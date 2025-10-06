قیمت لحظه‌ ای Karma Coin امروز برابر است با 0.001821 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت KARMA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت KARMA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Karma Coin امروز برابر است با 0.001821 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت KARMA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت KARMA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت لحظه‌ ای 1 KARMA به USD:

$0.001821
$0.001821
-6.90%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Karma Coin (KARMA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:08:13 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Karma Coin (KARMA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.001727
$ 0.001727
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.002185
$ 0.002185
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.001727
$ 0.001727

$ 0.002185
$ 0.002185

--
--

--
--

-0.17%

-6.90%

-8.50%

-8.50%

قیمت لحظه‌ ای Karma Coin (KARMA) برابر است با $ 0.001821. در 24 ساعت گذشته، KARMA در بازه قیمتی حداقل $ 0.001727 تا حداکثر $ 0.002185 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته KARMA برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، KARMA در یک ساعت گذشته -0.17%، در 24 ساعت گذشته -6.90% و در 7 روز گذشته -8.50% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Karma Coin (KARMA)

--
--

$ 1.17K
$ 1.17K

$ 1.82M
$ 1.82M

--
--

999,988,284
999,988,284

SOL

ارزش بازار فعلی Karma Coin برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.17K. عرضه در گردش KARMA برابر است با --، و عرضه کل آن 999988284 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.82M است.

تاریخچه قیمت Karma Coin (KARMA) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Karma Coin برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00013496-6.90%
30 روز$ -0.000179-8.95%
60 روز$ -0.000179-8.95%
90 روز$ -0.000179-8.95%
تغییر قیمت امروز Karma Coin

امروز، KARMA تغییر $ -0.00013496 (-6.90%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Karma Coin

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.000179 (-8.95%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Karma Coin

با گسترش بازه به 60 روز، KARMA تغییر $ -0.000179 (-8.95%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Karma Coin

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.000179 (-8.95%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Karma Coin (KARMA) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Karma Coin را ببینید.

Karma CoinKARMA چیست

یک ارز دیجیتال با قلبی مهربان – بازگرداندن ارزش به جایی که بیشترین اهمیت را دارد. در دنیایی که پیشرفت تکنولوژی باید همراه با مسئولیت اجتماعی باشد، $KARMA با یک چشم‌انداز ساده اما قدرتمند ایجاد شد: $KARMA می‌خواهد پلی پایدار، شفاف و پایدار بین نوآوری‌های کریپتو و نیازهای واقعی انسانی باشد. ما معتقدیم ارزش واقعی تنها در بازارها خلق نمی‌شود، بلکه در زندگی مردم شکل می‌گیرد. به همین دلیل، $KARMA طوری طراحی شده که در جایی که نیاز است و تفاوت واقعی ایجاد می‌کند، بازگرداندن ارزش داشته باشد.

هم اکنون Karma Coin در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Karma Coin خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ KARMA را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Karma Coin را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Karma Coin شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Karma Coin (USD)

ارزش Karma Coin (KARMA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Karma Coin (KARMA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Karma Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Karma Coin را بررسی کنید!

توکنومیکس Karma Coin (KARMA)

درک، توکنومیکس Karma Coin (KARMA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KARMA بیشتر بدانید!

نحوه خریدKarma Coin (KARMA)

آیا به دنبال نحوه خرید Karma Coin هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Karma Coin را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

KARMA به ارزهای محلی

1 Karma Coin(KARMA) به VND
47.919615
1 Karma Coin(KARMA) به AUD
A$0.00276792
1 Karma Coin(KARMA) به GBP
0.00134754
1 Karma Coin(KARMA) به EUR
0.00154785
1 Karma Coin(KARMA) به USD
$0.001821
1 Karma Coin(KARMA) به MYR
RM0.0076482
1 Karma Coin(KARMA) به TRY
0.07640916
1 Karma Coin(KARMA) به JPY
¥0.276792
1 Karma Coin(KARMA) به ARS
ARS$2.60887386
1 Karma Coin(KARMA) به RUB
0.14427783
1 Karma Coin(KARMA) به INR
0.16064862
1 Karma Coin(KARMA) به IDR
Rp30.34998786
1 Karma Coin(KARMA) به PHP
0.10763931
1 Karma Coin(KARMA) به EGP
￡E.0.08638824
1 Karma Coin(KARMA) به BRL
R$0.00977877
1 Karma Coin(KARMA) به CAD
C$0.00253119
1 Karma Coin(KARMA) به BDT
0.22285398
1 Karma Coin(KARMA) به NGN
2.65450812
1 Karma Coin(KARMA) به COP
$7.00383915
1 Karma Coin(KARMA) به ZAR
R.0.03135762
1 Karma Coin(KARMA) به UAH
0.07670052
1 Karma Coin(KARMA) به TZS
T.Sh.4.49628573
1 Karma Coin(KARMA) به VES
Bs0.387873
1 Karma Coin(KARMA) به CLP
$1.71174
1 Karma Coin(KARMA) به PKR
Rs0.51410472
1 Karma Coin(KARMA) به KZT
0.97955232
1 Karma Coin(KARMA) به THB
฿0.0593646
1 Karma Coin(KARMA) به TWD
NT$0.05577723
1 Karma Coin(KARMA) به AED
د.إ0.00668307
1 Karma Coin(KARMA) به CHF
Fr0.00143859
1 Karma Coin(KARMA) به HKD
HK$0.01413096
1 Karma Coin(KARMA) به AMD
֏0.69982851
1 Karma Coin(KARMA) به MAD
.د.م0.01678962
1 Karma Coin(KARMA) به MXN
$0.03348819
1 Karma Coin(KARMA) به SAR
ريال0.00682875
1 Karma Coin(KARMA) به ETB
Br0.27580866
1 Karma Coin(KARMA) به KES
KSh0.23541888
1 Karma Coin(KARMA) به JOD
د.أ0.001291089
1 Karma Coin(KARMA) به PLN
0.00661023
1 Karma Coin(KARMA) به RON
лв0.00793956
1 Karma Coin(KARMA) به SEK
kr0.01704456
1 Karma Coin(KARMA) به BGN
лв0.00304107
1 Karma Coin(KARMA) به HUF
Ft0.60699393
1 Karma Coin(KARMA) به CZK
0.03798606
1 Karma Coin(KARMA) به KWD
د.ك0.000557226
1 Karma Coin(KARMA) به ILS
0.00591825
1 Karma Coin(KARMA) به BOB
Bs0.01260132
1 Karma Coin(KARMA) به AZN
0.0030957
1 Karma Coin(KARMA) به TJS
SM0.01684425
1 Karma Coin(KARMA) به GEL
0.00495312
1 Karma Coin(KARMA) به AOA
Kz1.66605111
1 Karma Coin(KARMA) به BHD
.د.ب0.000684696
1 Karma Coin(KARMA) به BMD
$0.001821
1 Karma Coin(KARMA) به DKK
kr0.0116544
1 Karma Coin(KARMA) به HNL
L0.04798335
1 Karma Coin(KARMA) به MUR
0.08281908
1 Karma Coin(KARMA) به NAD
$0.03135762
1 Karma Coin(KARMA) به NOK
kr0.01817358
1 Karma Coin(KARMA) به NZD
$0.00315033
1 Karma Coin(KARMA) به PAB
B/.0.001821
1 Karma Coin(KARMA) به PGK
K0.0076482
1 Karma Coin(KARMA) به QAR
ر.ق0.00662844
1 Karma Coin(KARMA) به RSD
дин.0.18311976
1 Karma Coin(KARMA) به UZS
soʻm22.20731352
1 Karma Coin(KARMA) به ALL
L0.15141615
1 Karma Coin(KARMA) به ANG
ƒ0.00325959
1 Karma Coin(KARMA) به AWG
ƒ0.0032778
1 Karma Coin(KARMA) به BBD
$0.003642
1 Karma Coin(KARMA) به BAM
KM0.00305928
1 Karma Coin(KARMA) به BIF
Fr5.419296
1 Karma Coin(KARMA) به BND
$0.00234909
1 Karma Coin(KARMA) به BSD
$0.001821
1 Karma Coin(KARMA) به JMD
$0.29199735
1 Karma Coin(KARMA) به KHR
7.34272725
1 Karma Coin(KARMA) به KMF
Fr0.770283
1 Karma Coin(KARMA) به LAK
39.58695573
1 Karma Coin(KARMA) به LKR
රු0.55398462
1 Karma Coin(KARMA) به MDL
L0.03084774
1 Karma Coin(KARMA) به MGA
Ar8.1659103
1 Karma Coin(KARMA) به MOP
P0.014568
1 Karma Coin(KARMA) به MVR
0.0278613
1 Karma Coin(KARMA) به MWK
MK3.16145631
1 Karma Coin(KARMA) به MZN
MT0.11638011
1 Karma Coin(KARMA) به NPR
रु0.25708878
1 Karma Coin(KARMA) به PYG
12.914532
1 Karma Coin(KARMA) به RWF
Fr2.642271
1 Karma Coin(KARMA) به SBD
$0.01498683
1 Karma Coin(KARMA) به SCR
0.02489307
1 Karma Coin(KARMA) به SRD
$0.07263969
1 Karma Coin(KARMA) به SVC
$0.01593375
1 Karma Coin(KARMA) به SZL
L0.03135762
1 Karma Coin(KARMA) به TMT
m0.00639171
1 Karma Coin(KARMA) به TND
د.ت0.005313678
1 Karma Coin(KARMA) به TTD
$0.01236459
1 Karma Coin(KARMA) به UGX
Sh6.344364
1 Karma Coin(KARMA) به XAF
Fr1.023402
1 Karma Coin(KARMA) به XCD
$0.0049167
1 Karma Coin(KARMA) به XOF
Fr1.023402
1 Karma Coin(KARMA) به XPF
Fr0.185742
1 Karma Coin(KARMA) به BWP
P0.02431035
1 Karma Coin(KARMA) به BZD
$0.00366021
1 Karma Coin(KARMA) به CVE
$0.17283111
1 Karma Coin(KARMA) به DJF
Fr0.322317
1 Karma Coin(KARMA) به DOP
$0.11663505
1 Karma Coin(KARMA) به DZD
د.ج0.23676642
1 Karma Coin(KARMA) به FJD
$0.00411546
1 Karma Coin(KARMA) به GNF
Fr15.833595
1 Karma Coin(KARMA) به GTQ
Q0.01394886
1 Karma Coin(KARMA) به GYD
$0.38128098
1 Karma Coin(KARMA) به ISK
kr0.222162

منابع Karma Coin

برای درک عمیق‌ تر Karma Coin، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Karma Coin
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Karma Coin

امروز Karma Coin (KARMA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای KARMA به واحد USD برابر است با 0.001821 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی KARMA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی KARMA نسبت به USD برابر است با $ 0.001821. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Karma Coin چقدر است؟
ارزش بازار KARMA برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش KARMA چقدر است؟
عرضه در گردش KARMA برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت KARMA چقدر بوده است؟
KARMA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت KARMA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
KARMA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات KARMA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KARMA برابر است با $ 1.17K USD.
آیا KARMA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد KARMA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KARMA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:08:13 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Karma Coin (KARMA)

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$0.001821
$114,406.94

$4,141.44

$0.05534

$201.76

$4.1499

$4,141.44

$114,406.94

$201.76

$2.6471

$1,144.81

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.001182

$0.01797

$0.0000000000000001749

$0.1622

$0.0000000000293

$0.04587

$0.01797

