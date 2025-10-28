پیش‌بینی قیمت Boost (BOOST) به صورت (USD)

پیش‌ بینی‌ های قیمت Boost برای سال‌ های 2026، 2027، 2028، 2030 و فراتر را دریافت کنید. میزان رشد بالقوه BOOST را در پنج سال آینده و بیشتر برآورد کنید و بر پایه روندهای بازار و تحلیل احساسات سرمایه‌ گذاران، سناریوهای آتی قیمت را در لحظه شبیه‌ سازی نمایید.

عدد دلخواهی بین 100- تا 1,000 وارد کنید تا پیش‌ بینی قیمت Boost را دریافت کنید. % محاسبه *سلب مسئولیت: تمام پیش‌ بینی‌ های قیمت بر اساس ورودی کاربر است. $0.17608 $0.17608 $0.17608 +22.90% USD واقعی پیش بینی پیش‌ بینی قیمت Boost برای سال‌ های از 2025 تا 2050 برای (USD) پیش‌ بینی قیمت Boost (BOOST) برای سال 2025 (امسال) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Boost احتمالا رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و تا سال 2025 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.17608 برسد. پیش‌ بینی قیمت Boost (BOOST) برای سال 2026 (سال آینده) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Boost احتمالاً رشدی در حدود 5.00% را تجربه کند و تا سال 2026 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.184884 برسد. پیش‌ بینی قیمت Boost (BOOST) برای سال 2027 (در 2 سال) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت BOOST تا سال 2027 به حدود $ 0.194128 برسد و این پیش‌ بینی حاکی از نرخ رشدی در حدود 10.25% است. پیش‌ بینی قیمت Boost (BOOST) برای سال 2028 (در 3 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت BOOST تا سال 2028 به حدود $ 0.203834 برسد و این پیش‌ بینی بیانگر نرخ رشدی در حدود 15.76% است. پیش‌ بینی قیمت Boost (BOOST) برای سال 2029 (در 4 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت فوق، هدف قیمتی BOOST تا سال 2029 حدود $ 0.214026 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 21.55% است. پیش‌ بینی قیمت Boost (BOOST) برای سال 2030 (در 5 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی BOOST تا سال 2030 حدود $ 0.224727 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 27.63% است. پیش‌ بینی قیمت Boost (BOOST) برای سال 2040 (در 15 سال آینده) تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Boost احتمالاً رشدی در حدود 107.89% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.366057 برسد. پیش‌بینی قیمت برای سال 2050 (25 سال آینده) Boost (BOOST) تا سال 2050، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Boost احتمالاً رشدی در حدود 238.64% را تجربه و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.596269 برسد. سال قیمت رشد 2025 $ 0.17608 0.00%

2026 $ 0.184884 5.00%

2027 $ 0.194128 10.25%

2028 $ 0.203834 15.76%

2029 $ 0.214026 21.55%

2030 $ 0.224727 27.63%

2031 $ 0.235964 34.01%

2032 $ 0.247762 40.71% سال قیمت رشد 2033 $ 0.260150 47.75%

2034 $ 0.273157 55.13%

2035 $ 0.286815 62.89%

2036 $ 0.301156 71.03%

2037 $ 0.316214 79.59%

2038 $ 0.332025 88.56%

2039 $ 0.348626 97.99%

2040 $ 0.366057 107.89% نمایش بیشتر پیش‌ بینی قیمت کوتاه‌ مدت Boost برای امروز، فردا، این هفته و 30 روز آینده تاریخ پیش بینی قیمت رشد October 28, 2025(امروز) $ 0.17608 0.00%

October 29, 2025(فردا) $ 0.176104 0.01%

November 4, 2025(این هفته) $ 0.176248 0.10%

November 27, 2025(30 روز) $ 0.176803 0.41% پیش‌ بینی قیمت امروز Boost (BOOST) قیمت پیش‌ بینی‌ شده برای BOOST در October 28, 2025(امروز) ، 0.17608$ است. این پیش‌ بینی نتیجه محاسبه‌ شده درصد رشد ارائه‌ شده را منعکس می‌ کند و به کاربران تصویری از حرکت بالقوه قیمت برای امروز ارائه می‌ کند. پیش‌ بینی قیمت فردا Boost (BOOST) برای October 29, 2025(فردا)، پیش‌ بینی قیمت برای BOOST، با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% به میزان 0.176104$ است. این نتایج یک چشم انداز تخمینی برای ارزش توکن بر اساس پارامترهای انتخاب شده ارائه می دهد. پیش‌ بینی قیمت این هفته Boost (BOOST) تا November 4, 2025(این هفته)، پیش‌ بینی قیمت برای BOOST، با استفاده از 5% نرخ رشد سالانه، 0.176248$ است. این پیش بینی هفتگی بر اساس همان درصد رشد محاسبه می شود تا ایده ای از روند بالقوه قیمت در روزهای آینده ارائه دهد. پیش‌ بینی قیمت Boost (BOOST) در 30 روز با نگاهی به 30 روز آینده، قیمت پیش بینی شده برای BOOST به میزان 0.176803$ میباشد. این پیش‌ بینی با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% برای تخمین میزان ارزش توکن پس از یک ماه به دست می‌ آید.

آمار قیمت فعلی Boost قیمت فعلی $ 0.17608$ 0.17608 $ 0.17608 تغییر قیمت (24 ساعته) +22.90% ارزش بازار $ 27.98M$ 27.98M $ 27.98M سرمایه در گردش 158.86M 158.86M 158.86M حجم (24 ساعته) $ 93.13K$ 93.13K $ 93.13K حجم (24 ساعته) -- قیمت لحظه‌ ای BOOST در حال حاضر $ 0.17608 است. این رمزارز طی 24 ساعت گذشته تغییر قیمتی معادل +22.90% را تجربه کرده و حجم معاملات آن در همین بازه زمانی به حدود $ 93.13K رسیده است. علاوه بر این، BOOST دارای عرضه در گردش حدود 158.86M واحد است و ارزش بازار کل آن در حال حاضر حدود $ 27.98M برآورد می‌ شود. مشاهده قیمت لحظه ای BOOST

نحوه خرید Boost (BOOST) به دنبال خرید BOOST هستید؟ اکنون می‌ توانید BOOST را از طریق روش‌ های متنوعی مانند کارت اعتباری، انتقال بانکی، معاملات همتا‌ به‌ همتا (P2P) و بسیاری روش‌ های پرداخت دیگر تهیه کنید. برای آشنایی با جزئیات خرید Boost و شروع سرمایه‌ گذاری، همین حالا به MEXC مراجعه کنید! همین حالا یاد بگیرید چگونه BOOST را خریداری کنید

قیمت تاریخی Boost طبق جدیدترین داده‌ های جمع‌ آوری‌ شده در صفحه قیمت لحظه ای Boost، قیمت فعلی Boost برابر با 0.17611 USD است. عرضه در گردش Boost(BOOST) برابر با 0.00 BOOST است که ارزش بازار آن را به $27.98M می‌ رساند. دوره تغییر قیمت(%) تغییر قیمت(USD) بالاترین پایین ترین 24 ساعت 0.21% $ 0.030920 $ 0.1991 $ 0.13486

7 روز 0.74% $ 0.07507 $ 0.1991 $ 0.09844

30 روز 0.75% $ 0.07526 $ 0.1991 $ 0.07486 عملکرد 24 ساعته در 24 ساعت گذشته، Boost حرکت قیمتی 0.030920$ را تجربه کرده است که نشان‌ دهنده تغییر 0.21% در ارزش آن است. عملکرد 7 روزه در 7 روز گذشته، Boost با بالاترین قیمت $0.1991 و پایین‌ ترین قیمت $0.09844 معامله شده است. تغییر قیمت آن 0.74% بوده است. این روند اخیر پتانسیل BOOST برای حرکت بیشتر در بازار را نشان می‌دهد. عملکرد 30 روزه در ماه گذشته، Boost تغییر 0.75% را تجربه کرده است که معادل حدوداً $0.07526 به ارزش آن اضافه شده است. این نشان می‌دهد که BOOST ممکن است شاهد تغییرات قیمت بیشتری در آینده نزدیک باشد. برای مشاهده روندهای دقیق در MEXC، تاریخچه کامل قیمت Boost را بررسی کنید. مشاهده تاریخچه کامل قیمت BOOST

ماژول پیش‌ بینی قیمت Boost (BOOST) چگونه کار می‌کند؟ ماژول پیش‌ بینی قیمت Boost ابزاری آسان برای استفاده است که به شما کمک می‌ کند تا بر اساس فرضیات رشد خود، قیمت‌ های آینده احتمالی BOOST را تخمین بزنید. چه تریدر باتجربه‌ ای باشید و چه یک سرمایه‌ گذار کنجکاو، این ماژول یک روش ساده و تعاملی برای پیش‌ بینی ارزش آینده توکن ارائه می‌ دهد. 1. پیش‌ بینی رشد خود را وارد کنید برای شروع، درصد رشد مورد نظر خود را وارد کنید که می‌ تواند مثبت یا منفی باشد، بسته به دیدگاه بازار شما. این می‌ تواند بازتابی از انتظارات شما برای Boost در طول یک سال، پنج سال یا حتی دهه‌ های آینده باشد. 2. محاسبه قیمت آینده پس از وارد کردن نرخ رشد، روی «محاسبه» کلیک کنید. ماژول به‌ طور فوری قیمت آینده پیش‌ بینی‌ شده BOOST را محاسبه کرده و تصویری واضح از نحوه تأثیر پیش‌ بینی شما بر ارزش توکن در طول زمان ارائه می‌ دهد. 3. کاوش در سناریوهای مختلف شما می‌ توانید با نرخ‌ های رشد مختلف آزمایش کنید تا ببینید شرایط مختلف بازار چگونه می‌ تواند قیمت Boost را تحت تاثیر قرار دهد. این انعطاف‌ پذیری به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خوش‌ بینانه و محتاطانه را تجزیه و تحلیل کرده و به تصمیم‌ گیری آگاهانه‌ تری دست یابید. 4. احساسات کاربران و بینش‌ های جامعه این ماژول همچنین داده‌ های احساسات کاربران را ادغام می‌ کند و به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خود را با دیگر کاربران مقایسه کنید. این ورودی جمعی بینش ارزشمندی در مورد چگونگی درک جامعه از آینده BOOST ارائه می‌دهد. شاخص‌ های فنی برای پیش‌ بینی قیمت برای افزایش دقت پیش‌ بینی، این ماژول از انواع شاخص‌ های فنی و داده‌ های بازار استفاده می‌ کند. این موارد شامل: میانگین متحرک نمایی (EMA): به ردیابی روند قیمت توکن کمک می‌ کند با هموار کردن نوسانات و ارائه بینش در مورد تغییرات بالقوه روند. باندهای بولینگر: نوسانات بازار را اندازه‌ گیری کرده و شرایط احتمالاً خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی می‌ کند. شاخص قدرت نسبی (RSI): به ارزیابی حرکت BOOST می‌ پردازد تا مشخص کند که آیا در فاز صعودی یا نزولی است. میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD): قدرت و جهت حرکت قیمت‌ ها را ارزیابی می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی احتمالی را شناسایی کند. با ترکیب این شاخص‌ ها با داده‌ های بازار در زمان واقعی، این ماژول پیش‌بینی قیمت پویا ارائه می‌ دهد و به شما کمک می‌ کند تا بینش‌ های عمیق‌ تری در مورد پتانسیل آینده Boost بدست آورید.

چرا پیش‌ بینی قیمت BOOST مهم است؟

پیش‌ بینی قیمت BOOST به دلایل مختلفی اهمیت دارد و سرمایه‌ گذاران به منظور اهداف گوناگونی به آن می‌ پردازند:

توسعه استراتژی سرمایه گذاری: پیش بینی ها به سرمایه گذاران در تدوین استراتژی ها کمک می کند. با تخمین قیمت‌های آتی، آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که چه زمانی ارز دیجیتال بخرند، بفروشند یا نگه دارند.

ارزیابی ریسک: درک حرکت‌های بالقوه قیمت به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک مرتبط با یک دارایی رمزنگاری خاص را بسنجند. این امر در مدیریت و کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

تحلیل بازار: پیش‌بینی‌ها اغلب شامل تجزیه و تحلیل روندهای بازار، اخبار و داده‌های تاریخی است. این تحلیل جامع به سرمایه گذاران در درک پویایی بازار و عوامل موثر بر تغییرات قیمت کمک می کند.

تنوع پورتفولیو: با پیش‌ بینی اینکه کدام ارزهای دیجیتال ممکن است عملکرد خوبی داشته باشند، سرمایه‌ گذاران می‌ توانند پرتفوی خود را بر این اساس متنوع کنند و ریسک را در دارایی‌ های مختلف پخش کنند.

برنامه ریزی بلندمدت: سرمایه گذارانی که به دنبال سودهای بلندمدت هستند، برای شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد آتی به پیش بینی ها تکیه می کنند.

آمادگی روانی: دانستن سناریوهای احتمالی قیمت، سرمایه‌ گذاران را از نظر احساسی و مالی برای نوسانات بازار آماده می‌ کند.

تعامل جامعه: پیش‌ بینی‌ های قیمت کریپتو اغلب بحث‌ هایی را در جامعه سرمایه‌ گذاران ایجاد می‌ کند که منجر به درک گسترده‌ تر و خرد جمعی در مورد روندهای بازار می‌ شود.

سوالات متداول (FAQ) آیا BOOST ارزش سرمایه‌ گذاری در حال حاضر را دارد؟ بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود BOOST تا تاریخ undefined به سطح قیمتی حدود -- برسد؛ موضوعی که می‌ تواند این توکن را به گزینه‌ ای قابل‌ توجه برای سرمایه‌ گذاران تبدیل کند. پیش‌ بینی قیمت BOOST در ماه آینده چیست؟ بر اساس ابزار پیش‌ بینی قیمت Boost (BOOST)، انتظار می‌ رود که قیمت BOOST تا تاریخ undefined به حدود -- برسد. قیمت یک BOOST در سال 2026 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Boost (BOOST) در حال حاضر $0.17608 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که BOOST تا سال 2026 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی تقریبی -- برسد. قیمت پیش‌ بینی‌ شده‌ ی BOOST در سال 2027 چقدر است؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Boost (BOOST) به‌ طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2027، قیمت هر واحد BOOST به حدود -- برسد. قیمت تخمینی BOOST در سال 2028 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود Boost (BOOST) تا سال 2028 حدود 0.00% رشد را تجربه کند و هدف قیمتی برآورد‌شده برای آن در این سال حدود -- باشد. قیمت تخمینی BOOST در سال 2029 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌رود Boost (BOOST) تا سال 2029 حدود 0.00% رشد داشته باشد و هدف قیمتی آن در این سال حدود -- برآورد می‌ شود. قیمت یک BOOST در سال 2030 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Boost (BOOST) در حال حاضر $0.17608 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که BOOST تا سال 2030 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی حدود -- برسد. پیش‌ بینی قیمت BOOST برای سال 2040 چیست؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Boost (BOOST) به‌طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2040، قیمت هر واحد BOOST به حدود -- برسد.