قیمت لحظه‌ ای HUMP AI امروز برابر است با 0.000031 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت HUMP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت HUMP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو HUMP AI

HUMP AI قیمت لحظه ای(HUMP)

قیمت لحظه‌ ای 1 HUMP به USD:

$0.000031
+6.89%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای HUMP AI (HUMP)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:06:18 (UTC+8)

اطلاعات قیمت HUMP AI (HUMP) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.000024
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.000049
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.000024
$ 0.000049
--
--
0.00%

+6.89%

-26.20%

-26.20%

قیمت لحظه‌ ای HUMP AI (HUMP) برابر است با $ 0.000031. در 24 ساعت گذشته، HUMP در بازه قیمتی حداقل $ 0.000024 تا حداکثر $ 0.000049 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته HUMP برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، HUMP در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته +6.89% و در 7 روز گذشته -26.20% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار HUMP AI (HUMP)

--
----

$ 13.43K
$ 155.00K
--
5,000,000,000
BSC

ارزش بازار فعلی HUMP AI برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 13.43K. عرضه در گردش HUMP برابر است با --، و عرضه کل آن 5000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 155.00K است.

تاریخچه قیمت HUMP AI (HUMP) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت HUMP AI برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.000002+6.89%
30 روز$ -0.002989-98.98%
60 روز$ -0.024969-99.88%
90 روز$ -0.024969-99.88%
تغییر قیمت امروز HUMP AI

امروز، HUMP تغییر $ +0.000002 (+6.89%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه HUMP AI

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.002989 (-98.98%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه HUMP AI

با گسترش بازه به 60 روز، HUMP تغییر $ -0.024969 (-99.88%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه HUMP AI

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.024969 (-99.88%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت HUMP AI (HUMP) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت HUMP AI را ببینید.

HUMP AIHUMP چیست

HUMP AI یک اکوسیستم GameFi مبتنی بر هوش مصنوعی است که حول شخصیت نمادین هامپتی دامپتی (Humpty Dumpty)ساخته شده است. این پلتفرم برای موج بعدی کاربران بومی تلگرام طراحی شده و از عامل های هوش مصنوعی هوشمند برای اعتبارسنجی گیم پلی، تنظیم سطح سختی، و پاداش دهی به مشارکت کاربران استفاده می کند. بدون نیاز به دانلود یا کیف پول برای شروع، کاربران میتوانند از طریق یک اپلیکیشن کوچک تلگرام به صورت تعاملی وارد شوند، مأموریت ها را کامل کنند، توکن به دست آورند و در جدول های امتیازدهی لحظه ای صعود کنند.

هم اکنون HUMP AI در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های HUMP AI خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ HUMP را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره HUMP AI را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید HUMP AI شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت HUMP AI (USD)

ارزش HUMP AI (HUMP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از HUMP AI (HUMP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت HUMP AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت HUMP AI را بررسی کنید!

توکنومیکس HUMP AI (HUMP)

درک، توکنومیکس HUMP AI (HUMP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HUMP بیشتر بدانید!

نحوه خریدHUMP AI (HUMP)

آیا به دنبال نحوه خرید HUMP AI هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی HUMP AI را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

HUMP به ارزهای محلی

منابع HUMP AI

برای درک عمیق‌ تر HUMP AI، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی HUMP AI
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره HUMP AI

امروز HUMP AI (HUMP) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای HUMP به واحد USD برابر است با 0.000031 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی HUMP نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی HUMP نسبت به USD برابر است با $ 0.000031. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار HUMP AI چقدر است؟
ارزش بازار HUMP برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش HUMP چقدر است؟
عرضه در گردش HUMP برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت HUMP چقدر بوده است؟
HUMP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت HUMP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
HUMP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات HUMP چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HUMP برابر است با $ 13.43K USD.
آیا HUMP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد HUMP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HUMP مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:06:18 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

