با بینش‌ های کلیدی در مورد Marinade Finance (MNDE)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Marinade Finance (MNDE)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

پروتکل Marinade Finance (marinade.finance) پیشروترین پروتکل استیکینگ غیرامانی در سولانا است که راهکارهای استیکینگ نقدشونده و استیکینگ بومی را ارائه میدهد. با بیش از 2 میلیارد دلار در TVL و Marinade به کاربران کمک میکند تا بازدهی خود را به حداکثر برسانند و با mSOL در اکوسیستم DeFi سولانا مشارکت کنند، در حالی که از تمرکززدایی در صدها ولیدیتور پشتیبانی میکند.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Marinade Finance (MNDE) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

نحوه خرید MNDE آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن Marinade Finance (MNDE) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید MNDE، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند. همین حالا یاد بگیرید که چگونه MNDE را از MEXC خریداری کنید!

تاریخچه قیمت Marinade Finance (MNDE) تحلیل تاریخچه قیمت MNDE به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت MNDE را بررسی کنید!