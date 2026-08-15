قیمت امروز Wo Ta Ma Lai Le

قیمت لحظه‌ ای Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) در حال حاضر برابر با $ 0.00889 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.66% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 我踏马来了 به USD برابر با $ 0.00889 برای هر 我踏马来了 می‌ باشد.

توکن Wo Ta Ma Lai Le در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- 我踏马来了 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 我踏马来了 در بازه‌ ای بین $ 0.008666 (حداقل) و $ 0.008994 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 我踏马来了 طی یک ساعت گذشته به میزان -0.99% و در هفت روز اخیر به میزان +0.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 57.07K رسیده است.

اطلاعات بازار Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 57.07K$ 57.07K $ 57.07K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل ---- -- بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Wo Ta Ma Lai Le برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.07K. عرضه در گردش 我踏马来了 برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.