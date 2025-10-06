قیمت لحظه‌ ای Marinade Finance امروز برابر است با 0.115 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MNDE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MNDE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Marinade Finance امروز برابر است با 0.115 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MNDE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MNDE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره MNDE

اطلاعات قیمت MNDE

وایت‌ پیپر MNDE

وب‌سایت رسمی MNDE

توکنومیکس MNDE

پیش‌بینی قیمت MNDE

تاریخچه MNDE

راهنمای خرید MNDE

مبدل MNDE به ارز فیات

اسپات MNDE

فیوچرز USDT-M MNDE

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Marinade Finance

Marinade Finance قیمت لحظه ای(MNDE)

قیمت لحظه‌ ای 1 MNDE به USD:

$0.1151
$0.1151$0.1151
+1.85%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Marinade Finance (MNDE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:54:48 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Marinade Finance (MNDE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.1126
$ 0.1126$ 0.1126
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.1173
$ 0.1173$ 0.1173
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.1126
$ 0.1126$ 0.1126

$ 0.1173
$ 0.1173$ 0.1173

$ 0.6674570026607753
$ 0.6674570026607753$ 0.6674570026607753

$ 0.028223705314342616
$ 0.028223705314342616$ 0.028223705314342616

+0.43%

+1.85%

+4.07%

+4.07%

قیمت لحظه‌ ای Marinade Finance (MNDE) برابر است با $ 0.115. در 24 ساعت گذشته، MNDE در بازه قیمتی حداقل $ 0.1126 تا حداکثر $ 0.1173 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MNDE برابر با $ 0.6674570026607753 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.028223705314342616 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MNDE در یک ساعت گذشته +0.43%، در 24 ساعت گذشته +1.85% و در 7 روز گذشته +4.07% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Marinade Finance (MNDE)

No.3742

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 100.29K
$ 100.29K$ 100.29K

$ 80.50M
$ 80.50M$ 80.50M

0.00
0.00 0.00

700,000,000
700,000,000 700,000,000

SOL

ارزش بازار فعلی Marinade Finance برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 100.29K. عرضه در گردش MNDE برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 700000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 80.50M است.

تاریخچه قیمت Marinade Finance (MNDE) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Marinade Finance برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.002091+1.85%
30 روز$ -0.0142-11.00%
60 روز$ +0.025+27.77%
90 روز$ +0.025+27.77%
تغییر قیمت امروز Marinade Finance

امروز، MNDE تغییر $ +0.002091 (+1.85%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Marinade Finance

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0142 (-11.00%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Marinade Finance

با گسترش بازه به 60 روز، MNDE تغییر $ +0.025 (+27.77%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Marinade Finance

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.025 (+27.77%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Marinade Finance (MNDE) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Marinade Finance را ببینید.

Marinade FinanceMNDE چیست

پروتکل Marinade Finance (marinade.finance) پیشروترین پروتکل استیکینگ غیرامانی در سولانا است که راهکارهای استیکینگ نقدشونده و استیکینگ بومی را ارائه میدهد. با بیش از 2 میلیارد دلار در TVL و Marinade به کاربران کمک میکند تا بازدهی خود را به حداکثر برسانند و با mSOL در اکوسیستم DeFi سولانا مشارکت کنند، در حالی که از تمرکززدایی در صدها ولیدیتور پشتیبانی میکند.

هم اکنون Marinade Finance در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Marinade Finance خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ MNDE را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Marinade Finance را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Marinade Finance شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Marinade Finance (USD)

ارزش Marinade Finance (MNDE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Marinade Finance (MNDE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Marinade Finance را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Marinade Finance را بررسی کنید!

توکنومیکس Marinade Finance (MNDE)

درک، توکنومیکس Marinade Finance (MNDE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MNDE بیشتر بدانید!

نحوه خریدMarinade Finance (MNDE)

آیا به دنبال نحوه خرید Marinade Finance هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Marinade Finance را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

MNDE به ارزهای محلی

1 Marinade Finance(MNDE) به VND
3,026.225
1 Marinade Finance(MNDE) به AUD
A$0.1748
1 Marinade Finance(MNDE) به GBP
0.0851
1 Marinade Finance(MNDE) به EUR
0.09775
1 Marinade Finance(MNDE) به USD
$0.115
1 Marinade Finance(MNDE) به MYR
RM0.483
1 Marinade Finance(MNDE) به TRY
4.8254
1 Marinade Finance(MNDE) به JPY
¥17.48
1 Marinade Finance(MNDE) به ARS
ARS$164.7559
1 Marinade Finance(MNDE) به RUB
9.11375
1 Marinade Finance(MNDE) به INR
10.1453
1 Marinade Finance(MNDE) به IDR
Rp1,916.6659
1 Marinade Finance(MNDE) به PHP
6.80685
1 Marinade Finance(MNDE) به EGP
￡E.5.4556
1 Marinade Finance(MNDE) به BRL
R$0.61755
1 Marinade Finance(MNDE) به CAD
C$0.15985
1 Marinade Finance(MNDE) به BDT
14.0737
1 Marinade Finance(MNDE) به NGN
167.6378
1 Marinade Finance(MNDE) به COP
$442.30725
1 Marinade Finance(MNDE) به ZAR
R.1.9803
1 Marinade Finance(MNDE) به UAH
4.8438
1 Marinade Finance(MNDE) به TZS
T.Sh.283.94995
1 Marinade Finance(MNDE) به VES
Bs24.495
1 Marinade Finance(MNDE) به CLP
$107.985
1 Marinade Finance(MNDE) به PKR
Rs32.4668
1 Marinade Finance(MNDE) به KZT
61.8608
1 Marinade Finance(MNDE) به THB
฿3.75475
1 Marinade Finance(MNDE) به TWD
NT$3.52245
1 Marinade Finance(MNDE) به AED
د.إ0.42205
1 Marinade Finance(MNDE) به CHF
Fr0.09085
1 Marinade Finance(MNDE) به HKD
HK$0.8924
1 Marinade Finance(MNDE) به AMD
֏44.19565
1 Marinade Finance(MNDE) به MAD
.د.م1.0603
1 Marinade Finance(MNDE) به MXN
$2.11485
1 Marinade Finance(MNDE) به SAR
ريال0.43125
1 Marinade Finance(MNDE) به ETB
Br17.4179
1 Marinade Finance(MNDE) به KES
KSh14.8672
1 Marinade Finance(MNDE) به JOD
د.أ0.081535
1 Marinade Finance(MNDE) به PLN
0.41745
1 Marinade Finance(MNDE) به RON
лв0.5014
1 Marinade Finance(MNDE) به SEK
kr1.07755
1 Marinade Finance(MNDE) به BGN
лв0.19205
1 Marinade Finance(MNDE) به HUF
Ft38.35825
1 Marinade Finance(MNDE) به CZK
2.40005
1 Marinade Finance(MNDE) به KWD
د.ك0.03519
1 Marinade Finance(MNDE) به ILS
0.37375
1 Marinade Finance(MNDE) به BOB
Bs0.7958
1 Marinade Finance(MNDE) به AZN
0.1955
1 Marinade Finance(MNDE) به TJS
SM1.06375
1 Marinade Finance(MNDE) به GEL
0.3128
1 Marinade Finance(MNDE) به AOA
Kz105.21465
1 Marinade Finance(MNDE) به BHD
.د.ب0.04324
1 Marinade Finance(MNDE) به BMD
$0.115
1 Marinade Finance(MNDE) به DKK
kr0.736
1 Marinade Finance(MNDE) به HNL
L3.03025
1 Marinade Finance(MNDE) به MUR
5.2302
1 Marinade Finance(MNDE) به NAD
$1.9803
1 Marinade Finance(MNDE) به NOK
kr1.1477
1 Marinade Finance(MNDE) به NZD
$0.19895
1 Marinade Finance(MNDE) به PAB
B/.0.115
1 Marinade Finance(MNDE) به PGK
K0.483
1 Marinade Finance(MNDE) به QAR
ر.ق0.4186
1 Marinade Finance(MNDE) به RSD
дин.11.56785
1 Marinade Finance(MNDE) به UZS
soʻm1,402.4388
1 Marinade Finance(MNDE) به ALL
L9.56225
1 Marinade Finance(MNDE) به ANG
ƒ0.20585
1 Marinade Finance(MNDE) به AWG
ƒ0.207
1 Marinade Finance(MNDE) به BBD
$0.23
1 Marinade Finance(MNDE) به BAM
KM0.1932
1 Marinade Finance(MNDE) به BIF
Fr342.24
1 Marinade Finance(MNDE) به BND
$0.14835
1 Marinade Finance(MNDE) به BSD
$0.115
1 Marinade Finance(MNDE) به JMD
$18.44025
1 Marinade Finance(MNDE) به KHR
463.70875
1 Marinade Finance(MNDE) به KMF
Fr48.645
1 Marinade Finance(MNDE) به LAK
2,499.99995
1 Marinade Finance(MNDE) به LKR
රු34.9853
1 Marinade Finance(MNDE) به MDL
L1.9481
1 Marinade Finance(MNDE) به MGA
Ar515.6945
1 Marinade Finance(MNDE) به MOP
P0.92
1 Marinade Finance(MNDE) به MVR
1.7595
1 Marinade Finance(MNDE) به MWK
MK199.65265
1 Marinade Finance(MNDE) به MZN
MT7.34965
1 Marinade Finance(MNDE) به NPR
रु16.2357
1 Marinade Finance(MNDE) به PYG
815.58
1 Marinade Finance(MNDE) به RWF
Fr166.865
1 Marinade Finance(MNDE) به SBD
$0.94645
1 Marinade Finance(MNDE) به SCR
1.57205
1 Marinade Finance(MNDE) به SRD
$4.58735
1 Marinade Finance(MNDE) به SVC
$1.00625
1 Marinade Finance(MNDE) به SZL
L1.9803
1 Marinade Finance(MNDE) به TMT
m0.40365
1 Marinade Finance(MNDE) به TND
د.ت0.33557
1 Marinade Finance(MNDE) به TTD
$0.78085
1 Marinade Finance(MNDE) به UGX
Sh400.66
1 Marinade Finance(MNDE) به XAF
Fr64.63
1 Marinade Finance(MNDE) به XCD
$0.3105
1 Marinade Finance(MNDE) به XOF
Fr64.63
1 Marinade Finance(MNDE) به XPF
Fr11.73
1 Marinade Finance(MNDE) به BWP
P1.53525
1 Marinade Finance(MNDE) به BZD
$0.23115
1 Marinade Finance(MNDE) به CVE
$10.91465
1 Marinade Finance(MNDE) به DJF
Fr20.355
1 Marinade Finance(MNDE) به DOP
$7.36575
1 Marinade Finance(MNDE) به DZD
د.ج14.9523
1 Marinade Finance(MNDE) به FJD
$0.2599
1 Marinade Finance(MNDE) به GNF
Fr999.925
1 Marinade Finance(MNDE) به GTQ
Q0.8809
1 Marinade Finance(MNDE) به GYD
$24.0787
1 Marinade Finance(MNDE) به ISK
kr14.03

منابع Marinade Finance

برای درک عمیق‌ تر Marinade Finance، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Marinade Finance
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Marinade Finance

امروز Marinade Finance (MNDE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MNDE به واحد USD برابر است با 0.115 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MNDE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MNDE نسبت به USD برابر است با $ 0.115. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Marinade Finance چقدر است؟
ارزش بازار MNDE برابر است با $ 0.00 USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MNDE چقدر است؟
عرضه در گردش MNDE برابر است با 0.00 USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MNDE چقدر بوده است؟
MNDE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.6674570026607753 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MNDE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MNDE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.028223705314342616 USD رسید.
حجم معاملات MNDE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MNDE برابر است با $ 100.29K USD.
آیا MNDE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MNDE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MNDE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:54:48 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Marinade Finance (MNDE)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب MNDE به USD

مقدار

MNDE
MNDE
USD
USD

1 MNDE = 0.115 USD

معامله MNDE

/USDTMNDE
$0.1151
$0.1151$0.1151
+1.76%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,859.83
$113,859.83$113,859.83

-0.96%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,091.90
$4,091.90$4,091.90

-1.94%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05080
$0.05080$0.05080

-8.81%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.18
$200.18$200.18

+0.03%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.2274
$4.2274$4.2274

-18.48%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,091.90
$4,091.90$4,091.90

-1.94%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,859.83
$113,859.83$113,859.83

-0.96%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.18
$200.18$200.18

+0.03%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6190
$2.6190$2.6190

-1.58%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,132.62
$1,132.62$1,132.62

-0.96%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001151
$0.001151$0.001151

+91.83%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001573
$0.0000000000000001573$0.0000000000000001573

+1,343.11%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000387
$0.0000000000387$0.0000000000387

+279.41%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1603
$0.1603$0.1603

+220.60%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04328
$0.04328$0.04328

+116.40%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01850
$0.01850$0.01850

+85.00%