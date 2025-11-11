Griffin AI سریع ترین پلتفرم ساخت عامل های بدون کدنویسی (no-code) برای دیفای است که بیش از 15,000 عامل فعال را پشتیبانی میکند. تفاوت کلیدی آن ساده است: عامل هایی که واقعاً کار میکنند—مانند Transaction Execution Agent (TEA) که سواپ ها و استراتژی های Yield را به طور یکپارچه در زنجیره ها و کیف پول های اصلی اجرا میکند. این پلتفرم توسط تیم مهندسی برجسته ای به رهبری Oliver Feldmeier ساخته و اداره میشود؛ کسی که یکی از اولین صرافی های دارایی دیجیتال اروپای تحت نظارت را تأسیس کرده و آن را در یک عرضه عمومی 100 میلیون دلاری NASDAQ به بورس رسانده است. Griffin AI رهبری اثبات شده را با اجرای فنی عمیق ترکیب میکند.این پروژه به بازار 1 تریلیون دلاری دیفای میپردازد، جایی که 95٪ پروژه ها فاقد قابلیتهای هوش مصنوعی هستند، و با ارائه عامل های فوق هوشمند که مستقیماً روی زنجیره عمل میکنند، این خلا را پر میکند. عامل های Griffin AI هم اکنون با BNB Chain، NEAR Protocol، Cardano Foundation، Arbitrum، 1inch، Uniswap و کیف پول Bithumb’s Burrito ادغام شده و مورد اعتماد هستند و پروژه های سطح یک بیشتری به این اکوسیستم میپیوندند.در هسته این آینده، $GAIN قرار دارد، توکن بومی Griffin AI—سوخت دیفای عاملمحور و یکی از بزرگترین فرصتها در دنیای کریپتو امروز.