قیمت لحظه‌ ای Moonveil امروز برابر است با 0.07077 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MORE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MORE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

Moonveil قیمت لحظه ای(MORE)

قیمت لحظه‌ ای 1 MORE به USD:

$0.07078
-0.46%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Moonveil (MORE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:50:11 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Moonveil (MORE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.07028
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.07264
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.07028
$ 0.07264
--
--
+0.48%

-0.45%

-7.60%

-7.60%

قیمت لحظه‌ ای Moonveil (MORE) برابر است با $ 0.07077. در 24 ساعت گذشته، MORE در بازه قیمتی حداقل $ 0.07028 تا حداکثر $ 0.07264 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MORE برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MORE در یک ساعت گذشته +0.48%، در 24 ساعت گذشته -0.45% و در 7 روز گذشته -7.60% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Moonveil (MORE)

--
$ 55.05K
$ 70.77M
--
1,000,000,000
BSC

ارزش بازار فعلی Moonveil برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 55.05K. عرضه در گردش MORE برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 70.77M است.

تاریخچه قیمت Moonveil (MORE) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Moonveil برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0003271-0.45%
30 روز$ -0.02695-27.58%
60 روز$ -0.03317-31.92%
90 روز$ +0.04702+197.97%
تغییر قیمت امروز Moonveil

امروز، MORE تغییر $ -0.0003271 (-0.45%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Moonveil

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.02695 (-27.58%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Moonveil

با گسترش بازه به 60 روز، MORE تغییر $ -0.03317 (-31.92%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Moonveil

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.04702 (+197.97%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Moonveil (MORE) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Moonveil را ببینید.

MoonveilMORE چیست

مونویل (Moonveil) یک اکوسیستم بازی وب 3 کامل است که بازی‌ های اصلی و شخص ثالث، انتشار و زیرساخت لایه 2 را با هم ترکیب می‌ کند. این پلتفرم هویت کاربر را در لایه 2 بومی خود تثبیت می‌ کند و در عین حال از قابلیت همکاری چند زنجیره‌ ای پشتیبانی می‌کند. مونویل با رویکردی مبتنی بر محصول و ابزارمحور، از بازی‌ های میان‌رده واقعی مقیاس‌ پذیرتر است و با استفاده از زیرساخت‌ های ماژولار و عملیات زنده، یک شبکه انعطاف‌ پذیر و قابل همکاری را تقویت می‌کند.

هم اکنون Moonveil در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Moonveil خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ MORE را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Moonveil را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Moonveil شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Moonveil (USD)

ارزش Moonveil (MORE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Moonveil (MORE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Moonveil را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Moonveil را بررسی کنید!

توکنومیکس Moonveil (MORE)

درک، توکنومیکس Moonveil (MORE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MORE بیشتر بدانید!

نحوه خریدMoonveil (MORE)

آیا به دنبال نحوه خرید Moonveil هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Moonveil را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

MORE به ارزهای محلی

منابع Moonveil

برای درک عمیق‌ تر Moonveil، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Moonveil
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Moonveil

امروز Moonveil (MORE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MORE به واحد USD برابر است با 0.07077 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MORE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MORE نسبت به USD برابر است با $ 0.07077. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Moonveil چقدر است؟
ارزش بازار MORE برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MORE چقدر است؟
عرضه در گردش MORE برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MORE چقدر بوده است؟
MORE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MORE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MORE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات MORE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MORE برابر است با $ 55.05K USD.
آیا MORE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MORE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MORE مراجعه کنید.
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

