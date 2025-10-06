قیمت لحظه‌ ای Alliance Games امروز برابر است با 0.00529 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت COA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت COA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Alliance Games امروز برابر است با 0.00529 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت COA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت COA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره COA

اطلاعات قیمت COA

وایت‌ پیپر COA

وب‌سایت رسمی COA

توکنومیکس COA

پیش‌بینی قیمت COA

تاریخچه COA

راهنمای خرید COA

مبدل COA به ارز فیات

اسپات COA

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Alliance Games

Alliance Games قیمت لحظه ای(COA)

قیمت لحظه‌ ای 1 COA به USD:

$0.00529
$0.00529$0.00529
-5.70%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Alliance Games (COA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:59:04 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Alliance Games (COA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00506
$ 0.00506$ 0.00506
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0068
$ 0.0068$ 0.0068
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00506
$ 0.00506$ 0.00506

$ 0.0068
$ 0.0068$ 0.0068

$ 0.03474769210606202
$ 0.03474769210606202$ 0.03474769210606202

$ 0.003300711612594677
$ 0.003300711612594677$ 0.003300711612594677

+0.57%

-5.70%

-11.69%

-11.69%

قیمت لحظه‌ ای Alliance Games (COA) برابر است با $ 0.00529. در 24 ساعت گذشته، COA در بازه قیمتی حداقل $ 0.00506 تا حداکثر $ 0.0068 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته COA برابر با $ 0.03474769210606202 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.003300711612594677 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، COA در یک ساعت گذشته +0.57%، در 24 ساعت گذشته -5.70% و در 7 روز گذشته -11.69% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Alliance Games (COA)

No.1810

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

$ 15.47K
$ 15.47K$ 15.47K

$ 10.58M
$ 10.58M$ 10.58M

414.42M
414.42M 414.42M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

20.72%

BSC

ارزش بازار فعلی Alliance Games برابر است با $ 2.19M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 15.47K. عرضه در گردش COA برابر است با 414.42M، و عرضه کل آن 2000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.58M است.

تاریخچه قیمت Alliance Games (COA) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Alliance Games برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0003198-5.70%
30 روز$ +0.00179+51.14%
60 روز$ +0.00006+1.14%
90 روز$ -0.00729-57.95%
تغییر قیمت امروز Alliance Games

امروز، COA تغییر $ -0.0003198 (-5.70%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Alliance Games

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.00179 (+51.14%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Alliance Games

با گسترش بازه به 60 روز، COA تغییر $ +0.00006 (+1.14%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Alliance Games

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.00729 (-57.95%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Alliance Games (COA) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Alliance Games را ببینید.

Alliance GamesCOA چیست

Alliance Games یک شبکه غیرمتمرکز است که با ترکیب ساخت بازی مبتنی بر هوش مصنوعی، شبکه چندنفره‌ی یکپارچه با بلاکچین، و سیستم نودهای توزیع‌شده، نحوه‌ی ساخت، میزبانی و درآمدزایی از بازی‌ها را بازتعریف می‌کند. توکن بومی این اکوسیستم با نماد $COA، نقش کلیدی در کل سیستم ایفا می‌کند — توسعه‌دهندگان برای دسترسی به زیرساخت از آن استفاده می‌کنند، اپراتورهای نود برای دریافت پاداش، و کاربران برای استیک، حاکمیت و فعال‌سازی قابلیت‌های ویژه.

هم اکنون Alliance Games در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Alliance Games خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ COA را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Alliance Games را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Alliance Games شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Alliance Games (USD)

ارزش Alliance Games (COA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Alliance Games (COA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Alliance Games را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Alliance Games را بررسی کنید!

توکنومیکس Alliance Games (COA)

درک، توکنومیکس Alliance Games (COA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده COA بیشتر بدانید!

نحوه خریدAlliance Games (COA)

آیا به دنبال نحوه خرید Alliance Games هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Alliance Games را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

COA به ارزهای محلی

1 Alliance Games(COA) به VND
139.20635
1 Alliance Games(COA) به AUD
A$0.0080408
1 Alliance Games(COA) به GBP
0.0039146
1 Alliance Games(COA) به EUR
0.0044965
1 Alliance Games(COA) به USD
$0.00529
1 Alliance Games(COA) به MYR
RM0.022218
1 Alliance Games(COA) به TRY
0.2219684
1 Alliance Games(COA) به JPY
¥0.80408
1 Alliance Games(COA) به ARS
ARS$7.5787714
1 Alliance Games(COA) به RUB
0.4191796
1 Alliance Games(COA) به INR
0.4666838
1 Alliance Games(COA) به IDR
Rp88.1666314
1 Alliance Games(COA) به PHP
0.3128506
1 Alliance Games(COA) به EGP
￡E.0.2509576
1 Alliance Games(COA) به BRL
R$0.0284073
1 Alliance Games(COA) به CAD
C$0.0073531
1 Alliance Games(COA) به BDT
0.6473902
1 Alliance Games(COA) به NGN
7.7113388
1 Alliance Games(COA) به COP
$20.3461335
1 Alliance Games(COA) به ZAR
R.0.0910938
1 Alliance Games(COA) به UAH
0.2228148
1 Alliance Games(COA) به TZS
T.Sh.13.0616977
1 Alliance Games(COA) به VES
Bs1.12677
1 Alliance Games(COA) به CLP
$4.9726
1 Alliance Games(COA) به PKR
Rs1.4934728
1 Alliance Games(COA) به KZT
2.8455968
1 Alliance Games(COA) به THB
฿0.1725598
1 Alliance Games(COA) به TWD
NT$0.1621385
1 Alliance Games(COA) به AED
د.إ0.0194143
1 Alliance Games(COA) به CHF
Fr0.0041791
1 Alliance Games(COA) به HKD
HK$0.0410504
1 Alliance Games(COA) به AMD
֏2.0329999
1 Alliance Games(COA) به MAD
.د.م0.0487738
1 Alliance Games(COA) به MXN
$0.0972831
1 Alliance Games(COA) به SAR
ريال0.0198375
1 Alliance Games(COA) به ETB
Br0.8012234
1 Alliance Games(COA) به KES
KSh0.6838912
1 Alliance Games(COA) به JOD
د.أ0.00375061
1 Alliance Games(COA) به PLN
0.0192027
1 Alliance Games(COA) به RON
лв0.0230644
1 Alliance Games(COA) به SEK
kr0.0495144
1 Alliance Games(COA) به BGN
лв0.0088343
1 Alliance Games(COA) به HUF
Ft1.7633157
1 Alliance Games(COA) به CZK
0.1103494
1 Alliance Games(COA) به KWD
د.ك0.00161874
1 Alliance Games(COA) به ILS
0.0171925
1 Alliance Games(COA) به BOB
Bs0.0366068
1 Alliance Games(COA) به AZN
0.008993
1 Alliance Games(COA) به TJS
SM0.0489325
1 Alliance Games(COA) به GEL
0.0143888
1 Alliance Games(COA) به AOA
Kz4.8398739
1 Alliance Games(COA) به BHD
.د.ب0.00198904
1 Alliance Games(COA) به BMD
$0.00529
1 Alliance Games(COA) به DKK
kr0.033856
1 Alliance Games(COA) به HNL
L0.1393915
1 Alliance Games(COA) به MUR
0.2405892
1 Alliance Games(COA) به NAD
$0.0910938
1 Alliance Games(COA) به NOK
kr0.0527942
1 Alliance Games(COA) به NZD
$0.0091517
1 Alliance Games(COA) به PAB
B/.0.00529
1 Alliance Games(COA) به PGK
K0.022218
1 Alliance Games(COA) به QAR
ر.ق0.0192556
1 Alliance Games(COA) به RSD
дин.0.5319624
1 Alliance Games(COA) به UZS
soʻm64.5121848
1 Alliance Games(COA) به ALL
L0.4398635
1 Alliance Games(COA) به ANG
ƒ0.0094691
1 Alliance Games(COA) به AWG
ƒ0.009522
1 Alliance Games(COA) به BBD
$0.01058
1 Alliance Games(COA) به BAM
KM0.0088872
1 Alliance Games(COA) به BIF
Fr15.74304
1 Alliance Games(COA) به BND
$0.0068241
1 Alliance Games(COA) به BSD
$0.00529
1 Alliance Games(COA) به JMD
$0.8482515
1 Alliance Games(COA) به KHR
21.3306025
1 Alliance Games(COA) به KMF
Fr2.23767
1 Alliance Games(COA) به LAK
114.9999977
1 Alliance Games(COA) به LKR
රු1.6093238
1 Alliance Games(COA) به MDL
L0.0896126
1 Alliance Games(COA) به MGA
Ar23.721947
1 Alliance Games(COA) به MOP
P0.04232
1 Alliance Games(COA) به MVR
0.080937
1 Alliance Games(COA) به MWK
MK9.1840219
1 Alliance Games(COA) به MZN
MT0.3380839
1 Alliance Games(COA) به NPR
रु0.7468422
1 Alliance Games(COA) به PYG
37.51668
1 Alliance Games(COA) به RWF
Fr7.67579
1 Alliance Games(COA) به SBD
$0.0435367
1 Alliance Games(COA) به SCR
0.0723143
1 Alliance Games(COA) به SRD
$0.2110181
1 Alliance Games(COA) به SVC
$0.0462875
1 Alliance Games(COA) به SZL
L0.0910938
1 Alliance Games(COA) به TMT
m0.0185679
1 Alliance Games(COA) به TND
د.ت0.01543622
1 Alliance Games(COA) به TTD
$0.0359191
1 Alliance Games(COA) به UGX
Sh18.43036
1 Alliance Games(COA) به XAF
Fr2.97298
1 Alliance Games(COA) به XCD
$0.014283
1 Alliance Games(COA) به XOF
Fr2.97298
1 Alliance Games(COA) به XPF
Fr0.53958
1 Alliance Games(COA) به BWP
P0.0706215
1 Alliance Games(COA) به BZD
$0.0106329
1 Alliance Games(COA) به CVE
$0.5020739
1 Alliance Games(COA) به DJF
Fr0.93633
1 Alliance Games(COA) به DOP
$0.3388245
1 Alliance Games(COA) به DZD
د.ج0.6878058
1 Alliance Games(COA) به FJD
$0.0119554
1 Alliance Games(COA) به GNF
Fr45.99655
1 Alliance Games(COA) به GTQ
Q0.0405214
1 Alliance Games(COA) به GYD
$1.1076202
1 Alliance Games(COA) به ISK
kr0.64538

منابع Alliance Games

برای درک عمیق‌ تر Alliance Games، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Alliance Games
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Alliance Games

امروز Alliance Games (COA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای COA به واحد USD برابر است با 0.00529 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی COA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی COA نسبت به USD برابر است با $ 0.00529. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Alliance Games چقدر است؟
ارزش بازار COA برابر است با $ 2.19M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش COA چقدر است؟
عرضه در گردش COA برابر است با 414.42M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت COA چقدر بوده است؟
COA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.03474769210606202 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت COA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
COA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.003300711612594677 USD رسید.
حجم معاملات COA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای COA برابر است با $ 15.47K USD.
آیا COA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد COA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت COA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:59:04 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Alliance Games (COA)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب COA به USD

مقدار

COA
COA
USD
USD

1 COA = 0.00529 USD

معامله COA

/USDTCOA
$0.00529
$0.00529$0.00529
-5.70%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,438.22
$114,438.22$114,438.22

-0.46%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,137.19
$4,137.19$4,137.19

-0.85%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05716
$0.05716$0.05716

+2.60%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.30
$201.30$201.30

+0.59%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.6954
$4.6954$4.6954

-9.46%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,137.19
$4,137.19$4,137.19

-0.85%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,438.22
$114,438.22$114,438.22

-0.46%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.30
$201.30$201.30

+0.59%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6421
$2.6421$2.6421

-0.72%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,146.22
$1,146.22$1,146.22

+0.22%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001225
$0.001225$0.001225

+104.16%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01814
$0.01814$0.01814

+81.40%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001586
$0.0000000000000001586$0.0000000000000001586

+1,355.04%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1670
$0.1670$0.1670

+234.00%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000299
$0.0000000000299$0.0000000000299

+193.13%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04453
$0.04453$0.04453

+122.65%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01814
$0.01814$0.01814

+81.40%