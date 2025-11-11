با بینش‌ های کلیدی در مورد GOAT Network (GOATED)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت GOAT Network (GOATED)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

شبکه GOAT یک ZK Rollup مبتنی بر بیت کوین است که با هدف ارائه بازده پایدار و بومی BTC طراحی شده است. این شبکه از ترکیب نوآورانه ای شامل zkMIPS داخلی (سریع ترین zkVM آماده تولید)، مدل چالش عملی BitVM2 (کاهش دوره چالش از 14 روز به کمتر از 1 روز) و اولین شبکه Sequencer غیرمتمرکز بیت کوین بهره میبرد.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی GOAT Network (GOATED) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

