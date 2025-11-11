Overlay در حال ساخت اولین پروتکل مشتقات داده غیرمتمرکز است. این پروتکل امکان معامله شاخص های دنیای واقعی را فراهم میکند — از سوزاندن ETH گرفته تا آمار Twitch، اسکین های CS2، دما و حتی روندهای محتوای بزرگسالان — همه به صورت زنجیره ای و بدون نیاز به طرف مقابل.Overlay از یک مدل پویا مبتنی بر ضرب و سوزاندن توکن $OVL استفاده میکند تا معاملات بدون نیاز به طرف مقابل را ممکن سازد و محدودیت های سنتی مربوط به نیاز به نقدینگی دوطرفه در محصولات مشابه گذشته را از بین ببرد.با این مدل، مشکل نقدینگی که دارایی های خاص و بازارهای پیچیده را درگیر کرده بود، حل میشود.