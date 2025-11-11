Alliance Games یک شبکه غیرمتمرکز است که با ترکیب ساخت بازی مبتنی بر هوش مصنوعی، شبکه چندنفره‌ی یکپارچه با بلاکچین، و سیستم نودهای توزیع‌شده، نحوه‌ی ساخت، میزبانی و درآمدزایی از بازی‌ها را بازتعریف می‌کند. توکن بومی این اکوسیستم با نماد $COA، نقش کلیدی در کل سیستم ایفا می‌کند — توسعه‌دهندگان برای دسترسی به زیرساخت از آن استفاده می‌کنند، اپراتورهای نود برای دریافت پاداش، و کاربران برای استیک، حاکمیت و فعال‌سازی قابلیت‌های ویژه.