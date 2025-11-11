با بینش‌ های کلیدی در مورد Refacta AI (REFACTA)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Refacta AI (REFACTA)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

توکن REFACTA$ توکن کاربردی بومی در اکوسیستم Refacta است که تمامی عملکردهای این اکوسیستم را پشتیبانی می‌ کند. طراحی آن بر پایه مدل پایدار و مبتنی بر کاربرد (utility-first) انجام شده تا مشوق‌ های توسعه بلندمدت را فراهم کند، از نوسانات شدید در مراحل اولیه جلوگیری نماید و جامعه‌ ای قدرتمند و متکی بر مشارکت‌ کنندگان را پرورش دهد.

توکن REFACTA$ توکن کاربردی بومی در اکوسیستم Refacta است که تمامی عملکردهای این اکوسیستم را پشتیبانی می‌ کند. طراحی آن بر پایه مدل پایدار و مبتنی بر کاربرد (utility-first) انجام شده تا مشوق‌ های توسعه بلندمدت را فراهم کند، از نوسانات شدید در مراحل اولیه جلوگیری نماید و جامعه‌ ای قدرتمند و متکی بر مشارکت‌ کنندگان را پرورش دهد.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Refacta AI (REFACTA) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

نحوه خرید REFACTA آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن Refacta AI (REFACTA) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید REFACTA، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند. همین حالا یاد بگیرید که چگونه REFACTA را از MEXC خریداری کنید!

تاریخچه قیمت Refacta AI (REFACTA) تحلیل تاریخچه قیمت REFACTA به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت REFACTA را بررسی کنید!