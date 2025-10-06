قیمت لحظه‌ ای FreeStyle Classic امروز برابر است با 0.07994 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FST به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FST را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای FreeStyle Classic امروز برابر است با 0.07994 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FST به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FST را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

FreeStyle Classic قیمت لحظه ای(FST)

قیمت لحظه‌ ای 1 FST به USD:

$0.07994
+0.98%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای FreeStyle Classic (FST)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:04:34 (UTC+8)

اطلاعات قیمت FreeStyle Classic (FST) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.06085
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.08596
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.06085
$ 0.08596
$ 0.16619478956911515
$ 0.025653004858575232
+3.68%

+0.98%

-17.47%

-17.47%

قیمت لحظه‌ ای FreeStyle Classic (FST) برابر است با $ 0.07994. در 24 ساعت گذشته، FST در بازه قیمتی حداقل $ 0.06085 تا حداکثر $ 0.08596 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FST برابر با $ 0.16619478956911515 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.025653004858575232 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، FST در یک ساعت گذشته +3.68%، در 24 ساعت گذشته +0.98% و در 7 روز گذشته -17.47% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار FreeStyle Classic (FST)

No.1436

$ 6.54M
$ 55.69K
$ 79.94M
81.85M
1,000,000,000
1,000,000,000
8.18%

BSC

ارزش بازار فعلی FreeStyle Classic برابر است با $ 6.54M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 55.69K. عرضه در گردش FST برابر است با 81.85M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 79.94M است.

تاریخچه قیمت FreeStyle Classic (FST) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت FreeStyle Classic برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0007758+0.98%
30 روز$ -0.01926-19.42%
60 روز$ +0.04848+154.10%
90 روز$ +0.06994+699.40%
تغییر قیمت امروز FreeStyle Classic

امروز، FST تغییر $ +0.0007758 (+0.98%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه FreeStyle Classic

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.01926 (-19.42%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه FreeStyle Classic

با گسترش بازه به 60 روز، FST تغییر $ +0.04848 (+154.10%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه FreeStyle Classic

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.06994 (+699.40%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت FreeStyle Classic (FST) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت FreeStyle Classic را ببینید.

FreeStyle ClassicFST چیست

فری استایل FreeStyle کلاسیک تنها یک سرگرمی نیست—بلکه یک نماد فرهنگی است که دوباره روی زنجیره بلاکچین متولد شده است. از خیابان تا صحنه جهانی، FreeStyle همواره فراتر از ورزش بوده است؛ این یک سبک زندگی، یک زبان و یک جنبش است. این میراث اکنون وارد دنیای وب۳ میشود: جایی که فرهنگ، میمها و جوامع به هم میپیوندند و هر شرکتکننده به بخشی از مالکیت داستان تبدیل میشود.

هم اکنون FreeStyle Classic در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های FreeStyle Classic خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ FST را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره FreeStyle Classic را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید FreeStyle Classic شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت FreeStyle Classic (USD)

ارزش FreeStyle Classic (FST) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از FreeStyle Classic (FST) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت FreeStyle Classic را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت FreeStyle Classic را بررسی کنید!

توکنومیکس FreeStyle Classic (FST)

درک، توکنومیکس FreeStyle Classic (FST) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FST بیشتر بدانید!

نحوه خریدFreeStyle Classic (FST)

آیا به دنبال نحوه خرید FreeStyle Classic هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی FreeStyle Classic را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

FST به ارزهای محلی

1 FreeStyle Classic(FST) به VND
2,103.6211
1 FreeStyle Classic(FST) به AUD
A$0.1215088
1 FreeStyle Classic(FST) به GBP
0.0591556
1 FreeStyle Classic(FST) به EUR
0.067949
1 FreeStyle Classic(FST) به USD
$0.07994
1 FreeStyle Classic(FST) به MYR
RM0.335748
1 FreeStyle Classic(FST) به TRY
3.3542824
1 FreeStyle Classic(FST) به JPY
¥12.15088
1 FreeStyle Classic(FST) به ARS
ARS$114.5268404
1 FreeStyle Classic(FST) به RUB
6.3344456
1 FreeStyle Classic(FST) به INR
7.0523068
1 FreeStyle Classic(FST) به IDR
Rp1,332.3328004
1 FreeStyle Classic(FST) به PHP
4.7276516
1 FreeStyle Classic(FST) به EGP
￡E.3.7923536
1 FreeStyle Classic(FST) به BRL
R$0.4292778
1 FreeStyle Classic(FST) به CAD
C$0.1111166
1 FreeStyle Classic(FST) به BDT
9.7830572
1 FreeStyle Classic(FST) به NGN
116.5301368
1 FreeStyle Classic(FST) به COP
$307.461231
1 FreeStyle Classic(FST) به ZAR
R.1.3765668
1 FreeStyle Classic(FST) به UAH
3.3670728
1 FreeStyle Classic(FST) به TZS
T.Sh.197.3822522
1 FreeStyle Classic(FST) به VES
Bs17.02722
1 FreeStyle Classic(FST) به CLP
$75.1436
1 FreeStyle Classic(FST) به PKR
Rs22.5686608
1 FreeStyle Classic(FST) به KZT
43.0013248
1 FreeStyle Classic(FST) به THB
฿2.6076428
1 FreeStyle Classic(FST) به TWD
NT$2.450161
1 FreeStyle Classic(FST) به AED
د.إ0.2933798
1 FreeStyle Classic(FST) به CHF
Fr0.0631526
1 FreeStyle Classic(FST) به HKD
HK$0.6203344
1 FreeStyle Classic(FST) به AMD
֏30.7217414
1 FreeStyle Classic(FST) به MAD
.د.م0.7370468
1 FreeStyle Classic(FST) به MXN
$1.4700966
1 FreeStyle Classic(FST) به SAR
ريال0.299775
1 FreeStyle Classic(FST) به ETB
Br12.1077124
1 FreeStyle Classic(FST) به KES
KSh10.3346432
1 FreeStyle Classic(FST) به JOD
د.أ0.05667746
1 FreeStyle Classic(FST) به PLN
0.2901822
1 FreeStyle Classic(FST) به RON
лв0.3485384
1 FreeStyle Classic(FST) به SEK
kr0.7482384
1 FreeStyle Classic(FST) به BGN
лв0.1334998
1 FreeStyle Classic(FST) به HUF
Ft26.6464002
1 FreeStyle Classic(FST) به CZK
1.6675484
1 FreeStyle Classic(FST) به KWD
د.ك0.02446164
1 FreeStyle Classic(FST) به ILS
0.259805
1 FreeStyle Classic(FST) به BOB
Bs0.5531848
1 FreeStyle Classic(FST) به AZN
0.135898
1 FreeStyle Classic(FST) به TJS
SM0.739445
1 FreeStyle Classic(FST) به GEL
0.2174368
1 FreeStyle Classic(FST) به AOA
Kz73.1379054
1 FreeStyle Classic(FST) به BHD
.د.ب0.03005744
1 FreeStyle Classic(FST) به BMD
$0.07994
1 FreeStyle Classic(FST) به DKK
kr0.511616
1 FreeStyle Classic(FST) به HNL
L2.106419
1 FreeStyle Classic(FST) به MUR
3.6356712
1 FreeStyle Classic(FST) به NAD
$1.3765668
1 FreeStyle Classic(FST) به NOK
kr0.7978012
1 FreeStyle Classic(FST) به NZD
$0.1382962
1 FreeStyle Classic(FST) به PAB
B/.0.07994
1 FreeStyle Classic(FST) به PGK
K0.335748
1 FreeStyle Classic(FST) به QAR
ر.ق0.2909816
1 FreeStyle Classic(FST) به RSD
дин.8.0387664
1 FreeStyle Classic(FST) به UZS
soʻm974.8778928
1 FreeStyle Classic(FST) به ALL
L6.647011
1 FreeStyle Classic(FST) به ANG
ƒ0.1430926
1 FreeStyle Classic(FST) به AWG
ƒ0.143892
1 FreeStyle Classic(FST) به BBD
$0.15988
1 FreeStyle Classic(FST) به BAM
KM0.1342992
1 FreeStyle Classic(FST) به BIF
Fr237.90144
1 FreeStyle Classic(FST) به BND
$0.1031226
1 FreeStyle Classic(FST) به BSD
$0.07994
1 FreeStyle Classic(FST) به JMD
$12.818379
1 FreeStyle Classic(FST) به KHR
322.338065
1 FreeStyle Classic(FST) به KMF
Fr33.81462
1 FreeStyle Classic(FST) به LAK
1,737.8260522
1 FreeStyle Classic(FST) به LKR
රු24.3193468
1 FreeStyle Classic(FST) به MDL
L1.3541836
1 FreeStyle Classic(FST) به MGA
Ar358.474942
1 FreeStyle Classic(FST) به MOP
P0.63952
1 FreeStyle Classic(FST) به MVR
1.223082
1 FreeStyle Classic(FST) به MWK
MK138.7846334
1 FreeStyle Classic(FST) به MZN
MT5.1089654
1 FreeStyle Classic(FST) به NPR
रु11.2859292
1 FreeStyle Classic(FST) به PYG
566.93448
1 FreeStyle Classic(FST) به RWF
Fr115.99294
1 FreeStyle Classic(FST) به SBD
$0.6579062
1 FreeStyle Classic(FST) به SCR
1.0927798
1 FreeStyle Classic(FST) به SRD
$3.1888066
1 FreeStyle Classic(FST) به SVC
$0.699475
1 FreeStyle Classic(FST) به SZL
L1.3765668
1 FreeStyle Classic(FST) به TMT
m0.2805894
1 FreeStyle Classic(FST) به TND
د.ت0.23326492
1 FreeStyle Classic(FST) به TTD
$0.5427926
1 FreeStyle Classic(FST) به UGX
Sh278.51096
1 FreeStyle Classic(FST) به XAF
Fr44.92628
1 FreeStyle Classic(FST) به XCD
$0.215838
1 FreeStyle Classic(FST) به XOF
Fr44.92628
1 FreeStyle Classic(FST) به XPF
Fr8.15388
1 FreeStyle Classic(FST) به BWP
P1.067199
1 FreeStyle Classic(FST) به BZD
$0.1606794
1 FreeStyle Classic(FST) به CVE
$7.5871054
1 FreeStyle Classic(FST) به DJF
Fr14.14938
1 FreeStyle Classic(FST) به DOP
$5.120157
1 FreeStyle Classic(FST) به DZD
د.ج10.3937988
1 FreeStyle Classic(FST) به FJD
$0.1806644
1 FreeStyle Classic(FST) به GNF
Fr695.0783
1 FreeStyle Classic(FST) به GTQ
Q0.6123404
1 FreeStyle Classic(FST) به GYD
$16.7378372
1 FreeStyle Classic(FST) به ISK
kr9.75268

منابع FreeStyle Classic

برای درک عمیق‌ تر FreeStyle Classic، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی FreeStyle Classic
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره FreeStyle Classic

امروز FreeStyle Classic (FST) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای FST به واحد USD برابر است با 0.07994 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی FST نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی FST نسبت به USD برابر است با $ 0.07994. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار FreeStyle Classic چقدر است؟
ارزش بازار FST برابر است با $ 6.54M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش FST چقدر است؟
عرضه در گردش FST برابر است با 81.85M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت FST چقدر بوده است؟
FST به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.16619478956911515 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت FST در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
FST به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.025653004858575232 USD رسید.
حجم معاملات FST چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FST برابر است با $ 55.69K USD.
آیا FST در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد FST در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FST مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:04:34 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به FreeStyle Classic (FST)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

1 FST = 0.07994 USD

$0.07994
$114,466.42
$4,138.84
$0.05549
$201.52
$4.1400
$4,138.84
$114,466.42
$201.52
$2.6454
$1,145.29
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.001181
$0.01813
$0.0000000000000001595
$0.1630
$0.0000000000296
$0.04587
$0.01813
