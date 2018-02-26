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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Ontology Token ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Ontology Token ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Ontology Token (ONT)

تحلیل تکنیکال امروز Ontology Token (ONT)

صفحه تحلیل Ontology Token، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ONT، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Ontology Token را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Ontology Token (ONT)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.03672---4.65%-17.65%-36.77%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Ontology Token

Ontology Token اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Ontology Token در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
فروش
فروش 14
خنثی 3
خرید 9
میانگین‌ های متحرک:فروش قویفروش 12خنثی 1خرید 1
شاخص‌ های تکنیکال:خرید قویفروش 2خنثی 2خرید 8
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.03671
0.0367
مقاومت دوم
0.0367
0.03669
مقاومت اول
0.03669
0.03669
نقطه محوری
0.03668
0.03668
حمایت اول
0.03667
0.03667
حمایت دوم
0.03666
0.03667
حمایت سوم
0.03665
0.03666

سیگنال‌ های بازار Ontology Token

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.13M
$1.19 M
$1.32 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.01M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.08 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.06 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.01M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.16 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.15 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Ontology Token جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت ONTUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15-$0.03 M0.04
2026-08-14$0.01 M0.04
2026-08-13-$0.02 M0.04
2026-08-12$0.01 M0.04
2026-08-11-$0.02 M0.04

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Ontology Token بیشتر کاوش کنید

معامله Ontology Token (ONT) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Ontology Token را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTONT
$0.03672
$0.03672$0.03672
-0.08%
1.65M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب ONT به USD

مقدار

ONT
ONT
USD
USD

1 ONT = 0.03672 USD

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