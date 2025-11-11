HUMP AI یک اکوسیستم GameFi مبتنی بر هوش مصنوعی است که حول شخصیت نمادین هامپتی دامپتی (Humpty Dumpty)ساخته شده است. این پلتفرم برای موج بعدی کاربران بومی تلگرام طراحی شده و از عامل های هوش مصنوعی هوشمند برای اعتبارسنجی گیم پلی، تنظیم سطح سختی، و پاداش دهی به مشارکت کاربران استفاده می کند. بدون نیاز به دانلود یا کیف پول برای شروع، کاربران میتوانند از طریق یک اپلیکیشن کوچک تلگرام به صورت تعاملی وارد شوند، مأموریت ها را کامل کنند، توکن به دست آورند و در جدول های امتیازدهی لحظه ای صعود کنند.