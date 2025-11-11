اقتصاد توکنی GOAT Network (GOATED)

با بینش‌ های کلیدی در مورد GOAT Network (GOATED)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 15:21:54 (UTC+8)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت GOAT Network (GOATED)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت GOAT Network (GOATED)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 9.27M
کل عرضه:
$ 1.00B
منبع تغذیه در گردش:
$ 104.35M
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 88.86M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.2177
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.052417385027545234
قیمت فعلی:
$ 0.08886
اطلاعات GOAT Network (GOATED).

شبکه GOAT یک ZK Rollup مبتنی بر بیت کوین است که با هدف ارائه بازده پایدار و بومی BTC طراحی شده است. این شبکه از ترکیب نوآورانه ای شامل zkMIPS داخلی (سریع ترین zkVM آماده تولید)، مدل چالش عملی BitVM2 (کاهش دوره چالش از 14 روز به کمتر از 1 روز) و اولین شبکه Sequencer غیرمتمرکز بیت کوین بهره میبرد.

وب‌ سایت رسمی:
https://www.goat.network/
وایت پیپر
https://www.goat.network/bitvm2-whitepaper
کاوشگر بلوک:
https://explorer.goat.network/token/0xbC10000000000000000000000000000000000001

توکنومیکس GOAT Network (GOATED): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی GOAT Network (GOATED) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های GOATED که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های GOATED که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی GOATED را درک کردید، قیمت زنده توکن GOATED را بررسی کنید!

نحوه خرید GOATED

آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن GOAT Network (GOATED) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید GOATED، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند.

تاریخچه قیمت GOAT Network (GOATED)

تحلیل تاریخچه قیمت GOATED به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.

پیش‌ بینی قیمت GOATED

می‌خواهید بدانید که GOATED به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت GOATED ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

