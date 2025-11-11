یک ارز دیجیتال با قلبی مهربان – بازگرداندن ارزش به جایی که بیشترین اهمیت را دارد. در دنیایی که پیشرفت تکنولوژی باید همراه با مسئولیت اجتماعی باشد، $KARMA با یک چشم‌انداز ساده اما قدرتمند ایجاد شد: $KARMA می‌خواهد پلی پایدار، شفاف و پایدار بین نوآوری‌های کریپتو و نیازهای واقعی انسانی باشد. ما معتقدیم ارزش واقعی تنها در بازارها خلق نمی‌شود، بلکه در زندگی مردم شکل می‌گیرد. به همین دلیل، $KARMA طوری طراحی شده که در جایی که نیاز است و تفاوت واقعی ایجاد می‌کند، بازگرداندن ارزش داشته باشد.