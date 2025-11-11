اقتصاد توکنی ChainOpera AI (COAI)

با بینش‌ های کلیدی در مورد ChainOpera AI (COAI)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 15:17:07 (UTC+8)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت ChainOpera AI (COAI)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت ChainOpera AI (COAI)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
کل عرضه:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
منبع تغذیه در گردش:
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 1.01B
$ 1.01B$ 1.01B
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 48.9836
$ 48.9836$ 48.9836
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
قیمت فعلی:
$ 1.0072
$ 1.0072$ 1.0072

اطلاعات ChainOpera AI (COAI).

ChainOpera AI هوش جمعی را از طریق شبکه ای از عامل های هوش مصنوعی که به صورت مشترک توسط جامعه ایجاد و مدیریت میشوند، تقویت میکند. این پلتفرم بر پایه یک اپلیکیشن فوق هوش مصنوعی و زیرساخت کامل AI ساخته شده که از اقتصاد خالق برای طراحی، توزیع و استفاده از عامل های AI؛ آموزش و استنتاج مدل های محور عامل بر روی GPUهای توزیع شده؛ و بلاک-چین بومی AI برای مالکیت قابل تأیید، انتساب و مشارکت شفاف پشتیبانی میکند. ChainOpera نحوه ایجاد و به اشتراک گذاری هوش را تغییر میدهد و با همسو کردن کاربران، توسعه دهندگان و ارائه دهندگان زیرساخت از طریق مکانیزم های مشارکت مشترک، دوره ای نوین از هوش مصنوعی باز و مشارکتی را ممکن میسازد.

وب‌ سایت رسمی:
https://chainopera.ai/
وایت پیپر
https://paper.chainopera.ai/
کاوشگر بلوک:
https://bscscan.com/token/0x0a8d6c86e1bce73fe4d0bd531e1a567306836ea5

توکنومیکس ChainOpera AI (COAI): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی ChainOpera AI (COAI) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های COAI که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های COAI که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی COAI را درک کردید، قیمت زنده توکن COAI را بررسی کنید!

نحوه خرید COAI

آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن ChainOpera AI (COAI) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید COAI، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند.

تاریخچه قیمت ChainOpera AI (COAI)

تحلیل تاریخچه قیمت COAI به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.

پیش‌ بینی قیمت COAI

می‌خواهید بدانید که COAI به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت COAI ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

خرید کریپتو فقط با 1 USDT: ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال!

سلب مسئولیت

