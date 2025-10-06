Alliance GamesCOA چیست

Alliance Games یک شبکه غیرمتمرکز است که با ترکیب ساخت بازی مبتنی بر هوش مصنوعی، شبکه چندنفره‌ی یکپارچه با بلاکچین، و سیستم نودهای توزیع‌شده، نحوه‌ی ساخت، میزبانی و درآمدزایی از بازی‌ها را بازتعریف می‌کند. توکن بومی این اکوسیستم با نماد $COA، نقش کلیدی در کل سیستم ایفا می‌کند — توسعه‌دهندگان برای دسترسی به زیرساخت از آن استفاده می‌کنند، اپراتورهای نود برای دریافت پاداش، و کاربران برای استیک، حاکمیت و فعال‌سازی قابلیت‌های ویژه. Alliance Games یک شبکه غیرمتمرکز است که با ترکیب ساخت بازی مبتنی بر هوش مصنوعی، شبکه چندنفره‌ی یکپارچه با بلاکچین، و سیستم نودهای توزیع‌شده، نحوه‌ی ساخت، میزبانی و درآمدزایی از بازی‌ها را بازتعریف می‌کند. توکن بومی این اکوسیستم با نماد $COA، نقش کلیدی در کل سیستم ایفا می‌کند — توسعه‌دهندگان برای دسترسی به زیرساخت از آن استفاده می‌کنند، اپراتورهای نود برای دریافت پاداش، و کاربران برای استیک، حاکمیت و فعال‌سازی قابلیت‌های ویژه.

هم اکنون Alliance Games در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Alliance Games خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ COA را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Alliance Games را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Alliance Games شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Alliance Games (USD)

ارزش Alliance Games (COA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Alliance Games (COA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Alliance Games را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Alliance Games را بررسی کنید!

توکنومیکس Alliance Games (COA)

درک، توکنومیکس Alliance Games (COA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده COA بیشتر بدانید!

نحوه خریدAlliance Games (COA)

آیا به دنبال نحوه خرید Alliance Games هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Alliance Games را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

COA به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع Alliance Games

برای درک عمیق‌ تر Alliance Games، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Alliance Games امروز Alliance Games (COA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای COA به واحد USD برابر است با 0.00529 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی COA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00529 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی COA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Alliance Games چقدر است؟ ارزش بازار COA برابر است با $ 2.19M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش COA چقدر است؟ عرضه در گردش COA برابر است با 414.42M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت COA چقدر بوده است؟ COA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.03474769210606202 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت COA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ COA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.003300711612594677 USD رسید. حجم معاملات COA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای COA برابر است با $ 15.47K USD . آیا COA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد COA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت COA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Alliance Games (COA)

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-27 16:29:31 به روز رسانی های صنعت سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد 10-26 23:17:37 به روز رسانی های صنعت بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند 10-26 19:10:22 به روز رسانی های صنعت با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت 10-25 15:47:08 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند 10-25 13:34:16 به روز رسانی های صنعت تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل 10-25 06:10:28 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد