با بینش‌ های کلیدی در مورد EVAA Protocol (EVAA)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت EVAA Protocol (EVAA)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

EVAA یک پروتکل نقدینگی غیرمتمرکز متن‌باز بومی تلگرام بر روی بلاکچین TON است که به کاربران اجازه می‌دهد به عنوان سپرده‌گذار عمل کنند و با ارائه نقدینگی درآمد غیرفعال کسب کنند، یا به عنوان وام‌گیرنده، که می‌توانند وام‌های وثیقه‌ای بیش از حد را تضمین کنند.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی EVAA Protocol (EVAA) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

