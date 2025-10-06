قیمت امروز Mia Ko

Mia Ko قیمت لحظه ای(MIA)
قیمت لحظه ای Mia Ko (MIA) در حال حاضر برابر با $ 0.003362 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.72% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MIA به USD برابر با $ 0.003362 برای هر MIA می باشد.
توکن Mia Ko در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- MIA می باشد. طی 24 ساعت گذشته، MIA در بازه ای بین $ 0.002649 (حداقل) و $ 0.003805 (حداکثر) معامله شده که بازتاب دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین ترین سطح ثبت شده نیز -- بوده است.
در ارزیابی عملکرد کوتاه مدت، رمزارز MIA طی یک ساعت گذشته به میزان +6.12% و در هفت روز اخیر به میزان +10.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 54.49K رسیده است.
ارزش بازار فعلی Mia Ko برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.49K. عرضه در گردش MIA برابر است با --، و عرضه کل آن -- می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن -- است.
پیگیری تغییرات قیمت Mia Ko برای دوره های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ -0.00005884
|-1.72%
|30 روز
|$ +0.002362
|+236.20%
|60 روز
|$ +0.002362
|+236.20%
|90 روز
|$ +0.002362
|+236.20%
امروز، MIA تغییر $ -0.00005884 (-1.72%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می دهد.
در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.002362 (+236.20%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه مدت توکن را نشان می دهد.
با گسترش بازه به 60 روز، MIA تغییر $ +0.002362 (+236.20%) را تجربه کرده است که دید وسیع تری از عملکرد آن ارائه می دهد.
با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.002362 (+236.20%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می دهد.
می خواهید تاریخچه قیمت تمام وقت و تغییرات قیمت Mia Ko (MIA) را تجربه کنید؟
همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Mia Ko را ببینید.
تا سال 2040، پیش بینی می شود که قیمت Mia Ko احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.
میا یک VTuber مبتنی بر هوش مصنوعی و دارای ساختار احساسی است که بر پایه API شرکت xAI ساخته شده. این پروژه حول یک شخصیت انسانی با قابلیت حافظه و تعامل صوتی شکل گرفته و همزمان بهعنوان یک میمتوکن عرضه شده که از روند روبهرشد روایتهای هوش مصنوعی انساننما بهره میبرد.
برای درک عمیق تر Mia Ko، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:
مقدار
1 MIA = 0.003362 USD