تحلیل تکنیکال امروز Ontology Token (ONT) صفحه تحلیل Ontology Token، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ONT، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Ontology Token را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Ontology Token (ONT) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.03672 -- -4.65% -17.65% -36.77%

Ontology Token اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Ontology Token در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 14 خنثی 3 خرید 9 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 12 خنثی 1 خرید 1 شاخص‌ های تکنیکال : خرید قوی فروش 2 خنثی 2 خرید 8 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.03671 0.0367 مقاومت دوم 0.0367 0.03669 مقاومت اول 0.03669 0.03669 نقطه محوری 0.03668 0.03668 حمایت اول 0.03667 0.03667 حمایت دوم 0.03666 0.03667 حمایت سوم 0.03665 0.03666

سیگنال‌ های بازار Ontology Token حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.13M $1.19 M $1.32 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.01M خریدهای فعال 3 روزه $0.08 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.06 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.01M خریدهای فعال 7 روزه $0.16 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.15 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Ontology Token جریان سرمایه خالص ورودی قیمت ONTUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.03 M 0.04 2026-08-14 $0.01 M 0.04 2026-08-13 -$0.02 M 0.04 2026-08-12 $0.01 M 0.04 2026-08-11 -$0.02 M 0.04 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Ontology Token (ONT) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Ontology Token را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT ONT $0.03672 $0.03672 $0.03672 -0.08% 1.65M (USDT) معامله کنید