BoostBOOST چیست

BOOST، آینده ی تعامل برند ها و خالقان محتواست. این پروژه بر پایهی موفقیت Alphabot بنا شده و اکنون به صورت جهانی در حال گسترش است. با راه اندازی Pulse، پلتفرم InfoFi + Action Layer که توجه کاربران را به رشد واقعی تبدیل می کند، ما پلی میان تعامل اصیل و پذیرش قابل اندازه گیری ساخته ایم. Boost بزرگ ترین برندهای جهان، خالقان ویروسی و جوامع آن ها را به شیوه هایی تحول آفرین گرد هم می آورد Alphabot پیشتر مقیاس پذیری خود را در Web3 اثبات کرده بود؛ با بیش از 7 میلیون کاربر ثبت شده و 1.56 میلیارد دلار پاداش توزیع شده. اکنون اکوسیستم Boost، که همگی با توکن BOOST قدرت گرفته است، یک گام فراتر میرود: توانمندسازی میلیاردها کاربر، برند و خالق محتوا و تعریف یک استاندارد جدید برای تعامل اجتماعی و درون زنجیره ای.

هم اکنون Boost در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Boost خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ BOOST را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Boost را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Boost شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Boost (USD)

ارزش Boost (BOOST) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Boost (BOOST) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Boost را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Boost را بررسی کنید!

توکنومیکس Boost (BOOST)

درک، توکنومیکس Boost (BOOST) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BOOST بیشتر بدانید!

نحوه خریدBoost (BOOST)

آیا به دنبال نحوه خرید Boost هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Boost را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

BOOST به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع Boost

برای درک عمیق‌ تر Boost، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Boost امروز Boost (BOOST) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BOOST به واحد USD برابر است با 0.16328 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BOOST نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.16328 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BOOST نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Boost چقدر است؟ ارزش بازار BOOST برابر است با $ 25.94M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BOOST چقدر است؟ عرضه در گردش BOOST برابر است با 158.86M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BOOST چقدر بوده است؟ BOOST به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.17591859089386483 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BOOST در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BOOST به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.043332483940612676 USD رسید. حجم معاملات BOOST چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BOOST برابر است با $ 79.49K USD . آیا BOOST در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BOOST در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BOOST مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Boost (BOOST)

