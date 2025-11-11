اقتصاد توکنی Overlay Protocol (OVL)
Overlay در حال ساخت اولین پروتکل مشتقات داده غیرمتمرکز است. این پروتکل امکان معامله شاخص های دنیای واقعی را فراهم میکند — از سوزاندن ETH گرفته تا آمار Twitch، اسکین های CS2، دما و حتی روندهای محتوای بزرگسالان — همه به صورت زنجیره ای و بدون نیاز به طرف مقابل.Overlay از یک مدل پویا مبتنی بر ضرب و سوزاندن توکن $OVL استفاده میکند تا معاملات بدون نیاز به طرف مقابل را ممکن سازد و محدودیت های سنتی مربوط به نیاز به نقدینگی دوطرفه در محصولات مشابه گذشته را از بین ببرد.با این مدل، مشکل نقدینگی که دارایی های خاص و بازارهای پیچیده را درگیر کرده بود، حل میشود.
توکنومیکس Overlay Protocol (OVL): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی Overlay Protocol (OVL) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای OVL که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های OVL که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
حالا که اقتصاد توکنی OVL را درک کردید، قیمت زنده توکن OVL را بررسی کنید!
نحوه خرید OVL
آیا علاقه مند به اضافه کردن Overlay Protocol (OVL) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش های مختلفی برای خرید OVL، از جمله کارت های اعتباری، حواله های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می کند.
تاریخچه قیمت Overlay Protocol (OVL)
تحلیل تاریخچه قیمت OVL به کاربران کمک می کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده های تاریخی بخش مهمی از پیش بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.
پیش بینی قیمت OVL
میخواهید بدانید که OVL به کجا می رود؟ صفحه پیش بینی قیمت OVL ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص های فنی را ترکیب می کند تا یک چشم انداز آینده نگر ارائه دهد.
چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟
پلتفرم MEXC یکی از برترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان است که مورد اعتماد میلیون ها کاربر در سراسر جهان است. چه مبتدی باشید و چه حرفه ای، MEXC ساده ترین راه برای انجام معاملات ارز دیجیتال برای شماست.
سلب مسئولیت
دادههای توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی کند. لطفاً قبل از سرمایه گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.
لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.
