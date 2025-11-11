اقتصاد توکنی Griffin AI (GAIN)
Griffin AI سریع ترین پلتفرم ساخت عامل های بدون کدنویسی (no-code) برای دیفای است که بیش از 15,000 عامل فعال را پشتیبانی میکند. تفاوت کلیدی آن ساده است: عامل هایی که واقعاً کار میکنند—مانند Transaction Execution Agent (TEA) که سواپ ها و استراتژی های Yield را به طور یکپارچه در زنجیره ها و کیف پول های اصلی اجرا میکند. این پلتفرم توسط تیم مهندسی برجسته ای به رهبری Oliver Feldmeier ساخته و اداره میشود؛ کسی که یکی از اولین صرافی های دارایی دیجیتال اروپای تحت نظارت را تأسیس کرده و آن را در یک عرضه عمومی 100 میلیون دلاری NASDAQ به بورس رسانده است. Griffin AI رهبری اثبات شده را با اجرای فنی عمیق ترکیب میکند.این پروژه به بازار 1 تریلیون دلاری دیفای میپردازد، جایی که 95٪ پروژه ها فاقد قابلیتهای هوش مصنوعی هستند، و با ارائه عامل های فوق هوشمند که مستقیماً روی زنجیره عمل میکنند، این خلا را پر میکند. عامل های Griffin AI هم اکنون با BNB Chain، NEAR Protocol، Cardano Foundation، Arbitrum، 1inch، Uniswap و کیف پول Bithumb’s Burrito ادغام شده و مورد اعتماد هستند و پروژه های سطح یک بیشتری به این اکوسیستم میپیوندند.در هسته این آینده، $GAIN قرار دارد، توکن بومی Griffin AI—سوخت دیفای عاملمحور و یکی از بزرگترین فرصتها در دنیای کریپتو امروز.
توکنومیکس Griffin AI (GAIN): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی Griffin AI (GAIN) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای GAIN که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های GAIN که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
نحوه خرید GAIN
آیا علاقه مند به اضافه کردن Griffin AI (GAIN) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش های مختلفی برای خرید GAIN، از جمله کارت های اعتباری، حواله های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می کند.
تاریخچه قیمت Griffin AI (GAIN)
تحلیل تاریخچه قیمت GAIN به کاربران کمک می کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده های تاریخی بخش مهمی از پیش بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.
پیش بینی قیمت GAIN
میخواهید بدانید که GAIN به کجا می رود؟ صفحه پیش بینی قیمت GAIN ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص های فنی را ترکیب می کند تا یک چشم انداز آینده نگر ارائه دهد.
سلب مسئولیت
دادههای توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی کند. لطفاً قبل از سرمایه گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.
لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.
