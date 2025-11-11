BOOST، آینده ی تعامل برند ها و خالقان محتواست. این پروژه بر پایهی موفقیت Alphabot بنا شده و اکنون به صورت جهانی در حال گسترش است. با راه اندازی Pulse، پلتفرم InfoFi + Action Layer که توجه کاربران را به رشد واقعی تبدیل می کند، ما پلی میان تعامل اصیل و پذیرش قابل اندازه گیری ساخته ایم. Boost بزرگ ترین برندهای جهان، خالقان ویروسی و جوامع آن ها را به شیوه هایی تحول آفرین گرد هم می آورد Alphabot پیشتر مقیاس پذیری خود را در Web3 اثبات کرده بود؛ با بیش از 7 میلیون کاربر ثبت شده و 1.56 میلیارد دلار پاداش توزیع شده. اکنون اکوسیستم Boost، که همگی با توکن BOOST قدرت گرفته است، یک گام فراتر میرود: توانمندسازی میلیاردها کاربر، برند و خالق محتوا و تعریف یک استاندارد جدید برای تعامل اجتماعی و درون زنجیره ای.