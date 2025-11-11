ChainOpera AI هوش جمعی را از طریق شبکه ای از عامل های هوش مصنوعی که به صورت مشترک توسط جامعه ایجاد و مدیریت میشوند، تقویت میکند. این پلتفرم بر پایه یک اپلیکیشن فوق هوش مصنوعی و زیرساخت کامل AI ساخته شده که از اقتصاد خالق برای طراحی، توزیع و استفاده از عامل های AI؛ آموزش و استنتاج مدل های محور عامل بر روی GPUهای توزیع شده؛ و بلاک-چین بومی AI برای مالکیت قابل تأیید، انتساب و مشارکت شفاف پشتیبانی میکند. ChainOpera نحوه ایجاد و به اشتراک گذاری هوش را تغییر میدهد و با همسو کردن کاربران، توسعه دهندگان و ارائه دهندگان زیرساخت از طریق مکانیزم های مشارکت مشترک، دوره ای نوین از هوش مصنوعی باز و مشارکتی را ممکن میسازد.