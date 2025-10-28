پیش‌بینی قیمت Overlay Protocol (OVL) به صورت (USD)

پیش‌ بینی‌ های قیمت Overlay Protocol برای سال‌ های 2026، 2027، 2028، 2030 و فراتر را دریافت کنید. میزان رشد بالقوه OVL را در پنج سال آینده و بیشتر برآورد کنید و بر پایه روندهای بازار و تحلیل احساسات سرمایه‌ گذاران، سناریوهای آتی قیمت را در لحظه شبیه‌ سازی نمایید.

عدد دلخواهی بین 100- تا 1,000 وارد کنید تا پیش‌ بینی قیمت Overlay Protocol را دریافت کنید. % محاسبه *سلب مسئولیت: تمام پیش‌ بینی‌ های قیمت بر اساس ورودی کاربر است. $0.0874 $0.0874 $0.0874 -6.10% USD واقعی پیش بینی پیش‌ بینی قیمت Overlay Protocol برای سال‌ های از 2025 تا 2050 برای (USD) پیش‌ بینی قیمت Overlay Protocol (OVL) برای سال 2025 (امسال) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Overlay Protocol احتمالا رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و تا سال 2025 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.0874 برسد. پیش‌ بینی قیمت Overlay Protocol (OVL) برای سال 2026 (سال آینده) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Overlay Protocol احتمالاً رشدی در حدود 5.00% را تجربه کند و تا سال 2026 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.09177 برسد. پیش‌ بینی قیمت Overlay Protocol (OVL) برای سال 2027 (در 2 سال) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت OVL تا سال 2027 به حدود $ 0.096358 برسد و این پیش‌ بینی حاکی از نرخ رشدی در حدود 10.25% است. پیش‌ بینی قیمت Overlay Protocol (OVL) برای سال 2028 (در 3 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت OVL تا سال 2028 به حدود $ 0.101176 برسد و این پیش‌ بینی بیانگر نرخ رشدی در حدود 15.76% است. پیش‌ بینی قیمت Overlay Protocol (OVL) برای سال 2029 (در 4 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت فوق، هدف قیمتی OVL تا سال 2029 حدود $ 0.106235 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 21.55% است. پیش‌ بینی قیمت Overlay Protocol (OVL) برای سال 2030 (در 5 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی OVL تا سال 2030 حدود $ 0.111547 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 27.63% است. پیش‌ بینی قیمت Overlay Protocol (OVL) برای سال 2040 (در 15 سال آینده) تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Overlay Protocol احتمالاً رشدی در حدود 107.89% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.181698 برسد. پیش‌بینی قیمت برای سال 2050 (25 سال آینده) Overlay Protocol (OVL) تا سال 2050، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Overlay Protocol احتمالاً رشدی در حدود 238.64% را تجربه و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.295967 برسد. سال قیمت رشد 2025 $ 0.0874 0.00%

November 27, 2025(30 روز) $ 0.087759 0.41% پیش‌ بینی قیمت امروز Overlay Protocol (OVL) قیمت پیش‌ بینی‌ شده برای OVL در October 28, 2025(امروز) ، 0.0874$ است. این پیش‌ بینی نتیجه محاسبه‌ شده درصد رشد ارائه‌ شده را منعکس می‌ کند و به کاربران تصویری از حرکت بالقوه قیمت برای امروز ارائه می‌ کند. پیش‌ بینی قیمت فردا Overlay Protocol (OVL) برای October 29, 2025(فردا)، پیش‌ بینی قیمت برای OVL، با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% به میزان 0.087411$ است. این نتایج یک چشم انداز تخمینی برای ارزش توکن بر اساس پارامترهای انتخاب شده ارائه می دهد. پیش‌ بینی قیمت این هفته Overlay Protocol (OVL) تا November 4, 2025(این هفته)، پیش‌ بینی قیمت برای OVL، با استفاده از 5% نرخ رشد سالانه، 0.087483$ است. این پیش بینی هفتگی بر اساس همان درصد رشد محاسبه می شود تا ایده ای از روند بالقوه قیمت در روزهای آینده ارائه دهد. پیش‌ بینی قیمت Overlay Protocol (OVL) در 30 روز با نگاهی به 30 روز آینده، قیمت پیش بینی شده برای OVL به میزان 0.087759$ میباشد. این پیش‌ بینی با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% برای تخمین میزان ارزش توکن پس از یک ماه به دست می‌ آید.

آمار قیمت فعلی Overlay Protocol قیمت فعلی $ 0.0874$ 0.0874 $ 0.0874 تغییر قیمت (24 ساعته) -6.10% ارزش بازار $ 954.59K$ 954.59K $ 954.59K سرمایه در گردش 10.91M 10.91M 10.91M حجم (24 ساعته) $ 57.52K$ 57.52K $ 57.52K حجم (24 ساعته) -- قیمت لحظه‌ ای OVL در حال حاضر $ 0.0874 است. این رمزارز طی 24 ساعت گذشته تغییر قیمتی معادل -6.10% را تجربه کرده و حجم معاملات آن در همین بازه زمانی به حدود $ 57.52K رسیده است. علاوه بر این، OVL دارای عرضه در گردش حدود 10.91M واحد است و ارزش بازار کل آن در حال حاضر حدود $ 954.59K برآورد می‌ شود. مشاهده قیمت لحظه ای OVL

قیمت تاریخی Overlay Protocol طبق جدیدترین داده‌ های جمع‌ آوری‌ شده در صفحه قیمت لحظه ای Overlay Protocol، قیمت فعلی Overlay Protocol برابر با 0.08747 USD است. عرضه در گردش Overlay Protocol(OVL) برابر با 0.00 OVL است که ارزش بازار آن را به $954.59K می‌ رساند. دوره تغییر قیمت(%) تغییر قیمت(USD) بالاترین پایین ترین 24 ساعت -0.03% $ -0.003169 $ 0.09617 $ 0.09037

7 روز -0.03% $ -0.002930 $ 0.09617 $ 0.08124

30 روز -0.58% $ -0.12832 $ 0.2325 $ 0.073 عملکرد 24 ساعته در 24 ساعت گذشته، Overlay Protocol حرکت قیمتی -0.003169$ را تجربه کرده است که نشان‌ دهنده تغییر -0.03% در ارزش آن است. عملکرد 7 روزه در 7 روز گذشته، Overlay Protocol با بالاترین قیمت $0.09617 و پایین‌ ترین قیمت $0.08124 معامله شده است. تغییر قیمت آن -0.03% بوده است. این روند اخیر پتانسیل OVL برای حرکت بیشتر در بازار را نشان می‌دهد. عملکرد 30 روزه در ماه گذشته، Overlay Protocol تغییر -0.58% را تجربه کرده است که معادل حدوداً $-0.12832 به ارزش آن اضافه شده است. این نشان می‌دهد که OVL ممکن است شاهد تغییرات قیمت بیشتری در آینده نزدیک باشد. برای مشاهده روندهای دقیق در MEXC، تاریخچه کامل قیمت Overlay Protocol را بررسی کنید. مشاهده تاریخچه کامل قیمت OVL

ماژول پیش‌ بینی قیمت Overlay Protocol (OVL) چگونه کار می‌کند؟ ماژول پیش‌ بینی قیمت Overlay Protocol ابزاری آسان برای استفاده است که به شما کمک می‌ کند تا بر اساس فرضیات رشد خود، قیمت‌ های آینده احتمالی OVL را تخمین بزنید. چه تریدر باتجربه‌ ای باشید و چه یک سرمایه‌ گذار کنجکاو، این ماژول یک روش ساده و تعاملی برای پیش‌ بینی ارزش آینده توکن ارائه می‌ دهد. 1. پیش‌ بینی رشد خود را وارد کنید برای شروع، درصد رشد مورد نظر خود را وارد کنید که می‌ تواند مثبت یا منفی باشد، بسته به دیدگاه بازار شما. این می‌ تواند بازتابی از انتظارات شما برای Overlay Protocol در طول یک سال، پنج سال یا حتی دهه‌ های آینده باشد. 2. محاسبه قیمت آینده پس از وارد کردن نرخ رشد، روی «محاسبه» کلیک کنید. ماژول به‌ طور فوری قیمت آینده پیش‌ بینی‌ شده OVL را محاسبه کرده و تصویری واضح از نحوه تأثیر پیش‌ بینی شما بر ارزش توکن در طول زمان ارائه می‌ دهد. 3. کاوش در سناریوهای مختلف شما می‌ توانید با نرخ‌ های رشد مختلف آزمایش کنید تا ببینید شرایط مختلف بازار چگونه می‌ تواند قیمت Overlay Protocol را تحت تاثیر قرار دهد. این انعطاف‌ پذیری به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خوش‌ بینانه و محتاطانه را تجزیه و تحلیل کرده و به تصمیم‌ گیری آگاهانه‌ تری دست یابید. 4. احساسات کاربران و بینش‌ های جامعه این ماژول همچنین داده‌ های احساسات کاربران را ادغام می‌ کند و به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خود را با دیگر کاربران مقایسه کنید. این ورودی جمعی بینش ارزشمندی در مورد چگونگی درک جامعه از آینده OVL ارائه می‌دهد. شاخص‌ های فنی برای پیش‌ بینی قیمت برای افزایش دقت پیش‌ بینی، این ماژول از انواع شاخص‌ های فنی و داده‌ های بازار استفاده می‌ کند. این موارد شامل: میانگین متحرک نمایی (EMA): به ردیابی روند قیمت توکن کمک می‌ کند با هموار کردن نوسانات و ارائه بینش در مورد تغییرات بالقوه روند. باندهای بولینگر: نوسانات بازار را اندازه‌ گیری کرده و شرایط احتمالاً خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی می‌ کند. شاخص قدرت نسبی (RSI): به ارزیابی حرکت OVL می‌ پردازد تا مشخص کند که آیا در فاز صعودی یا نزولی است. میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD): قدرت و جهت حرکت قیمت‌ ها را ارزیابی می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی احتمالی را شناسایی کند. با ترکیب این شاخص‌ ها با داده‌ های بازار در زمان واقعی، این ماژول پیش‌بینی قیمت پویا ارائه می‌ دهد و به شما کمک می‌ کند تا بینش‌ های عمیق‌ تری در مورد پتانسیل آینده Overlay Protocol بدست آورید.

چرا پیش‌ بینی قیمت OVL مهم است؟

پیش‌ بینی قیمت OVL به دلایل مختلفی اهمیت دارد و سرمایه‌ گذاران به منظور اهداف گوناگونی به آن می‌ پردازند:

توسعه استراتژی سرمایه گذاری: پیش بینی ها به سرمایه گذاران در تدوین استراتژی ها کمک می کند. با تخمین قیمت‌های آتی، آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که چه زمانی ارز دیجیتال بخرند، بفروشند یا نگه دارند.

ارزیابی ریسک: درک حرکت‌های بالقوه قیمت به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک مرتبط با یک دارایی رمزنگاری خاص را بسنجند. این امر در مدیریت و کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

تحلیل بازار: پیش‌بینی‌ها اغلب شامل تجزیه و تحلیل روندهای بازار، اخبار و داده‌های تاریخی است. این تحلیل جامع به سرمایه گذاران در درک پویایی بازار و عوامل موثر بر تغییرات قیمت کمک می کند.

تنوع پورتفولیو: با پیش‌ بینی اینکه کدام ارزهای دیجیتال ممکن است عملکرد خوبی داشته باشند، سرمایه‌ گذاران می‌ توانند پرتفوی خود را بر این اساس متنوع کنند و ریسک را در دارایی‌ های مختلف پخش کنند.

برنامه ریزی بلندمدت: سرمایه گذارانی که به دنبال سودهای بلندمدت هستند، برای شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد آتی به پیش بینی ها تکیه می کنند.

آمادگی روانی: دانستن سناریوهای احتمالی قیمت، سرمایه‌ گذاران را از نظر احساسی و مالی برای نوسانات بازار آماده می‌ کند.

تعامل جامعه: پیش‌ بینی‌ های قیمت کریپتو اغلب بحث‌ هایی را در جامعه سرمایه‌ گذاران ایجاد می‌ کند که منجر به درک گسترده‌ تر و خرد جمعی در مورد روندهای بازار می‌ شود.

