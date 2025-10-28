پیش‌بینی قیمت Yooldo Games (ESPORTS) به صورت (USD)

پیش‌ بینی‌ های قیمت Yooldo Games برای سال‌ های 2026، 2027، 2028، 2030 و فراتر را دریافت کنید. میزان رشد بالقوه ESPORTS را در پنج سال آینده و بیشتر برآورد کنید و بر پایه روندهای بازار و تحلیل احساسات سرمایه‌ گذاران، سناریوهای آتی قیمت را در لحظه شبیه‌ سازی نمایید.

خرید ESPORTS

عدد دلخواهی بین 100- تا 1,000 وارد کنید تا پیش‌ بینی قیمت Yooldo Games را دریافت کنید. % محاسبه *سلب مسئولیت: تمام پیش‌ بینی‌ های قیمت بر اساس ورودی کاربر است. $0.21681 $0.21681 $0.21681 +0.12% USD واقعی پیش بینی پیش‌ بینی قیمت Yooldo Games برای سال‌ های از 2025 تا 2050 برای (USD) پیش‌ بینی قیمت Yooldo Games (ESPORTS) برای سال 2025 (امسال) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Yooldo Games احتمالا رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و تا سال 2025 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.21681 برسد. پیش‌ بینی قیمت Yooldo Games (ESPORTS) برای سال 2026 (سال آینده) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Yooldo Games احتمالاً رشدی در حدود 5.00% را تجربه کند و تا سال 2026 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.227650 برسد. پیش‌ بینی قیمت Yooldo Games (ESPORTS) برای سال 2027 (در 2 سال) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت ESPORTS تا سال 2027 به حدود $ 0.239033 برسد و این پیش‌ بینی حاکی از نرخ رشدی در حدود 10.25% است. پیش‌ بینی قیمت Yooldo Games (ESPORTS) برای سال 2028 (در 3 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت ESPORTS تا سال 2028 به حدود $ 0.250984 برسد و این پیش‌ بینی بیانگر نرخ رشدی در حدود 15.76% است. پیش‌ بینی قیمت Yooldo Games (ESPORTS) برای سال 2029 (در 4 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت فوق، هدف قیمتی ESPORTS تا سال 2029 حدود $ 0.263533 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 21.55% است. پیش‌ بینی قیمت Yooldo Games (ESPORTS) برای سال 2030 (در 5 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی ESPORTS تا سال 2030 حدود $ 0.276710 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 27.63% است. پیش‌ بینی قیمت Yooldo Games (ESPORTS) برای سال 2040 (در 15 سال آینده) تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Yooldo Games احتمالاً رشدی در حدود 107.89% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.450732 برسد. پیش‌بینی قیمت برای سال 2050 (25 سال آینده) Yooldo Games (ESPORTS) تا سال 2050، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Yooldo Games احتمالاً رشدی در حدود 238.64% را تجربه و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.734195 برسد. سال قیمت رشد 2025 $ 0.21681 0.00%

2026 $ 0.227650 5.00%

2027 $ 0.239033 10.25%

2028 $ 0.250984 15.76%

2029 $ 0.263533 21.55%

2030 $ 0.276710 27.63%

2031 $ 0.290546 34.01%

2032 $ 0.305073 40.71% سال قیمت رشد 2033 $ 0.320327 47.75%

2034 $ 0.336343 55.13%

2035 $ 0.353160 62.89%

2036 $ 0.370818 71.03%

2037 $ 0.389359 79.59%

2038 $ 0.408827 88.56%

2039 $ 0.429268 97.99%

2040 $ 0.450732 107.89% نمایش بیشتر پیش‌ بینی قیمت کوتاه‌ مدت Yooldo Games برای امروز، فردا، این هفته و 30 روز آینده تاریخ پیش بینی قیمت رشد October 28, 2025(امروز) $ 0.21681 0.00%

October 29, 2025(فردا) $ 0.216839 0.01%

November 4, 2025(این هفته) $ 0.217017 0.10%

November 27, 2025(30 روز) $ 0.217700 0.41% پیش‌ بینی قیمت امروز Yooldo Games (ESPORTS) قیمت پیش‌ بینی‌ شده برای ESPORTS در October 28, 2025(امروز) ، 0.21681$ است. این پیش‌ بینی نتیجه محاسبه‌ شده درصد رشد ارائه‌ شده را منعکس می‌ کند و به کاربران تصویری از حرکت بالقوه قیمت برای امروز ارائه می‌ کند. پیش‌ بینی قیمت فردا Yooldo Games (ESPORTS) برای October 29, 2025(فردا)، پیش‌ بینی قیمت برای ESPORTS، با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% به میزان 0.216839$ است. این نتایج یک چشم انداز تخمینی برای ارزش توکن بر اساس پارامترهای انتخاب شده ارائه می دهد. پیش‌ بینی قیمت این هفته Yooldo Games (ESPORTS) تا November 4, 2025(این هفته)، پیش‌ بینی قیمت برای ESPORTS، با استفاده از 5% نرخ رشد سالانه، 0.217017$ است. این پیش بینی هفتگی بر اساس همان درصد رشد محاسبه می شود تا ایده ای از روند بالقوه قیمت در روزهای آینده ارائه دهد. پیش‌ بینی قیمت Yooldo Games (ESPORTS) در 30 روز با نگاهی به 30 روز آینده، قیمت پیش بینی شده برای ESPORTS به میزان 0.217700$ میباشد. این پیش‌ بینی با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% برای تخمین میزان ارزش توکن پس از یک ماه به دست می‌ آید.

آمار قیمت فعلی Yooldo Games قیمت فعلی $ 0.21681$ 0.21681 $ 0.21681 تغییر قیمت (24 ساعته) +0.12% ارزش بازار $ 27.39M$ 27.39M $ 27.39M سرمایه در گردش 126.35M 126.35M 126.35M حجم (24 ساعته) $ 69.01K$ 69.01K $ 69.01K حجم (24 ساعته) -- قیمت لحظه‌ ای ESPORTS در حال حاضر $ 0.21681 است. این رمزارز طی 24 ساعت گذشته تغییر قیمتی معادل +0.12% را تجربه کرده و حجم معاملات آن در همین بازه زمانی به حدود $ 69.01K رسیده است. علاوه بر این، ESPORTS دارای عرضه در گردش حدود 126.35M واحد است و ارزش بازار کل آن در حال حاضر حدود $ 27.39M برآورد می‌ شود. مشاهده قیمت لحظه ای ESPORTS

نحوه خرید Yooldo Games (ESPORTS) به دنبال خرید ESPORTS هستید؟ اکنون می‌ توانید ESPORTS را از طریق روش‌ های متنوعی مانند کارت اعتباری، انتقال بانکی، معاملات همتا‌ به‌ همتا (P2P) و بسیاری روش‌ های پرداخت دیگر تهیه کنید. برای آشنایی با جزئیات خرید Yooldo Games و شروع سرمایه‌ گذاری، همین حالا به MEXC مراجعه کنید! همین حالا یاد بگیرید چگونه ESPORTS را خریداری کنید

قیمت تاریخی Yooldo Games طبق جدیدترین داده‌ های جمع‌ آوری‌ شده در صفحه قیمت لحظه ای Yooldo Games، قیمت فعلی Yooldo Games برابر با 0.21679 USD است. عرضه در گردش Yooldo Games(ESPORTS) برابر با 0.00 ESPORTS است که ارزش بازار آن را به $27.39M می‌ رساند. دوره تغییر قیمت(%) تغییر قیمت(USD) بالاترین پایین ترین 24 ساعت -0.02% $ -0.006169 $ 0.23528 $ 0.20845

7 روز 0.11% $ 0.021300 $ 0.23528 $ 0.19283

30 روز 0.35% $ 0.05606 $ 0.24358 $ 0.07393 عملکرد 24 ساعته در 24 ساعت گذشته، Yooldo Games حرکت قیمتی -0.006169$ را تجربه کرده است که نشان‌ دهنده تغییر -0.02% در ارزش آن است. عملکرد 7 روزه در 7 روز گذشته، Yooldo Games با بالاترین قیمت $0.23528 و پایین‌ ترین قیمت $0.19283 معامله شده است. تغییر قیمت آن 0.11% بوده است. این روند اخیر پتانسیل ESPORTS برای حرکت بیشتر در بازار را نشان می‌دهد. عملکرد 30 روزه در ماه گذشته، Yooldo Games تغییر 0.35% را تجربه کرده است که معادل حدوداً $0.05606 به ارزش آن اضافه شده است. این نشان می‌دهد که ESPORTS ممکن است شاهد تغییرات قیمت بیشتری در آینده نزدیک باشد. برای مشاهده روندهای دقیق در MEXC، تاریخچه کامل قیمت Yooldo Games را بررسی کنید. مشاهده تاریخچه کامل قیمت ESPORTS

ماژول پیش‌ بینی قیمت Yooldo Games (ESPORTS) چگونه کار می‌کند؟ ماژول پیش‌ بینی قیمت Yooldo Games ابزاری آسان برای استفاده است که به شما کمک می‌ کند تا بر اساس فرضیات رشد خود، قیمت‌ های آینده احتمالی ESPORTS را تخمین بزنید. چه تریدر باتجربه‌ ای باشید و چه یک سرمایه‌ گذار کنجکاو، این ماژول یک روش ساده و تعاملی برای پیش‌ بینی ارزش آینده توکن ارائه می‌ دهد. 1. پیش‌ بینی رشد خود را وارد کنید برای شروع، درصد رشد مورد نظر خود را وارد کنید که می‌ تواند مثبت یا منفی باشد، بسته به دیدگاه بازار شما. این می‌ تواند بازتابی از انتظارات شما برای Yooldo Games در طول یک سال، پنج سال یا حتی دهه‌ های آینده باشد. 2. محاسبه قیمت آینده پس از وارد کردن نرخ رشد، روی «محاسبه» کلیک کنید. ماژول به‌ طور فوری قیمت آینده پیش‌ بینی‌ شده ESPORTS را محاسبه کرده و تصویری واضح از نحوه تأثیر پیش‌ بینی شما بر ارزش توکن در طول زمان ارائه می‌ دهد. 3. کاوش در سناریوهای مختلف شما می‌ توانید با نرخ‌ های رشد مختلف آزمایش کنید تا ببینید شرایط مختلف بازار چگونه می‌ تواند قیمت Yooldo Games را تحت تاثیر قرار دهد. این انعطاف‌ پذیری به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خوش‌ بینانه و محتاطانه را تجزیه و تحلیل کرده و به تصمیم‌ گیری آگاهانه‌ تری دست یابید. 4. احساسات کاربران و بینش‌ های جامعه این ماژول همچنین داده‌ های احساسات کاربران را ادغام می‌ کند و به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خود را با دیگر کاربران مقایسه کنید. این ورودی جمعی بینش ارزشمندی در مورد چگونگی درک جامعه از آینده ESPORTS ارائه می‌دهد. شاخص‌ های فنی برای پیش‌ بینی قیمت برای افزایش دقت پیش‌ بینی، این ماژول از انواع شاخص‌ های فنی و داده‌ های بازار استفاده می‌ کند. این موارد شامل: میانگین متحرک نمایی (EMA): به ردیابی روند قیمت توکن کمک می‌ کند با هموار کردن نوسانات و ارائه بینش در مورد تغییرات بالقوه روند. باندهای بولینگر: نوسانات بازار را اندازه‌ گیری کرده و شرایط احتمالاً خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی می‌ کند. شاخص قدرت نسبی (RSI): به ارزیابی حرکت ESPORTS می‌ پردازد تا مشخص کند که آیا در فاز صعودی یا نزولی است. میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD): قدرت و جهت حرکت قیمت‌ ها را ارزیابی می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی احتمالی را شناسایی کند. با ترکیب این شاخص‌ ها با داده‌ های بازار در زمان واقعی، این ماژول پیش‌بینی قیمت پویا ارائه می‌ دهد و به شما کمک می‌ کند تا بینش‌ های عمیق‌ تری در مورد پتانسیل آینده Yooldo Games بدست آورید.

چرا پیش‌ بینی قیمت ESPORTS مهم است؟

پیش‌ بینی قیمت ESPORTS به دلایل مختلفی اهمیت دارد و سرمایه‌ گذاران به منظور اهداف گوناگونی به آن می‌ پردازند:

توسعه استراتژی سرمایه گذاری: پیش بینی ها به سرمایه گذاران در تدوین استراتژی ها کمک می کند. با تخمین قیمت‌های آتی، آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که چه زمانی ارز دیجیتال بخرند، بفروشند یا نگه دارند.

ارزیابی ریسک: درک حرکت‌های بالقوه قیمت به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک مرتبط با یک دارایی رمزنگاری خاص را بسنجند. این امر در مدیریت و کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

تحلیل بازار: پیش‌بینی‌ها اغلب شامل تجزیه و تحلیل روندهای بازار، اخبار و داده‌های تاریخی است. این تحلیل جامع به سرمایه گذاران در درک پویایی بازار و عوامل موثر بر تغییرات قیمت کمک می کند.

تنوع پورتفولیو: با پیش‌ بینی اینکه کدام ارزهای دیجیتال ممکن است عملکرد خوبی داشته باشند، سرمایه‌ گذاران می‌ توانند پرتفوی خود را بر این اساس متنوع کنند و ریسک را در دارایی‌ های مختلف پخش کنند.

برنامه ریزی بلندمدت: سرمایه گذارانی که به دنبال سودهای بلندمدت هستند، برای شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد آتی به پیش بینی ها تکیه می کنند.

آمادگی روانی: دانستن سناریوهای احتمالی قیمت، سرمایه‌ گذاران را از نظر احساسی و مالی برای نوسانات بازار آماده می‌ کند.

تعامل جامعه: پیش‌ بینی‌ های قیمت کریپتو اغلب بحث‌ هایی را در جامعه سرمایه‌ گذاران ایجاد می‌ کند که منجر به درک گسترده‌ تر و خرد جمعی در مورد روندهای بازار می‌ شود.

سوالات متداول (FAQ) آیا ESPORTS ارزش سرمایه‌ گذاری در حال حاضر را دارد؟ بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود ESPORTS تا تاریخ undefined به سطح قیمتی حدود -- برسد؛ موضوعی که می‌ تواند این توکن را به گزینه‌ ای قابل‌ توجه برای سرمایه‌ گذاران تبدیل کند. پیش‌ بینی قیمت ESPORTS در ماه آینده چیست؟ بر اساس ابزار پیش‌ بینی قیمت Yooldo Games (ESPORTS)، انتظار می‌ رود که قیمت ESPORTS تا تاریخ undefined به حدود -- برسد. قیمت یک ESPORTS در سال 2026 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Yooldo Games (ESPORTS) در حال حاضر $0.21681 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که ESPORTS تا سال 2026 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی تقریبی -- برسد. قیمت پیش‌ بینی‌ شده‌ ی ESPORTS در سال 2027 چقدر است؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Yooldo Games (ESPORTS) به‌ طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2027، قیمت هر واحد ESPORTS به حدود -- برسد. قیمت تخمینی ESPORTS در سال 2028 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود Yooldo Games (ESPORTS) تا سال 2028 حدود 0.00% رشد را تجربه کند و هدف قیمتی برآورد‌شده برای آن در این سال حدود -- باشد. قیمت تخمینی ESPORTS در سال 2029 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌رود Yooldo Games (ESPORTS) تا سال 2029 حدود 0.00% رشد داشته باشد و هدف قیمتی آن در این سال حدود -- برآورد می‌ شود. قیمت یک ESPORTS در سال 2030 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Yooldo Games (ESPORTS) در حال حاضر $0.21681 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که ESPORTS تا سال 2030 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی حدود -- برسد. پیش‌ بینی قیمت ESPORTS برای سال 2040 چیست؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Yooldo Games (ESPORTS) به‌طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2040، قیمت هر واحد ESPORTS به حدود -- برسد. هم اکنون ثبت نام کنید