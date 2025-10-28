پیش‌بینی قیمت Refacta AI (REFACTA) به صورت (USD)

پیش‌ بینی‌ های قیمت Refacta AI برای سال‌ های 2026، 2027، 2028، 2030 و فراتر را دریافت کنید. میزان رشد بالقوه REFACTA را در پنج سال آینده و بیشتر برآورد کنید و بر پایه روندهای بازار و تحلیل احساسات سرمایه‌ گذاران، سناریوهای آتی قیمت را در لحظه شبیه‌ سازی نمایید.

عدد دلخواهی بین 100- تا 1,000 وارد کنید تا پیش‌ بینی قیمت Refacta AI را دریافت کنید. % محاسبه *سلب مسئولیت: تمام پیش‌ بینی‌ های قیمت بر اساس ورودی کاربر است. $0.04121 $0.04121 $0.04121 +1.75% USD واقعی پیش بینی پیش‌ بینی قیمت Refacta AI برای سال‌ های از 2025 تا 2050 برای (USD) پیش‌ بینی قیمت Refacta AI (REFACTA) برای سال 2025 (امسال) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Refacta AI احتمالا رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و تا سال 2025 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.04121 برسد. پیش‌ بینی قیمت Refacta AI (REFACTA) برای سال 2026 (سال آینده) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Refacta AI احتمالاً رشدی در حدود 5.00% را تجربه کند و تا سال 2026 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.043270 برسد. پیش‌ بینی قیمت Refacta AI (REFACTA) برای سال 2027 (در 2 سال) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت REFACTA تا سال 2027 به حدود $ 0.045434 برسد و این پیش‌ بینی حاکی از نرخ رشدی در حدود 10.25% است. پیش‌ بینی قیمت Refacta AI (REFACTA) برای سال 2028 (در 3 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت REFACTA تا سال 2028 به حدود $ 0.047705 برسد و این پیش‌ بینی بیانگر نرخ رشدی در حدود 15.76% است. پیش‌ بینی قیمت Refacta AI (REFACTA) برای سال 2029 (در 4 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت فوق، هدف قیمتی REFACTA تا سال 2029 حدود $ 0.050091 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 21.55% است. پیش‌ بینی قیمت Refacta AI (REFACTA) برای سال 2030 (در 5 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی REFACTA تا سال 2030 حدود $ 0.052595 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 27.63% است. پیش‌ بینی قیمت Refacta AI (REFACTA) برای سال 2040 (در 15 سال آینده) تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Refacta AI احتمالاً رشدی در حدود 107.89% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.085672 برسد. پیش‌بینی قیمت برای سال 2050 (25 سال آینده) Refacta AI (REFACTA) تا سال 2050، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Refacta AI احتمالاً رشدی در حدود 238.64% را تجربه و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.139551 برسد. سال قیمت رشد 2025 $ 0.04121 0.00%

2026 $ 0.043270 5.00%

2027 $ 0.045434 10.25%

2028 $ 0.047705 15.76%

2029 $ 0.050091 21.55%

2030 $ 0.052595 27.63%

2031 $ 0.055225 34.01%

2032 $ 0.057986 40.71% سال قیمت رشد 2033 $ 0.060885 47.75%

2034 $ 0.063930 55.13%

2035 $ 0.067126 62.89%

2036 $ 0.070483 71.03%

2037 $ 0.074007 79.59%

2038 $ 0.077707 88.56%

2039 $ 0.081592 97.99%

2040 $ 0.085672 107.89% نمایش بیشتر پیش‌ بینی قیمت کوتاه‌ مدت Refacta AI برای امروز، فردا، این هفته و 30 روز آینده تاریخ پیش بینی قیمت رشد October 28, 2025(امروز) $ 0.04121 0.00%

October 29, 2025(فردا) $ 0.041215 0.01%

November 4, 2025(این هفته) $ 0.041249 0.10%

November 27, 2025(30 روز) $ 0.041379 0.41% پیش‌ بینی قیمت امروز Refacta AI (REFACTA) قیمت پیش‌ بینی‌ شده برای REFACTA در October 28, 2025(امروز) ، 0.04121$ است. این پیش‌ بینی نتیجه محاسبه‌ شده درصد رشد ارائه‌ شده را منعکس می‌ کند و به کاربران تصویری از حرکت بالقوه قیمت برای امروز ارائه می‌ کند. پیش‌ بینی قیمت فردا Refacta AI (REFACTA) برای October 29, 2025(فردا)، پیش‌ بینی قیمت برای REFACTA، با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% به میزان 0.041215$ است. این نتایج یک چشم انداز تخمینی برای ارزش توکن بر اساس پارامترهای انتخاب شده ارائه می دهد. پیش‌ بینی قیمت این هفته Refacta AI (REFACTA) تا November 4, 2025(این هفته)، پیش‌ بینی قیمت برای REFACTA، با استفاده از 5% نرخ رشد سالانه، 0.041249$ است. این پیش بینی هفتگی بر اساس همان درصد رشد محاسبه می شود تا ایده ای از روند بالقوه قیمت در روزهای آینده ارائه دهد. پیش‌ بینی قیمت Refacta AI (REFACTA) در 30 روز با نگاهی به 30 روز آینده، قیمت پیش بینی شده برای REFACTA به میزان 0.041379$ میباشد. این پیش‌ بینی با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% برای تخمین میزان ارزش توکن پس از یک ماه به دست می‌ آید.

آمار قیمت فعلی Refacta AI قیمت فعلی $ 0.04121$ 0.04121 $ 0.04121 تغییر قیمت (24 ساعته) +1.75% ارزش بازار ---- -- سرمایه در گردش ---- -- حجم (24 ساعته) $ 520.72K$ 520.72K $ 520.72K حجم (24 ساعته) -- قیمت لحظه‌ ای REFACTA در حال حاضر $ 0.04121 است. این رمزارز طی 24 ساعت گذشته تغییر قیمتی معادل +1.75% را تجربه کرده و حجم معاملات آن در همین بازه زمانی به حدود $ 520.72K رسیده است. علاوه بر این، REFACTA دارای عرضه در گردش حدود -- واحد است و ارزش بازار کل آن در حال حاضر حدود -- برآورد می‌ شود. مشاهده قیمت لحظه ای REFACTA

قیمت تاریخی Refacta AI طبق جدیدترین داده‌ های جمع‌ آوری‌ شده در صفحه قیمت لحظه ای Refacta AI، قیمت فعلی Refacta AI برابر با 0.04122 USD است. عرضه در گردش Refacta AI(REFACTA) برابر با 0.00 REFACTA است که ارزش بازار آن را به $-- می‌ رساند. دوره تغییر قیمت(%) تغییر قیمت(USD) بالاترین پایین ترین 24 ساعت 0.01% $ 0.000309 $ 0.04196 $ 0.03867

7 روز 0.80% $ 0.01829 $ 0.04206 $ 0.0219

30 روز 1.14% $ 0.02199 $ 0.04206 $ 0.01139 عملکرد 24 ساعته در 24 ساعت گذشته، Refacta AI حرکت قیمتی 0.000309$ را تجربه کرده است که نشان‌ دهنده تغییر 0.01% در ارزش آن است. عملکرد 7 روزه در 7 روز گذشته، Refacta AI با بالاترین قیمت $0.04206 و پایین‌ ترین قیمت $0.0219 معامله شده است. تغییر قیمت آن 0.80% بوده است. این روند اخیر پتانسیل REFACTA برای حرکت بیشتر در بازار را نشان می‌دهد. عملکرد 30 روزه در ماه گذشته، Refacta AI تغییر 1.14% را تجربه کرده است که معادل حدوداً $0.02199 به ارزش آن اضافه شده است. این نشان می‌دهد که REFACTA ممکن است شاهد تغییرات قیمت بیشتری در آینده نزدیک باشد. برای مشاهده روندهای دقیق در MEXC، تاریخچه کامل قیمت Refacta AI را بررسی کنید. مشاهده تاریخچه کامل قیمت REFACTA

ماژول پیش‌ بینی قیمت Refacta AI (REFACTA) چگونه کار می‌کند؟ ماژول پیش‌ بینی قیمت Refacta AI ابزاری آسان برای استفاده است که به شما کمک می‌ کند تا بر اساس فرضیات رشد خود، قیمت‌ های آینده احتمالی REFACTA را تخمین بزنید. چه تریدر باتجربه‌ ای باشید و چه یک سرمایه‌ گذار کنجکاو، این ماژول یک روش ساده و تعاملی برای پیش‌ بینی ارزش آینده توکن ارائه می‌ دهد. 1. پیش‌ بینی رشد خود را وارد کنید برای شروع، درصد رشد مورد نظر خود را وارد کنید که می‌ تواند مثبت یا منفی باشد، بسته به دیدگاه بازار شما. این می‌ تواند بازتابی از انتظارات شما برای Refacta AI در طول یک سال، پنج سال یا حتی دهه‌ های آینده باشد. 2. محاسبه قیمت آینده پس از وارد کردن نرخ رشد، روی «محاسبه» کلیک کنید. ماژول به‌ طور فوری قیمت آینده پیش‌ بینی‌ شده REFACTA را محاسبه کرده و تصویری واضح از نحوه تأثیر پیش‌ بینی شما بر ارزش توکن در طول زمان ارائه می‌ دهد. 3. کاوش در سناریوهای مختلف شما می‌ توانید با نرخ‌ های رشد مختلف آزمایش کنید تا ببینید شرایط مختلف بازار چگونه می‌ تواند قیمت Refacta AI را تحت تاثیر قرار دهد. این انعطاف‌ پذیری به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خوش‌ بینانه و محتاطانه را تجزیه و تحلیل کرده و به تصمیم‌ گیری آگاهانه‌ تری دست یابید. 4. احساسات کاربران و بینش‌ های جامعه این ماژول همچنین داده‌ های احساسات کاربران را ادغام می‌ کند و به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خود را با دیگر کاربران مقایسه کنید. این ورودی جمعی بینش ارزشمندی در مورد چگونگی درک جامعه از آینده REFACTA ارائه می‌دهد. شاخص‌ های فنی برای پیش‌ بینی قیمت برای افزایش دقت پیش‌ بینی، این ماژول از انواع شاخص‌ های فنی و داده‌ های بازار استفاده می‌ کند. این موارد شامل: میانگین متحرک نمایی (EMA): به ردیابی روند قیمت توکن کمک می‌ کند با هموار کردن نوسانات و ارائه بینش در مورد تغییرات بالقوه روند. باندهای بولینگر: نوسانات بازار را اندازه‌ گیری کرده و شرایط احتمالاً خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی می‌ کند. شاخص قدرت نسبی (RSI): به ارزیابی حرکت REFACTA می‌ پردازد تا مشخص کند که آیا در فاز صعودی یا نزولی است. میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD): قدرت و جهت حرکت قیمت‌ ها را ارزیابی می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی احتمالی را شناسایی کند. با ترکیب این شاخص‌ ها با داده‌ های بازار در زمان واقعی، این ماژول پیش‌بینی قیمت پویا ارائه می‌ دهد و به شما کمک می‌ کند تا بینش‌ های عمیق‌ تری در مورد پتانسیل آینده Refacta AI بدست آورید.

چرا پیش‌ بینی قیمت REFACTA مهم است؟

پیش‌ بینی قیمت REFACTA به دلایل مختلفی اهمیت دارد و سرمایه‌ گذاران به منظور اهداف گوناگونی به آن می‌ پردازند:

توسعه استراتژی سرمایه گذاری: پیش بینی ها به سرمایه گذاران در تدوین استراتژی ها کمک می کند. با تخمین قیمت‌های آتی، آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که چه زمانی ارز دیجیتال بخرند، بفروشند یا نگه دارند.

ارزیابی ریسک: درک حرکت‌های بالقوه قیمت به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک مرتبط با یک دارایی رمزنگاری خاص را بسنجند. این امر در مدیریت و کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

تحلیل بازار: پیش‌بینی‌ها اغلب شامل تجزیه و تحلیل روندهای بازار، اخبار و داده‌های تاریخی است. این تحلیل جامع به سرمایه گذاران در درک پویایی بازار و عوامل موثر بر تغییرات قیمت کمک می کند.

تنوع پورتفولیو: با پیش‌ بینی اینکه کدام ارزهای دیجیتال ممکن است عملکرد خوبی داشته باشند، سرمایه‌ گذاران می‌ توانند پرتفوی خود را بر این اساس متنوع کنند و ریسک را در دارایی‌ های مختلف پخش کنند.

برنامه ریزی بلندمدت: سرمایه گذارانی که به دنبال سودهای بلندمدت هستند، برای شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد آتی به پیش بینی ها تکیه می کنند.

آمادگی روانی: دانستن سناریوهای احتمالی قیمت، سرمایه‌ گذاران را از نظر احساسی و مالی برای نوسانات بازار آماده می‌ کند.

تعامل جامعه: پیش‌ بینی‌ های قیمت کریپتو اغلب بحث‌ هایی را در جامعه سرمایه‌ گذاران ایجاد می‌ کند که منجر به درک گسترده‌ تر و خرد جمعی در مورد روندهای بازار می‌ شود.

سوالات متداول (FAQ) آیا REFACTA ارزش سرمایه‌ گذاری در حال حاضر را دارد؟ بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود REFACTA تا تاریخ undefined به سطح قیمتی حدود -- برسد؛ موضوعی که می‌ تواند این توکن را به گزینه‌ ای قابل‌ توجه برای سرمایه‌ گذاران تبدیل کند. پیش‌ بینی قیمت REFACTA در ماه آینده چیست؟ بر اساس ابزار پیش‌ بینی قیمت Refacta AI (REFACTA)، انتظار می‌ رود که قیمت REFACTA تا تاریخ undefined به حدود -- برسد. قیمت یک REFACTA در سال 2026 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Refacta AI (REFACTA) در حال حاضر $0.04121 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که REFACTA تا سال 2026 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی تقریبی -- برسد. قیمت پیش‌ بینی‌ شده‌ ی REFACTA در سال 2027 چقدر است؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Refacta AI (REFACTA) به‌ طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2027، قیمت هر واحد REFACTA به حدود -- برسد. قیمت تخمینی REFACTA در سال 2028 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود Refacta AI (REFACTA) تا سال 2028 حدود 0.00% رشد را تجربه کند و هدف قیمتی برآورد‌شده برای آن در این سال حدود -- باشد. قیمت تخمینی REFACTA در سال 2029 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌رود Refacta AI (REFACTA) تا سال 2029 حدود 0.00% رشد داشته باشد و هدف قیمتی آن در این سال حدود -- برآورد می‌ شود. قیمت یک REFACTA در سال 2030 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Refacta AI (REFACTA) در حال حاضر $0.04121 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که REFACTA تا سال 2030 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی حدود -- برسد. پیش‌ بینی قیمت REFACTA برای سال 2040 چیست؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Refacta AI (REFACTA) به‌طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2040، قیمت هر واحد REFACTA به حدود -- برسد.