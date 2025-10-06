قیمت لحظه‌ ای MON Protocol امروز برابر است با 0.01794 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MONPRO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MONPRO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای MON Protocol امروز برابر است با 0.01794 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MONPRO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MONPRO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو MON Protocol

MON Protocol قیمت لحظه ای(MONPRO)

قیمت لحظه‌ ای 1 MONPRO به USD:

$0.01794
$0.01794$0.01794
-1.75%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای MON Protocol (MONPRO)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:11:07 (UTC+8)

اطلاعات قیمت MON Protocol (MONPRO) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0179
$ 0.0179$ 0.0179
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.01912
$ 0.01912$ 0.01912
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0179
$ 0.0179$ 0.0179

$ 0.01912
$ 0.01912$ 0.01912

$ 0.9595624143978051
$ 0.9595624143978051$ 0.9595624143978051

$ 0.014962049622685736
$ 0.014962049622685736$ 0.014962049622685736

0.00%

-1.75%

-0.06%

-0.06%

قیمت لحظه‌ ای MON Protocol (MONPRO) برابر است با $ 0.01794. در 24 ساعت گذشته، MONPRO در بازه قیمتی حداقل $ 0.0179 تا حداکثر $ 0.01912 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MONPRO برابر با $ 0.9595624143978051 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.014962049622685736 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MONPRO در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته -1.75% و در 7 روز گذشته -0.06% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار MON Protocol (MONPRO)

No.1136

$ 10.50M
$ 10.50M$ 10.50M

$ 56.57K
$ 56.57K$ 56.57K

$ 17.93M
$ 17.93M$ 17.93M

585.02M
585.02M 585.02M

999,517,431
999,517,431 999,517,431

ETH

ارزش بازار فعلی MON Protocol برابر است با $ 10.50M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.57K. عرضه در گردش MONPRO برابر است با 585.02M، و عرضه کل آن 999517431 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.93M است.

تاریخچه قیمت MON Protocol (MONPRO) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت MON Protocol برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0003195-1.75%
30 روز$ +0.00082+4.78%
60 روز$ +0.00013+0.72%
90 روز$ -0.00306-14.58%
تغییر قیمت امروز MON Protocol

امروز، MONPRO تغییر $ -0.0003195 (-1.75%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه MON Protocol

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.00082 (+4.78%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه MON Protocol

با گسترش بازه به 60 روز، MONPRO تغییر $ +0.00013 (+0.72%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه MON Protocol

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.00306 (-14.58%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت MON Protocol (MONPRO) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت MON Protocol را ببینید.

MON ProtocolMONPRO چیست

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

هم اکنون MON Protocol در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های MON Protocol خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ MONPRO را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره MON Protocol را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید MON Protocol شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت MON Protocol (USD)

ارزش MON Protocol (MONPRO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از MON Protocol (MONPRO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت MON Protocol را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت MON Protocol را بررسی کنید!

توکنومیکس MON Protocol (MONPRO)

درک، توکنومیکس MON Protocol (MONPRO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MONPRO بیشتر بدانید!

نحوه خریدMON Protocol (MONPRO)

آیا به دنبال نحوه خرید MON Protocol هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی MON Protocol را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

MONPRO به ارزهای محلی

1 MON Protocol(MONPRO) به VND
472.0911
1 MON Protocol(MONPRO) به AUD
A$0.0272688
1 MON Protocol(MONPRO) به GBP
0.0132756
1 MON Protocol(MONPRO) به EUR
0.015249
1 MON Protocol(MONPRO) به USD
$0.01794
1 MON Protocol(MONPRO) به MYR
RM0.075348
1 MON Protocol(MONPRO) به TRY
0.7527624
1 MON Protocol(MONPRO) به JPY
¥2.72688
1 MON Protocol(MONPRO) به ARS
ARS$25.7019204
1 MON Protocol(MONPRO) به RUB
1.4213862
1 MON Protocol(MONPRO) به INR
1.5826668
1 MON Protocol(MONPRO) به IDR
Rp298.9998804
1 MON Protocol(MONPRO) به PHP
1.0604334
1 MON Protocol(MONPRO) به EGP
￡E.0.8510736
1 MON Protocol(MONPRO) به BRL
R$0.0963378
1 MON Protocol(MONPRO) به CAD
C$0.0249366
1 MON Protocol(MONPRO) به BDT
2.1954972
1 MON Protocol(MONPRO) به NGN
26.1514968
1 MON Protocol(MONPRO) به COP
$68.999931
1 MON Protocol(MONPRO) به ZAR
R.0.3087474
1 MON Protocol(MONPRO) به UAH
0.7556328
1 MON Protocol(MONPRO) به TZS
T.Sh.44.2961922
1 MON Protocol(MONPRO) به VES
Bs3.82122
1 MON Protocol(MONPRO) به CLP
$16.8636
1 MON Protocol(MONPRO) به PKR
Rs5.0648208
1 MON Protocol(MONPRO) به KZT
9.6502848
1 MON Protocol(MONPRO) به THB
฿0.584844
1 MON Protocol(MONPRO) به TWD
NT$0.5495022
1 MON Protocol(MONPRO) به AED
د.إ0.0658398
1 MON Protocol(MONPRO) به CHF
Fr0.0141726
1 MON Protocol(MONPRO) به HKD
HK$0.1392144
1 MON Protocol(MONPRO) به AMD
֏6.8945214
1 MON Protocol(MONPRO) به MAD
.د.م0.1654068
1 MON Protocol(MONPRO) به MXN
$0.3299166
1 MON Protocol(MONPRO) به SAR
ريال0.067275
1 MON Protocol(MONPRO) به ETB
Br2.7171924
1 MON Protocol(MONPRO) به KES
KSh2.3192832
1 MON Protocol(MONPRO) به JOD
د.أ0.01271946
1 MON Protocol(MONPRO) به PLN
0.0651222
1 MON Protocol(MONPRO) به RON
лв0.0782184
1 MON Protocol(MONPRO) به SEK
kr0.1679184
1 MON Protocol(MONPRO) به BGN
лв0.0299598
1 MON Protocol(MONPRO) به HUF
Ft5.9819136
1 MON Protocol(MONPRO) به CZK
0.374049
1 MON Protocol(MONPRO) به KWD
د.ك0.00548964
1 MON Protocol(MONPRO) به ILS
0.058305
1 MON Protocol(MONPRO) به BOB
Bs0.1241448
1 MON Protocol(MONPRO) به AZN
0.030498
1 MON Protocol(MONPRO) به TJS
SM0.165945
1 MON Protocol(MONPRO) به GEL
0.0487968
1 MON Protocol(MONPRO) به AOA
Kz16.4134854
1 MON Protocol(MONPRO) به BHD
.د.ب0.00674544
1 MON Protocol(MONPRO) به BMD
$0.01794
1 MON Protocol(MONPRO) به DKK
kr0.114816
1 MON Protocol(MONPRO) به HNL
L0.472719
1 MON Protocol(MONPRO) به MUR
0.8159112
1 MON Protocol(MONPRO) به NAD
$0.3089268
1 MON Protocol(MONPRO) به NOK
kr0.1788618
1 MON Protocol(MONPRO) به NZD
$0.0310362
1 MON Protocol(MONPRO) به PAB
B/.0.01794
1 MON Protocol(MONPRO) به PGK
K0.075348
1 MON Protocol(MONPRO) به QAR
ر.ق0.0653016
1 MON Protocol(MONPRO) به RSD
дин.1.8036876
1 MON Protocol(MONPRO) به UZS
soʻm218.7804528
1 MON Protocol(MONPRO) به ALL
L1.491711
1 MON Protocol(MONPRO) به ANG
ƒ0.0321126
1 MON Protocol(MONPRO) به AWG
ƒ0.032292
1 MON Protocol(MONPRO) به BBD
$0.03588
1 MON Protocol(MONPRO) به BAM
KM0.0301392
1 MON Protocol(MONPRO) به BIF
Fr53.38944
1 MON Protocol(MONPRO) به BND
$0.0231426
1 MON Protocol(MONPRO) به BSD
$0.01794
1 MON Protocol(MONPRO) به JMD
$2.876679
1 MON Protocol(MONPRO) به KHR
72.338565
1 MON Protocol(MONPRO) به KMF
Fr7.58862
1 MON Protocol(MONPRO) به LAK
389.9999922
1 MON Protocol(MONPRO) به LKR
රු5.4577068
1 MON Protocol(MONPRO) به MDL
L0.3039036
1 MON Protocol(MONPRO) به MGA
Ar80.448342
1 MON Protocol(MONPRO) به MOP
P0.14352
1 MON Protocol(MONPRO) به MVR
0.274482
1 MON Protocol(MONPRO) به MWK
MK31.1458134
1 MON Protocol(MONPRO) به MZN
MT1.1465454
1 MON Protocol(MONPRO) به NPR
रु2.5327692
1 MON Protocol(MONPRO) به PYG
127.23048
1 MON Protocol(MONPRO) به RWF
Fr26.03094
1 MON Protocol(MONPRO) به SBD
$0.1476462
1 MON Protocol(MONPRO) به SCR
0.2452398
1 MON Protocol(MONPRO) به SRD
$0.7156266
1 MON Protocol(MONPRO) به SVC
$0.156975
1 MON Protocol(MONPRO) به SZL
L0.3089268
1 MON Protocol(MONPRO) به TMT
m0.0629694
1 MON Protocol(MONPRO) به TND
د.ت0.05234892
1 MON Protocol(MONPRO) به TTD
$0.1218126
1 MON Protocol(MONPRO) به UGX
Sh62.50296
1 MON Protocol(MONPRO) به XAF
Fr10.08228
1 MON Protocol(MONPRO) به XCD
$0.048438
1 MON Protocol(MONPRO) به XOF
Fr10.08228
1 MON Protocol(MONPRO) به XPF
Fr1.82988
1 MON Protocol(MONPRO) به BWP
P0.239499
1 MON Protocol(MONPRO) به BZD
$0.0360594
1 MON Protocol(MONPRO) به CVE
$1.7026854
1 MON Protocol(MONPRO) به DJF
Fr3.17538
1 MON Protocol(MONPRO) به DOP
$1.149057
1 MON Protocol(MONPRO) به DZD
د.ج2.3325588
1 MON Protocol(MONPRO) به FJD
$0.0405444
1 MON Protocol(MONPRO) به GNF
Fr155.9883
1 MON Protocol(MONPRO) به GTQ
Q0.1374204
1 MON Protocol(MONPRO) به GYD
$3.7562772
1 MON Protocol(MONPRO) به ISK
kr2.18868

منابع MON Protocol

برای درک عمیق‌ تر MON Protocol، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی MON Protocol
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره MON Protocol

امروز MON Protocol (MONPRO) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MONPRO به واحد USD برابر است با 0.01794 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MONPRO نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MONPRO نسبت به USD برابر است با $ 0.01794. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار MON Protocol چقدر است؟
ارزش بازار MONPRO برابر است با $ 10.50M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MONPRO چقدر است؟
عرضه در گردش MONPRO برابر است با 585.02M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MONPRO چقدر بوده است؟
MONPRO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.9595624143978051 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MONPRO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MONPRO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.014962049622685736 USD رسید.
حجم معاملات MONPRO چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MONPRO برابر است با $ 56.57K USD.
آیا MONPRO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MONPRO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MONPRO مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:11:07 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به MON Protocol (MONPRO)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

ماشین حساب MONPRO به USD

مقدار

MONPRO
MONPRO
USD
USD

1 MONPRO = 0.01794 USD

معامله MONPRO

/USDTMONPRO
$0.01794
$0.01794$0.01794
-1.91%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

