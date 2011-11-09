تحلیل تکنیکال امروز Litecoin (LTC) صفحه تحلیل Litecoin، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه LTC، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Litecoin را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Litecoin (LTC) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $44.19 -- -3.52% -2.30% -21.08%

Litecoin اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Litecoin در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 9 خنثی 3 خرید 14 میانگین‌ های متحرک : خنثی فروش 7 خنثی 0 خرید 7 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 2 خنثی 3 خرید 7 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 44.0966 44.0933 مقاومت دوم 44.0933 44.0895 مقاومت اول 44.0866 44.0871 نقطه محوری 44.0833 44.0833 حمایت اول 44.0766 44.0795 حمایت دوم 44.0733 44.0771 حمایت سوم 44.0666 44.0733

سیگنال‌ های بازار Litecoin حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص 0.54M $52.18 M $51.64 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 1.75M خریدهای فعال 3 روزه $11.62 M فروش‌ های فعال 3 روزه $9.87 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 1.74M خریدهای فعال 7 روزه $25.52 M فروش‌ های فعال 7 روزه $23.78 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Litecoin جریان سرمایه خالص ورودی قیمت LTCUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.39 M 44.16 2026-08-14 -$1.21 M 43.94 2026-08-13 $0.87 M 44.71 2026-08-12 $0.76 M 45.09 2026-08-11 $0.16 M 45.04 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Litecoin (LTC) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Litecoin را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT LTC $44.18 $44.18 $44.18 +0.52% 55.53K (USDT) معامله کنید / USDC LTC $44.19 $44.19 $44.19 +0.75% 936.44 (USDT) معامله کنید / BTC LTC $0.0007003 $0.0007003 $0.0007003 +0.44% 749.53 (USDT) معامله کنید / USD1 LTC $44.19 $44.19 $44.19 +0.68% 1.32K (USDT) معامله کنید