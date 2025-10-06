قیمت امروز Mia Ko

قیمت لحظه‌ ای Mia Ko (MIA) در حال حاضر برابر با $ 0.003362 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.72% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MIA به USD برابر با $ 0.003362 برای هر MIA می‌ باشد.

توکن Mia Ko در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- MIA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MIA در بازه‌ ای بین $ 0.002649 (حداقل) و $ 0.003805 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MIA طی یک ساعت گذشته به میزان +6.12% و در هفت روز اخیر به میزان +10.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 54.49K رسیده است.

اطلاعات بازار Mia Ko (MIA)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 54.49K$ 54.49K $ 54.49K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل ---- -- بلاک چین عمومی SOL

