MORE

مونویل (Moonveil) یک اکوسیستم بازی وب 3 کامل است که بازی‌ های اصلی و شخص ثالث، انتشار و زیرساخت لایه 2 را با هم ترکیب می‌ کند. این پلتفرم هویت کاربر را در لایه 2 بومی خود تثبیت می‌ کند و در عین حال از قابلیت همکاری چند زنجیره‌ ای پشتیبانی می‌کند. مونویل با رویکردی مبتنی بر محصول و ابزارمحور، از بازی‌ های میان‌رده واقعی مقیاس‌ پذیرتر است و با استفاده از زیرساخت‌ های ماژولار و عملیات زنده، یک شبکه انعطاف‌ پذیر و قابل همکاری را تقویت می‌کند.

نامMORE

رتبهNo.

ارزش بازار$0,00

ارزش بازار کاملا رقیق شده$0,00

سهم بازار%

حجم معاملات/سقف بازار (24 ساعت)0

تامین گردش--

حداکثر عرضه0

عرضه کل1 000 000 000

نرخ گردش%

تاریخ صدور--

قیمتی که دارایی برای اولین بار در آن منتشر شد--

اوج قیمت,

کمترین قیمت,

بلاک چین عمومیBSC

معرفیمونویل (Moonveil) یک اکوسیستم بازی وب 3 کامل است که بازی‌ های اصلی و شخص ثالث، انتشار و زیرساخت لایه 2 را با هم ترکیب می‌ کند. این پلتفرم هویت کاربر را در لایه 2 بومی خود تثبیت می‌ کند و در عین حال از قابلیت همکاری چند زنجیره‌ ای پشتیبانی می‌کند. مونویل با رویکردی مبتنی بر محصول و ابزارمحور، از بازی‌ های میان‌رده واقعی مقیاس‌ پذیرتر است و با استفاده از زیرساخت‌ های ماژولار و عملیات زنده، یک شبکه انعطاف‌ پذیر و قابل همکاری را تقویت می‌کند.

بخش

رسانه های اجتماعی

etfindex:mc_etfindex_sourceسلب مسئولیت: داده ها توسط ارائه شده و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شوند.