به NZD
$0.0706705
1 Refacta AI(REFACTA) به PAB
B/.0.04085
1 Refacta AI(REFACTA) به PGK
K0.17157
1 Refacta AI(REFACTA) به QAR
ر.ق0.148694
1 Refacta AI(REFACTA) به RSD
дин.4.107059
1 Refacta AI(REFACTA) به UZS
soʻm498.170652
1 Refacta AI(REFACTA) به ALL
L3.3966775
1 Refacta AI(REFACTA) به ANG
ƒ0.0731215
1 Refacta AI(REFACTA) به AWG
ƒ0.07353
1 Refacta AI(REFACTA) به BBD
$0.0817
1 Refacta AI(REFACTA) به BAM
KM0.068628
1 Refacta AI(REFACTA) به BIF
Fr121.5696
1 Refacta AI(REFACTA) به BND
$0.0526965
1 Refacta AI(REFACTA) به BSD
$0.04085
1 Refacta AI(REFACTA) به JMD
$6.5502975
1 Refacta AI(REFACTA) به KHR
164.7174125
1 Refacta AI(REFACTA) به KMF
Fr17.27955
1 Refacta AI(REFACTA) به LAK
888.0434605
1 Refacta AI(REFACTA) به LKR
රු12.427387
1 Refacta AI(REFACTA) به MDL
L0.691999
1 Refacta AI(REFACTA) به MGA
Ar183.183655
1 Refacta AI(REFACTA) به MOP
P0.3268
1 Refacta AI(REFACTA) به MVR
0.625005
1 Refacta AI(REFACTA) به MWK
MK70.9200935
1 Refacta AI(REFACTA) به MZN
MT2.6107235
1 Refacta AI(REFACTA) به NPR
रु5.767203
1 Refacta AI(REFACTA) به PYG
289.7082
1 Refacta AI(REFACTA) به RWF
Fr59.27335
1 Refacta AI(REFACTA) به SBD
$0.3361955
1 Refacta AI(REFACTA) به SCR
0.5584195
1 Refacta AI(REFACTA) به SRD
$1.6295065
1 Refacta AI(REFACTA) به SVC
$0.3574375
1 Refacta AI(REFACTA) به SZL
L0.703437
1 Refacta AI(REFACTA) به TMT
m0.1433835
1 Refacta AI(REFACTA) به TND
د.ت0.1192003
1 Refacta AI(REFACTA) به TTD
$0.2773715
1 Refacta AI(REFACTA) به UGX
Sh142.3214
1 Refacta AI(REFACTA) به XAF
Fr22.9577
1 Refacta AI(REFACTA) به XCD
$0.110295
1 Refacta AI(REFACTA) به XOF
Fr22.9577
1 Refacta AI(REFACTA) به XPF
Fr4.1667
1 Refacta AI(REFACTA) به BWP
P0.5453475
1 Refacta AI(REFACTA) به BZD
$0.0821085
1 Refacta AI(REFACTA) به CVE
$3.8770735
1 Refacta AI(REFACTA) به DJF
Fr7.23045
1 Refacta AI(REFACTA) به DOP
$2.6164425
1 Refacta AI(REFACTA) به DZD
د.ج5.311317
1 Refacta AI(REFACTA) به FJD
$0.092321
1 Refacta AI(REFACTA) به GNF
Fr355.19075
1 Refacta AI(REFACTA) به GTQ
Q0.312911
1 Refacta AI(REFACTA) به GYD
$8.553173
1 Refacta AI(REFACTA) به ISK
kr4.9837

منابع Refacta AI

برای درک عمیق‌ تر Refacta AI، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Refacta AI
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Refacta AI

امروز Refacta AI (REFACTA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای REFACTA به واحد USD برابر است با 0.04085 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی REFACTA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی REFACTA نسبت به USD برابر است با $ 0.04085. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Refacta AI چقدر است؟
ارزش بازار REFACTA برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش REFACTA چقدر است؟
عرضه در گردش REFACTA برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت REFACTA چقدر بوده است؟
REFACTA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت REFACTA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
REFACTA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات REFACTA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای REFACTA برابر است با $ 493.97K USD.
آیا REFACTA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد REFACTA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت REFACTA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:16:48 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب REFACTA به USD

مقدار

REFACTA
REFACTA
USD
USD

1 REFACTA = 0.04084 USD

معامله REFACTA

/USDTREFACTA
$0.04085
$0.04085$0.04085
+0.81%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

