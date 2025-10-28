پیش‌بینی قیمت GOAT Network (GOATED) به صورت (USD)

پیش‌ بینی‌ های قیمت GOAT Network برای سال‌ های 2026، 2027، 2028، 2030 و فراتر را دریافت کنید. میزان رشد بالقوه GOATED را در پنج سال آینده و بیشتر برآورد کنید و بر پایه روندهای بازار و تحلیل احساسات سرمایه‌ گذاران، سناریوهای آتی قیمت را در لحظه شبیه‌ سازی نمایید.

عدد دلخواهی بین 100- تا 1,000 وارد کنید تا پیش‌ بینی قیمت GOAT Network را دریافت کنید. % محاسبه *سلب مسئولیت: تمام پیش‌ بینی‌ های قیمت بر اساس ورودی کاربر است. $0.11614 $0.11614 $0.11614 -5.25% USD واقعی پیش بینی پیش‌ بینی قیمت GOAT Network برای سال‌ های از 2025 تا 2050 برای (USD) پیش‌ بینی قیمت GOAT Network (GOATED) برای سال 2025 (امسال) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود GOAT Network احتمالا رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و تا سال 2025 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.11614 برسد. پیش‌ بینی قیمت GOAT Network (GOATED) برای سال 2026 (سال آینده) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود GOAT Network احتمالاً رشدی در حدود 5.00% را تجربه کند و تا سال 2026 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.121947 برسد. پیش‌ بینی قیمت GOAT Network (GOATED) برای سال 2027 (در 2 سال) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت GOATED تا سال 2027 به حدود $ 0.128044 برسد و این پیش‌ بینی حاکی از نرخ رشدی در حدود 10.25% است. پیش‌ بینی قیمت GOAT Network (GOATED) برای سال 2028 (در 3 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت GOATED تا سال 2028 به حدود $ 0.134446 برسد و این پیش‌ بینی بیانگر نرخ رشدی در حدود 15.76% است. پیش‌ بینی قیمت GOAT Network (GOATED) برای سال 2029 (در 4 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت فوق، هدف قیمتی GOATED تا سال 2029 حدود $ 0.141168 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 21.55% است. پیش‌ بینی قیمت GOAT Network (GOATED) برای سال 2030 (در 5 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی GOATED تا سال 2030 حدود $ 0.148227 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 27.63% است. پیش‌ بینی قیمت GOAT Network (GOATED) برای سال 2040 (در 15 سال آینده) تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت GOAT Network احتمالاً رشدی در حدود 107.89% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.241446 برسد. پیش‌بینی قیمت برای سال 2050 (25 سال آینده) GOAT Network (GOATED) تا سال 2050، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت GOAT Network احتمالاً رشدی در حدود 238.64% را تجربه و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.393291 برسد. سال قیمت رشد 2025 $ 0.11614 0.00%

2026 $ 0.121947 5.00%

2027 $ 0.128044 10.25%

2028 $ 0.134446 15.76%

2029 $ 0.141168 21.55%

2030 $ 0.148227 27.63%

2031 $ 0.155638 34.01%

2032 $ 0.163420 40.71% سال قیمت رشد 2033 $ 0.171591 47.75%

2034 $ 0.180171 55.13%

2035 $ 0.189179 62.89%

2036 $ 0.198638 71.03%

2037 $ 0.208570 79.59%

2038 $ 0.218999 88.56%

2039 $ 0.229949 97.99%

2040 $ 0.241446 107.89% نمایش بیشتر پیش‌ بینی قیمت کوتاه‌ مدت GOAT Network برای امروز، فردا، این هفته و 30 روز آینده تاریخ پیش بینی قیمت رشد October 28, 2025(امروز) $ 0.11614 0.00%

October 29, 2025(فردا) $ 0.116155 0.01%

November 4, 2025(این هفته) $ 0.116251 0.10%

November 27, 2025(30 روز) $ 0.116617 0.41% پیش‌ بینی قیمت امروز GOAT Network (GOATED) قیمت پیش‌ بینی‌ شده برای GOATED در October 28, 2025(امروز) ، 0.11614$ است. این پیش‌ بینی نتیجه محاسبه‌ شده درصد رشد ارائه‌ شده را منعکس می‌ کند و به کاربران تصویری از حرکت بالقوه قیمت برای امروز ارائه می‌ کند. پیش‌ بینی قیمت فردا GOAT Network (GOATED) برای October 29, 2025(فردا)، پیش‌ بینی قیمت برای GOATED، با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% به میزان 0.116155$ است. این نتایج یک چشم انداز تخمینی برای ارزش توکن بر اساس پارامترهای انتخاب شده ارائه می دهد. پیش‌ بینی قیمت این هفته GOAT Network (GOATED) تا November 4, 2025(این هفته)، پیش‌ بینی قیمت برای GOATED، با استفاده از 5% نرخ رشد سالانه، 0.116251$ است. این پیش بینی هفتگی بر اساس همان درصد رشد محاسبه می شود تا ایده ای از روند بالقوه قیمت در روزهای آینده ارائه دهد. پیش‌ بینی قیمت GOAT Network (GOATED) در 30 روز با نگاهی به 30 روز آینده، قیمت پیش بینی شده برای GOATED به میزان 0.116617$ میباشد. این پیش‌ بینی با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% برای تخمین میزان ارزش توکن پس از یک ماه به دست می‌ آید.

آمار قیمت فعلی GOAT Network قیمت فعلی $ 0.11614$ 0.11614 $ 0.11614 تغییر قیمت (24 ساعته) -5.25% ارزش بازار $ 12.12M$ 12.12M $ 12.12M سرمایه در گردش 104.35M 104.35M 104.35M حجم (24 ساعته) $ 88.57K$ 88.57K $ 88.57K حجم (24 ساعته) -- قیمت لحظه‌ ای GOATED در حال حاضر $ 0.11614 است. این رمزارز طی 24 ساعت گذشته تغییر قیمتی معادل -5.25% را تجربه کرده و حجم معاملات آن در همین بازه زمانی به حدود $ 88.57K رسیده است. علاوه بر این، GOATED دارای عرضه در گردش حدود 104.35M واحد است و ارزش بازار کل آن در حال حاضر حدود $ 12.12M برآورد می‌ شود. مشاهده قیمت لحظه ای GOATED

نحوه خرید GOAT Network (GOATED) به دنبال خرید GOATED هستید؟ اکنون می‌ توانید GOATED را از طریق روش‌ های متنوعی مانند کارت اعتباری، انتقال بانکی، معاملات همتا‌ به‌ همتا (P2P) و بسیاری روش‌ های پرداخت دیگر تهیه کنید. برای آشنایی با جزئیات خرید GOAT Network و شروع سرمایه‌ گذاری، همین حالا به MEXC مراجعه کنید! همین حالا یاد بگیرید چگونه GOATED را خریداری کنید

قیمت تاریخی GOAT Network طبق جدیدترین داده‌ های جمع‌ آوری‌ شده در صفحه قیمت لحظه ای GOAT Network، قیمت فعلی GOAT Network برابر با 0.11614 USD است. عرضه در گردش GOAT Network(GOATED) برابر با 0.00 GOATED است که ارزش بازار آن را به $12.12M می‌ رساند. دوره تغییر قیمت(%) تغییر قیمت(USD) بالاترین پایین ترین 24 ساعت -0.08% $ -0.011470 $ 0.1365 $ 0.11506

7 روز 0.54% $ 0.040899 $ 0.17199 $ 0.07187

30 روز -0.02% $ -0.003260 $ 0.17199 $ 0.05133 عملکرد 24 ساعته در 24 ساعت گذشته، GOAT Network حرکت قیمتی -0.011470$ را تجربه کرده است که نشان‌ دهنده تغییر -0.08% در ارزش آن است. عملکرد 7 روزه در 7 روز گذشته، GOAT Network با بالاترین قیمت $0.17199 و پایین‌ ترین قیمت $0.07187 معامله شده است. تغییر قیمت آن 0.54% بوده است. این روند اخیر پتانسیل GOATED برای حرکت بیشتر در بازار را نشان می‌دهد. عملکرد 30 روزه در ماه گذشته، GOAT Network تغییر -0.02% را تجربه کرده است که معادل حدوداً $-0.003260 به ارزش آن اضافه شده است. این نشان می‌دهد که GOATED ممکن است شاهد تغییرات قیمت بیشتری در آینده نزدیک باشد. برای مشاهده روندهای دقیق در MEXC، تاریخچه کامل قیمت GOAT Network را بررسی کنید. مشاهده تاریخچه کامل قیمت GOATED

ماژول پیش‌ بینی قیمت GOAT Network (GOATED) چگونه کار می‌کند؟ ماژول پیش‌ بینی قیمت GOAT Network ابزاری آسان برای استفاده است که به شما کمک می‌ کند تا بر اساس فرضیات رشد خود، قیمت‌ های آینده احتمالی GOATED را تخمین بزنید. چه تریدر باتجربه‌ ای باشید و چه یک سرمایه‌ گذار کنجکاو، این ماژول یک روش ساده و تعاملی برای پیش‌ بینی ارزش آینده توکن ارائه می‌ دهد. 1. پیش‌ بینی رشد خود را وارد کنید برای شروع، درصد رشد مورد نظر خود را وارد کنید که می‌ تواند مثبت یا منفی باشد، بسته به دیدگاه بازار شما. این می‌ تواند بازتابی از انتظارات شما برای GOAT Network در طول یک سال، پنج سال یا حتی دهه‌ های آینده باشد. 2. محاسبه قیمت آینده پس از وارد کردن نرخ رشد، روی «محاسبه» کلیک کنید. ماژول به‌ طور فوری قیمت آینده پیش‌ بینی‌ شده GOATED را محاسبه کرده و تصویری واضح از نحوه تأثیر پیش‌ بینی شما بر ارزش توکن در طول زمان ارائه می‌ دهد. 3. کاوش در سناریوهای مختلف شما می‌ توانید با نرخ‌ های رشد مختلف آزمایش کنید تا ببینید شرایط مختلف بازار چگونه می‌ تواند قیمت GOAT Network را تحت تاثیر قرار دهد. این انعطاف‌ پذیری به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خوش‌ بینانه و محتاطانه را تجزیه و تحلیل کرده و به تصمیم‌ گیری آگاهانه‌ تری دست یابید. 4. احساسات کاربران و بینش‌ های جامعه این ماژول همچنین داده‌ های احساسات کاربران را ادغام می‌ کند و به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خود را با دیگر کاربران مقایسه کنید. این ورودی جمعی بینش ارزشمندی در مورد چگونگی درک جامعه از آینده GOATED ارائه می‌دهد. شاخص‌ های فنی برای پیش‌ بینی قیمت برای افزایش دقت پیش‌ بینی، این ماژول از انواع شاخص‌ های فنی و داده‌ های بازار استفاده می‌ کند. این موارد شامل: میانگین متحرک نمایی (EMA): به ردیابی روند قیمت توکن کمک می‌ کند با هموار کردن نوسانات و ارائه بینش در مورد تغییرات بالقوه روند. باندهای بولینگر: نوسانات بازار را اندازه‌ گیری کرده و شرایط احتمالاً خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی می‌ کند. شاخص قدرت نسبی (RSI): به ارزیابی حرکت GOATED می‌ پردازد تا مشخص کند که آیا در فاز صعودی یا نزولی است. میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD): قدرت و جهت حرکت قیمت‌ ها را ارزیابی می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی احتمالی را شناسایی کند. با ترکیب این شاخص‌ ها با داده‌ های بازار در زمان واقعی، این ماژول پیش‌بینی قیمت پویا ارائه می‌ دهد و به شما کمک می‌ کند تا بینش‌ های عمیق‌ تری در مورد پتانسیل آینده GOAT Network بدست آورید.

چرا پیش‌ بینی قیمت GOATED مهم است؟

پیش‌ بینی قیمت GOATED به دلایل مختلفی اهمیت دارد و سرمایه‌ گذاران به منظور اهداف گوناگونی به آن می‌ پردازند:

توسعه استراتژی سرمایه گذاری: پیش بینی ها به سرمایه گذاران در تدوین استراتژی ها کمک می کند. با تخمین قیمت‌های آتی، آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که چه زمانی ارز دیجیتال بخرند، بفروشند یا نگه دارند.

ارزیابی ریسک: درک حرکت‌های بالقوه قیمت به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک مرتبط با یک دارایی رمزنگاری خاص را بسنجند. این امر در مدیریت و کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

تحلیل بازار: پیش‌بینی‌ها اغلب شامل تجزیه و تحلیل روندهای بازار، اخبار و داده‌های تاریخی است. این تحلیل جامع به سرمایه گذاران در درک پویایی بازار و عوامل موثر بر تغییرات قیمت کمک می کند.

تنوع پورتفولیو: با پیش‌ بینی اینکه کدام ارزهای دیجیتال ممکن است عملکرد خوبی داشته باشند، سرمایه‌ گذاران می‌ توانند پرتفوی خود را بر این اساس متنوع کنند و ریسک را در دارایی‌ های مختلف پخش کنند.

برنامه ریزی بلندمدت: سرمایه گذارانی که به دنبال سودهای بلندمدت هستند، برای شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد آتی به پیش بینی ها تکیه می کنند.

آمادگی روانی: دانستن سناریوهای احتمالی قیمت، سرمایه‌ گذاران را از نظر احساسی و مالی برای نوسانات بازار آماده می‌ کند.

تعامل جامعه: پیش‌ بینی‌ های قیمت کریپتو اغلب بحث‌ هایی را در جامعه سرمایه‌ گذاران ایجاد می‌ کند که منجر به درک گسترده‌ تر و خرد جمعی در مورد روندهای بازار می‌ شود.

آیا GOATED ارزش سرمایه‌ گذاری در حال حاضر را دارد؟ بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود GOATED تا تاریخ undefined به سطح قیمتی حدود -- برسد؛ موضوعی که می‌ تواند این توکن را به گزینه‌ ای قابل‌ توجه برای سرمایه‌ گذاران تبدیل کند. پیش‌ بینی قیمت GOATED در ماه آینده چیست؟ بر اساس ابزار پیش‌ بینی قیمت GOAT Network (GOATED)، انتظار می‌ رود که قیمت GOATED تا تاریخ undefined به حدود -- برسد. قیمت یک GOATED در سال 2026 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد GOAT Network (GOATED) در حال حاضر $0.11614 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که GOATED تا سال 2026 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی تقریبی -- برسد. قیمت پیش‌ بینی‌ شده‌ ی GOATED در سال 2027 چقدر است؟ پیش‌ بینی می‌ شود که GOAT Network (GOATED) به‌ طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2027، قیمت هر واحد GOATED به حدود -- برسد. قیمت تخمینی GOATED در سال 2028 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود GOAT Network (GOATED) تا سال 2028 حدود 0.00% رشد را تجربه کند و هدف قیمتی برآورد‌شده برای آن در این سال حدود -- باشد. قیمت تخمینی GOATED در سال 2029 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌رود GOAT Network (GOATED) تا سال 2029 حدود 0.00% رشد داشته باشد و هدف قیمتی آن در این سال حدود -- برآورد می‌ شود. قیمت یک GOATED در سال 2030 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد GOAT Network (GOATED) در حال حاضر $0.11614 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که GOATED تا سال 2030 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی حدود -- برسد. پیش‌ بینی قیمت GOATED برای سال 2040 چیست؟ پیش‌ بینی می‌ شود که GOAT Network (GOATED) به‌طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2040، قیمت هر واحد GOATED به حدود -- برسد.