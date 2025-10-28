پیش‌بینی قیمت Marinade Finance (MNDE) به صورت (USD)

پیش‌ بینی‌ های قیمت Marinade Finance برای سال‌ های 2026، 2027، 2028، 2030 و فراتر را دریافت کنید. میزان رشد بالقوه MNDE را در پنج سال آینده و بیشتر برآورد کنید و بر پایه روندهای بازار و تحلیل احساسات سرمایه‌ گذاران، سناریوهای آتی قیمت را در لحظه شبیه‌ سازی نمایید.

خرید MNDE

عدد دلخواهی بین 100- تا 1,000 وارد کنید تا پیش‌ بینی قیمت Marinade Finance را دریافت کنید. % محاسبه *سلب مسئولیت: تمام پیش‌ بینی‌ های قیمت بر اساس ورودی کاربر است. $0.1127 $0.1127 $0.1127 -0.26% USD واقعی پیش بینی پیش‌ بینی قیمت Marinade Finance برای سال‌ های از 2025 تا 2050 برای (USD) پیش‌ بینی قیمت Marinade Finance (MNDE) برای سال 2025 (امسال) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Marinade Finance احتمالا رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و تا سال 2025 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.1127 برسد. پیش‌ بینی قیمت Marinade Finance (MNDE) برای سال 2026 (سال آینده) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Marinade Finance احتمالاً رشدی در حدود 5.00% را تجربه کند و تا سال 2026 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.118335 برسد. پیش‌ بینی قیمت Marinade Finance (MNDE) برای سال 2027 (در 2 سال) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت MNDE تا سال 2027 به حدود $ 0.124251 برسد و این پیش‌ بینی حاکی از نرخ رشدی در حدود 10.25% است. پیش‌ بینی قیمت Marinade Finance (MNDE) برای سال 2028 (در 3 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت MNDE تا سال 2028 به حدود $ 0.130464 برسد و این پیش‌ بینی بیانگر نرخ رشدی در حدود 15.76% است. پیش‌ بینی قیمت Marinade Finance (MNDE) برای سال 2029 (در 4 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت فوق، هدف قیمتی MNDE تا سال 2029 حدود $ 0.136987 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 21.55% است. پیش‌ بینی قیمت Marinade Finance (MNDE) برای سال 2030 (در 5 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی MNDE تا سال 2030 حدود $ 0.143836 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 27.63% است. پیش‌ بینی قیمت Marinade Finance (MNDE) برای سال 2040 (در 15 سال آینده) تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Marinade Finance احتمالاً رشدی در حدود 107.89% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.234295 برسد. پیش‌بینی قیمت برای سال 2050 (25 سال آینده) Marinade Finance (MNDE) تا سال 2050، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Marinade Finance احتمالاً رشدی در حدود 238.64% را تجربه و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.381642 برسد. سال قیمت رشد 2025 $ 0.1127 0.00%

2026 $ 0.118335 5.00%

2027 $ 0.124251 10.25%

2028 $ 0.130464 15.76%

2029 $ 0.136987 21.55%

2030 $ 0.143836 27.63%

2031 $ 0.151028 34.01%

2032 $ 0.158580 40.71% سال قیمت رشد 2033 $ 0.166509 47.75%

2034 $ 0.174834 55.13%

2035 $ 0.183576 62.89%

2036 $ 0.192755 71.03%

2037 $ 0.202393 79.59%

2038 $ 0.212512 88.56%

2039 $ 0.223138 97.99%

2040 $ 0.234295 107.89% نمایش بیشتر پیش‌ بینی قیمت کوتاه‌ مدت Marinade Finance برای امروز، فردا، این هفته و 30 روز آینده تاریخ پیش بینی قیمت رشد October 28, 2025(امروز) $ 0.1127 0.00%

October 29, 2025(فردا) $ 0.112715 0.01%

November 4, 2025(این هفته) $ 0.112808 0.10%

November 27, 2025(30 روز) $ 0.113163 0.41% پیش‌ بینی قیمت امروز Marinade Finance (MNDE) قیمت پیش‌ بینی‌ شده برای MNDE در October 28, 2025(امروز) ، 0.1127$ است. این پیش‌ بینی نتیجه محاسبه‌ شده درصد رشد ارائه‌ شده را منعکس می‌ کند و به کاربران تصویری از حرکت بالقوه قیمت برای امروز ارائه می‌ کند. پیش‌ بینی قیمت فردا Marinade Finance (MNDE) برای October 29, 2025(فردا)، پیش‌ بینی قیمت برای MNDE، با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% به میزان 0.112715$ است. این نتایج یک چشم انداز تخمینی برای ارزش توکن بر اساس پارامترهای انتخاب شده ارائه می دهد. پیش‌ بینی قیمت این هفته Marinade Finance (MNDE) تا November 4, 2025(این هفته)، پیش‌ بینی قیمت برای MNDE، با استفاده از 5% نرخ رشد سالانه، 0.112808$ است. این پیش بینی هفتگی بر اساس همان درصد رشد محاسبه می شود تا ایده ای از روند بالقوه قیمت در روزهای آینده ارائه دهد. پیش‌ بینی قیمت Marinade Finance (MNDE) در 30 روز با نگاهی به 30 روز آینده، قیمت پیش بینی شده برای MNDE به میزان 0.113163$ میباشد. این پیش‌ بینی با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% برای تخمین میزان ارزش توکن پس از یک ماه به دست می‌ آید.

آمار قیمت فعلی Marinade Finance قیمت فعلی $ 0.1127$ 0.1127 $ 0.1127 تغییر قیمت (24 ساعته) -0.26% ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 حجم (24 ساعته) $ 136.60K$ 136.60K $ 136.60K حجم (24 ساعته) -- قیمت لحظه‌ ای MNDE در حال حاضر $ 0.1127 است. این رمزارز طی 24 ساعت گذشته تغییر قیمتی معادل -0.26% را تجربه کرده و حجم معاملات آن در همین بازه زمانی به حدود $ 136.60K رسیده است. علاوه بر این، MNDE دارای عرضه در گردش حدود 0.00 واحد است و ارزش بازار کل آن در حال حاضر حدود $ 0.00 برآورد می‌ شود. مشاهده قیمت لحظه ای MNDE

نحوه خرید Marinade Finance (MNDE) به دنبال خرید MNDE هستید؟ اکنون می‌ توانید MNDE را از طریق روش‌ های متنوعی مانند کارت اعتباری، انتقال بانکی، معاملات همتا‌ به‌ همتا (P2P) و بسیاری روش‌ های پرداخت دیگر تهیه کنید. برای آشنایی با جزئیات خرید Marinade Finance و شروع سرمایه‌ گذاری، همین حالا به MEXC مراجعه کنید! همین حالا یاد بگیرید چگونه MNDE را خریداری کنید

قیمت تاریخی Marinade Finance طبق جدیدترین داده‌ های جمع‌ آوری‌ شده در صفحه قیمت لحظه ای Marinade Finance، قیمت فعلی Marinade Finance برابر با 0.1128 USD است. عرضه در گردش Marinade Finance(MNDE) برابر با 0.00 MNDE است که ارزش بازار آن را به $0.00 می‌ رساند. دوره تغییر قیمت(%) تغییر قیمت(USD) بالاترین پایین ترین 24 ساعت -0.00% $ -0.000200 $ 0.1173 $ 0.1111

7 روز 0.05% $ 0.005299 $ 0.1173 $ 0.1057

30 روز -0.12% $ -0.016 $ 0.1475 $ 0.0993 عملکرد 24 ساعته در 24 ساعت گذشته، Marinade Finance حرکت قیمتی -0.000200$ را تجربه کرده است که نشان‌ دهنده تغییر -0.00% در ارزش آن است. عملکرد 7 روزه در 7 روز گذشته، Marinade Finance با بالاترین قیمت $0.1173 و پایین‌ ترین قیمت $0.1057 معامله شده است. تغییر قیمت آن 0.05% بوده است. این روند اخیر پتانسیل MNDE برای حرکت بیشتر در بازار را نشان می‌دهد. عملکرد 30 روزه در ماه گذشته، Marinade Finance تغییر -0.12% را تجربه کرده است که معادل حدوداً $-0.016 به ارزش آن اضافه شده است. این نشان می‌دهد که MNDE ممکن است شاهد تغییرات قیمت بیشتری در آینده نزدیک باشد. برای مشاهده روندهای دقیق در MEXC، تاریخچه کامل قیمت Marinade Finance را بررسی کنید. مشاهده تاریخچه کامل قیمت MNDE

ماژول پیش‌ بینی قیمت Marinade Finance (MNDE) چگونه کار می‌کند؟ ماژول پیش‌ بینی قیمت Marinade Finance ابزاری آسان برای استفاده است که به شما کمک می‌ کند تا بر اساس فرضیات رشد خود، قیمت‌ های آینده احتمالی MNDE را تخمین بزنید. چه تریدر باتجربه‌ ای باشید و چه یک سرمایه‌ گذار کنجکاو، این ماژول یک روش ساده و تعاملی برای پیش‌ بینی ارزش آینده توکن ارائه می‌ دهد. 1. پیش‌ بینی رشد خود را وارد کنید برای شروع، درصد رشد مورد نظر خود را وارد کنید که می‌ تواند مثبت یا منفی باشد، بسته به دیدگاه بازار شما. این می‌ تواند بازتابی از انتظارات شما برای Marinade Finance در طول یک سال، پنج سال یا حتی دهه‌ های آینده باشد. 2. محاسبه قیمت آینده پس از وارد کردن نرخ رشد، روی «محاسبه» کلیک کنید. ماژول به‌ طور فوری قیمت آینده پیش‌ بینی‌ شده MNDE را محاسبه کرده و تصویری واضح از نحوه تأثیر پیش‌ بینی شما بر ارزش توکن در طول زمان ارائه می‌ دهد. 3. کاوش در سناریوهای مختلف شما می‌ توانید با نرخ‌ های رشد مختلف آزمایش کنید تا ببینید شرایط مختلف بازار چگونه می‌ تواند قیمت Marinade Finance را تحت تاثیر قرار دهد. این انعطاف‌ پذیری به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خوش‌ بینانه و محتاطانه را تجزیه و تحلیل کرده و به تصمیم‌ گیری آگاهانه‌ تری دست یابید. 4. احساسات کاربران و بینش‌ های جامعه این ماژول همچنین داده‌ های احساسات کاربران را ادغام می‌ کند و به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خود را با دیگر کاربران مقایسه کنید. این ورودی جمعی بینش ارزشمندی در مورد چگونگی درک جامعه از آینده MNDE ارائه می‌دهد. شاخص‌ های فنی برای پیش‌ بینی قیمت برای افزایش دقت پیش‌ بینی، این ماژول از انواع شاخص‌ های فنی و داده‌ های بازار استفاده می‌ کند. این موارد شامل: میانگین متحرک نمایی (EMA): به ردیابی روند قیمت توکن کمک می‌ کند با هموار کردن نوسانات و ارائه بینش در مورد تغییرات بالقوه روند. باندهای بولینگر: نوسانات بازار را اندازه‌ گیری کرده و شرایط احتمالاً خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی می‌ کند. شاخص قدرت نسبی (RSI): به ارزیابی حرکت MNDE می‌ پردازد تا مشخص کند که آیا در فاز صعودی یا نزولی است. میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD): قدرت و جهت حرکت قیمت‌ ها را ارزیابی می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی احتمالی را شناسایی کند. با ترکیب این شاخص‌ ها با داده‌ های بازار در زمان واقعی، این ماژول پیش‌بینی قیمت پویا ارائه می‌ دهد و به شما کمک می‌ کند تا بینش‌ های عمیق‌ تری در مورد پتانسیل آینده Marinade Finance بدست آورید.

چرا پیش‌ بینی قیمت MNDE مهم است؟

پیش‌ بینی قیمت MNDE به دلایل مختلفی اهمیت دارد و سرمایه‌ گذاران به منظور اهداف گوناگونی به آن می‌ پردازند:

توسعه استراتژی سرمایه گذاری: پیش بینی ها به سرمایه گذاران در تدوین استراتژی ها کمک می کند. با تخمین قیمت‌های آتی، آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که چه زمانی ارز دیجیتال بخرند، بفروشند یا نگه دارند.

ارزیابی ریسک: درک حرکت‌های بالقوه قیمت به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک مرتبط با یک دارایی رمزنگاری خاص را بسنجند. این امر در مدیریت و کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

تحلیل بازار: پیش‌بینی‌ها اغلب شامل تجزیه و تحلیل روندهای بازار، اخبار و داده‌های تاریخی است. این تحلیل جامع به سرمایه گذاران در درک پویایی بازار و عوامل موثر بر تغییرات قیمت کمک می کند.

تنوع پورتفولیو: با پیش‌ بینی اینکه کدام ارزهای دیجیتال ممکن است عملکرد خوبی داشته باشند، سرمایه‌ گذاران می‌ توانند پرتفوی خود را بر این اساس متنوع کنند و ریسک را در دارایی‌ های مختلف پخش کنند.

برنامه ریزی بلندمدت: سرمایه گذارانی که به دنبال سودهای بلندمدت هستند، برای شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد آتی به پیش بینی ها تکیه می کنند.

آمادگی روانی: دانستن سناریوهای احتمالی قیمت، سرمایه‌ گذاران را از نظر احساسی و مالی برای نوسانات بازار آماده می‌ کند.

تعامل جامعه: پیش‌ بینی‌ های قیمت کریپتو اغلب بحث‌ هایی را در جامعه سرمایه‌ گذاران ایجاد می‌ کند که منجر به درک گسترده‌ تر و خرد جمعی در مورد روندهای بازار می‌ شود.

سوالات متداول (FAQ) آیا MNDE ارزش سرمایه‌ گذاری در حال حاضر را دارد؟ بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود MNDE تا تاریخ undefined به سطح قیمتی حدود -- برسد؛ موضوعی که می‌ تواند این توکن را به گزینه‌ ای قابل‌ توجه برای سرمایه‌ گذاران تبدیل کند. پیش‌ بینی قیمت MNDE در ماه آینده چیست؟ بر اساس ابزار پیش‌ بینی قیمت Marinade Finance (MNDE)، انتظار می‌ رود که قیمت MNDE تا تاریخ undefined به حدود -- برسد. قیمت یک MNDE در سال 2026 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Marinade Finance (MNDE) در حال حاضر $0.1127 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که MNDE تا سال 2026 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی تقریبی -- برسد. قیمت پیش‌ بینی‌ شده‌ ی MNDE در سال 2027 چقدر است؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Marinade Finance (MNDE) به‌ طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2027، قیمت هر واحد MNDE به حدود -- برسد. قیمت تخمینی MNDE در سال 2028 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود Marinade Finance (MNDE) تا سال 2028 حدود 0.00% رشد را تجربه کند و هدف قیمتی برآورد‌شده برای آن در این سال حدود -- باشد. قیمت تخمینی MNDE در سال 2029 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌رود Marinade Finance (MNDE) تا سال 2029 حدود 0.00% رشد داشته باشد و هدف قیمتی آن در این سال حدود -- برآورد می‌ شود. قیمت یک MNDE در سال 2030 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Marinade Finance (MNDE) در حال حاضر $0.1127 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که MNDE تا سال 2030 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی حدود -- برسد. پیش‌ بینی قیمت MNDE برای سال 2040 چیست؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Marinade Finance (MNDE) به‌طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2040، قیمت هر واحد MNDE به حدود -- برسد. هم اکنون ثبت نام کنید