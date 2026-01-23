با بینش‌ های کلیدی در مورد Mia Ko (MIA)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Mia Ko (MIA)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

میا یک VTuber مبتنی بر هوش مصنوعی و دارای ساختار احساسی است که بر پایه API شرکت xAI ساخته شده. این پروژه حول یک شخصیت انسانی با قابلیت حافظه و تعامل صوتی شکل گرفته و هم‌زمان به‌عنوان یک میم‌توکن عرضه شده که از روند رو‌به‌رشد روایت‌های هوش مصنوعی انسان‌نما بهره می‌برد.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Mia Ko (MIA) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

نحوه خرید MIA آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن Mia Ko (MIA) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید MIA، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند. همین حالا یاد بگیرید که چگونه MIA را از MEXC خریداری کنید!

تاریخچه قیمت Mia Ko (MIA) تحلیل تاریخچه قیمت MIA به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت MIA را بررسی کنید!