پیش‌ بینی‌ های قیمت Minutes Networ برای سال‌ های 2026، 2027، 2028، 2030 و فراتر را دریافت کنید. میزان رشد بالقوه MNTX را در پنج سال آینده و بیشتر برآورد کنید و بر پایه روندهای بازار و تحلیل احساسات سرمایه‌ گذاران، سناریوهای آتی قیمت را در لحظه شبیه‌ سازی نمایید.

عدد دلخواهی بین 100- تا 1,000 وارد کنید تا پیش‌ بینی قیمت Minutes Networ را دریافت کنید. % محاسبه *سلب مسئولیت: تمام پیش‌ بینی‌ های قیمت بر اساس ورودی کاربر است. $0.2 $0.2 $0.2 +10.98% USD واقعی پیش بینی پیش‌ بینی قیمت Minutes Networ برای سال‌ های از 2025 تا 2050 برای (USD) پیش‌ بینی قیمت Minutes Networ (MNTX) برای سال 2025 (امسال) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Minutes Networ احتمالا رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و تا سال 2025 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.2 برسد. پیش‌ بینی قیمت Minutes Networ (MNTX) برای سال 2026 (سال آینده) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Minutes Networ احتمالاً رشدی در حدود 5.00% را تجربه کند و تا سال 2026 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.210000 برسد. پیش‌ بینی قیمت Minutes Networ (MNTX) برای سال 2027 (در 2 سال) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت MNTX تا سال 2027 به حدود $ 0.220500 برسد و این پیش‌ بینی حاکی از نرخ رشدی در حدود 10.25% است. پیش‌ بینی قیمت Minutes Networ (MNTX) برای سال 2028 (در 3 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت MNTX تا سال 2028 به حدود $ 0.231525 برسد و این پیش‌ بینی بیانگر نرخ رشدی در حدود 15.76% است. پیش‌ بینی قیمت Minutes Networ (MNTX) برای سال 2029 (در 4 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت فوق، هدف قیمتی MNTX تا سال 2029 حدود $ 0.243101 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 21.55% است. پیش‌ بینی قیمت Minutes Networ (MNTX) برای سال 2030 (در 5 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی MNTX تا سال 2030 حدود $ 0.255256 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 27.63% است. پیش‌ بینی قیمت Minutes Networ (MNTX) برای سال 2040 (در 15 سال آینده) تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Minutes Networ احتمالاً رشدی در حدود 107.89% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.415785 برسد. پیش‌بینی قیمت برای سال 2050 (25 سال آینده) Minutes Networ (MNTX) تا سال 2050، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Minutes Networ احتمالاً رشدی در حدود 238.64% را تجربه و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.677270 برسد. سال قیمت رشد 2025 $ 0.2 0.00%

2026 $ 0.210000 5.00%

2027 $ 0.220500 10.25%

2028 $ 0.231525 15.76%

2029 $ 0.243101 21.55%

2030 $ 0.255256 27.63%

2031 $ 0.268019 34.01%

2032 $ 0.281420 40.71% سال قیمت رشد 2033 $ 0.295491 47.75%

2034 $ 0.310265 55.13%

2035 $ 0.325778 62.89%

2036 $ 0.342067 71.03%

2037 $ 0.359171 79.59%

2038 $ 0.377129 88.56%

2039 $ 0.395986 97.99%

2040 $ 0.415785 107.89% نمایش بیشتر پیش‌ بینی قیمت کوتاه‌ مدت Minutes Networ برای امروز، فردا، این هفته و 30 روز آینده تاریخ پیش بینی قیمت رشد October 28, 2025(امروز) $ 0.2 0.00%

October 29, 2025(فردا) $ 0.200027 0.01%

November 4, 2025(این هفته) $ 0.200191 0.10%

November 27, 2025(30 روز) $ 0.200821 0.41% پیش‌ بینی قیمت امروز Minutes Networ (MNTX) قیمت پیش‌ بینی‌ شده برای MNTX در October 28, 2025(امروز) ، 0.2$ است. این پیش‌ بینی نتیجه محاسبه‌ شده درصد رشد ارائه‌ شده را منعکس می‌ کند و به کاربران تصویری از حرکت بالقوه قیمت برای امروز ارائه می‌ کند. پیش‌ بینی قیمت فردا Minutes Networ (MNTX) برای October 29, 2025(فردا)، پیش‌ بینی قیمت برای MNTX، با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% به میزان 0.200027$ است. این نتایج یک چشم انداز تخمینی برای ارزش توکن بر اساس پارامترهای انتخاب شده ارائه می دهد. پیش‌ بینی قیمت این هفته Minutes Networ (MNTX) تا November 4, 2025(این هفته)، پیش‌ بینی قیمت برای MNTX، با استفاده از 5% نرخ رشد سالانه، 0.200191$ است. این پیش بینی هفتگی بر اساس همان درصد رشد محاسبه می شود تا ایده ای از روند بالقوه قیمت در روزهای آینده ارائه دهد. پیش‌ بینی قیمت Minutes Networ (MNTX) در 30 روز با نگاهی به 30 روز آینده، قیمت پیش بینی شده برای MNTX به میزان 0.200821$ میباشد. این پیش‌ بینی با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% برای تخمین میزان ارزش توکن پس از یک ماه به دست می‌ آید.

آمار قیمت فعلی Minutes Networ قیمت فعلی $ 0.2$ 0.2 $ 0.2 تغییر قیمت (24 ساعته) +10.98% ارزش بازار $ 15.53M$ 15.53M $ 15.53M سرمایه در گردش 77.67M 77.67M 77.67M حجم (24 ساعته) $ 12.03K$ 12.03K $ 12.03K حجم (24 ساعته) -- قیمت لحظه‌ ای MNTX در حال حاضر $ 0.2 است. این رمزارز طی 24 ساعت گذشته تغییر قیمتی معادل +10.98% را تجربه کرده و حجم معاملات آن در همین بازه زمانی به حدود $ 12.03K رسیده است. علاوه بر این، MNTX دارای عرضه در گردش حدود 77.67M واحد است و ارزش بازار کل آن در حال حاضر حدود $ 15.53M برآورد می‌ شود. مشاهده قیمت لحظه ای MNTX

قیمت تاریخی Minutes Networ طبق جدیدترین داده‌ های جمع‌ آوری‌ شده در صفحه قیمت لحظه ای Minutes Networ، قیمت فعلی Minutes Networ برابر با 0.2 USD است. عرضه در گردش Minutes Networ(MNTX) برابر با 0.00 MNTX است که ارزش بازار آن را به $15.53M می‌ رساند. دوره تغییر قیمت(%) تغییر قیمت(USD) بالاترین پایین ترین 24 ساعت 0.08% $ 0.014600 $ 0.2042 $ 0.1801

7 روز 0.17% $ 0.028700 $ 0.23 $ 0.1631

30 روز -0.00% $ -0.001299 $ 0.318 $ 0.1552 عملکرد 24 ساعته در 24 ساعت گذشته، Minutes Networ حرکت قیمتی 0.014600$ را تجربه کرده است که نشان‌ دهنده تغییر 0.08% در ارزش آن است. عملکرد 7 روزه در 7 روز گذشته، Minutes Networ با بالاترین قیمت $0.23 و پایین‌ ترین قیمت $0.1631 معامله شده است. تغییر قیمت آن 0.17% بوده است. این روند اخیر پتانسیل MNTX برای حرکت بیشتر در بازار را نشان می‌دهد. عملکرد 30 روزه در ماه گذشته، Minutes Networ تغییر -0.00% را تجربه کرده است که معادل حدوداً $-0.001299 به ارزش آن اضافه شده است. این نشان می‌دهد که MNTX ممکن است شاهد تغییرات قیمت بیشتری در آینده نزدیک باشد. برای مشاهده روندهای دقیق در MEXC، تاریخچه کامل قیمت Minutes Networ را بررسی کنید. مشاهده تاریخچه کامل قیمت MNTX

ماژول پیش‌ بینی قیمت Minutes Networ (MNTX) چگونه کار می‌کند؟ ماژول پیش‌ بینی قیمت Minutes Networ ابزاری آسان برای استفاده است که به شما کمک می‌ کند تا بر اساس فرضیات رشد خود، قیمت‌ های آینده احتمالی MNTX را تخمین بزنید. چه تریدر باتجربه‌ ای باشید و چه یک سرمایه‌ گذار کنجکاو، این ماژول یک روش ساده و تعاملی برای پیش‌ بینی ارزش آینده توکن ارائه می‌ دهد. 1. پیش‌ بینی رشد خود را وارد کنید برای شروع، درصد رشد مورد نظر خود را وارد کنید که می‌ تواند مثبت یا منفی باشد، بسته به دیدگاه بازار شما. این می‌ تواند بازتابی از انتظارات شما برای Minutes Networ در طول یک سال، پنج سال یا حتی دهه‌ های آینده باشد. 2. محاسبه قیمت آینده پس از وارد کردن نرخ رشد، روی «محاسبه» کلیک کنید. ماژول به‌ طور فوری قیمت آینده پیش‌ بینی‌ شده MNTX را محاسبه کرده و تصویری واضح از نحوه تأثیر پیش‌ بینی شما بر ارزش توکن در طول زمان ارائه می‌ دهد. 3. کاوش در سناریوهای مختلف شما می‌ توانید با نرخ‌ های رشد مختلف آزمایش کنید تا ببینید شرایط مختلف بازار چگونه می‌ تواند قیمت Minutes Networ را تحت تاثیر قرار دهد. این انعطاف‌ پذیری به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خوش‌ بینانه و محتاطانه را تجزیه و تحلیل کرده و به تصمیم‌ گیری آگاهانه‌ تری دست یابید. 4. احساسات کاربران و بینش‌ های جامعه این ماژول همچنین داده‌ های احساسات کاربران را ادغام می‌ کند و به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خود را با دیگر کاربران مقایسه کنید. این ورودی جمعی بینش ارزشمندی در مورد چگونگی درک جامعه از آینده MNTX ارائه می‌دهد. شاخص‌ های فنی برای پیش‌ بینی قیمت برای افزایش دقت پیش‌ بینی، این ماژول از انواع شاخص‌ های فنی و داده‌ های بازار استفاده می‌ کند. این موارد شامل: میانگین متحرک نمایی (EMA): به ردیابی روند قیمت توکن کمک می‌ کند با هموار کردن نوسانات و ارائه بینش در مورد تغییرات بالقوه روند. باندهای بولینگر: نوسانات بازار را اندازه‌ گیری کرده و شرایط احتمالاً خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی می‌ کند. شاخص قدرت نسبی (RSI): به ارزیابی حرکت MNTX می‌ پردازد تا مشخص کند که آیا در فاز صعودی یا نزولی است. میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD): قدرت و جهت حرکت قیمت‌ ها را ارزیابی می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی احتمالی را شناسایی کند. با ترکیب این شاخص‌ ها با داده‌ های بازار در زمان واقعی، این ماژول پیش‌بینی قیمت پویا ارائه می‌ دهد و به شما کمک می‌ کند تا بینش‌ های عمیق‌ تری در مورد پتانسیل آینده Minutes Networ بدست آورید.

چرا پیش‌ بینی قیمت MNTX مهم است؟

پیش‌ بینی قیمت MNTX به دلایل مختلفی اهمیت دارد و سرمایه‌ گذاران به منظور اهداف گوناگونی به آن می‌ پردازند:

توسعه استراتژی سرمایه گذاری: پیش بینی ها به سرمایه گذاران در تدوین استراتژی ها کمک می کند. با تخمین قیمت‌های آتی، آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که چه زمانی ارز دیجیتال بخرند، بفروشند یا نگه دارند.

ارزیابی ریسک: درک حرکت‌های بالقوه قیمت به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک مرتبط با یک دارایی رمزنگاری خاص را بسنجند. این امر در مدیریت و کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

تحلیل بازار: پیش‌بینی‌ها اغلب شامل تجزیه و تحلیل روندهای بازار، اخبار و داده‌های تاریخی است. این تحلیل جامع به سرمایه گذاران در درک پویایی بازار و عوامل موثر بر تغییرات قیمت کمک می کند.

تنوع پورتفولیو: با پیش‌ بینی اینکه کدام ارزهای دیجیتال ممکن است عملکرد خوبی داشته باشند، سرمایه‌ گذاران می‌ توانند پرتفوی خود را بر این اساس متنوع کنند و ریسک را در دارایی‌ های مختلف پخش کنند.

برنامه ریزی بلندمدت: سرمایه گذارانی که به دنبال سودهای بلندمدت هستند، برای شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد آتی به پیش بینی ها تکیه می کنند.

آمادگی روانی: دانستن سناریوهای احتمالی قیمت، سرمایه‌ گذاران را از نظر احساسی و مالی برای نوسانات بازار آماده می‌ کند.

تعامل جامعه: پیش‌ بینی‌ های قیمت کریپتو اغلب بحث‌ هایی را در جامعه سرمایه‌ گذاران ایجاد می‌ کند که منجر به درک گسترده‌ تر و خرد جمعی در مورد روندهای بازار می‌ شود.

سوالات متداول (FAQ) آیا MNTX ارزش سرمایه‌ گذاری در حال حاضر را دارد؟ بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود MNTX تا تاریخ undefined به سطح قیمتی حدود -- برسد؛ موضوعی که می‌ تواند این توکن را به گزینه‌ ای قابل‌ توجه برای سرمایه‌ گذاران تبدیل کند. پیش‌ بینی قیمت MNTX در ماه آینده چیست؟ بر اساس ابزار پیش‌ بینی قیمت Minutes Networ (MNTX)، انتظار می‌ رود که قیمت MNTX تا تاریخ undefined به حدود -- برسد. قیمت یک MNTX در سال 2026 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Minutes Networ (MNTX) در حال حاضر $0.2 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که MNTX تا سال 2026 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی تقریبی -- برسد. قیمت پیش‌ بینی‌ شده‌ ی MNTX در سال 2027 چقدر است؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Minutes Networ (MNTX) به‌ طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2027، قیمت هر واحد MNTX به حدود -- برسد. قیمت تخمینی MNTX در سال 2028 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود Minutes Networ (MNTX) تا سال 2028 حدود 0.00% رشد را تجربه کند و هدف قیمتی برآورد‌شده برای آن در این سال حدود -- باشد. قیمت تخمینی MNTX در سال 2029 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌رود Minutes Networ (MNTX) تا سال 2029 حدود 0.00% رشد داشته باشد و هدف قیمتی آن در این سال حدود -- برآورد می‌ شود. قیمت یک MNTX در سال 2030 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Minutes Networ (MNTX) در حال حاضر $0.2 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که MNTX تا سال 2030 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی حدود -- برسد. پیش‌ بینی قیمت MNTX برای سال 2040 چیست؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Minutes Networ (MNTX) به‌طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2040، قیمت هر واحد MNTX به حدود -- برسد. هم اکنون ثبت نام کنید