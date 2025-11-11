اقتصاد توکنی BluWhale AI (BLUAI)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت BluWhale AI (BLUAI)
داده های کلیدی توکنومیکس و قیمت BluWhale AI (BLUAI)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.
اطلاعات BluWhale AI (BLUAI).
BluWhale لایه هوش وب3 است که برنامههای هوشمند، عاملهای هوش مصنوعی و مدلها را از طریق هماهنگی منابع و با استفاده از پروتکل زمینه مدل برای مقیاسبندی روی زنجیره، قدرت میبخشد. در سالهای گذشته، BluWhale شبکه هوش مصنوعی خود (بازار دو طرفه) را به 4780 حساب سازمانی و بیش از 3,500,000 کیف پول یکتا گسترش داده و بیش از 800 میلیون کیف پول را در 37 زنجیره به یک ساختار گراف جهانی پردازش کرده است. در حالی که Graph، OriginTrail و MindNetwork زیرساخت مشابهی طراحی کردهاند، مقیاسپذیری آنها برای هوش مصنوعی به شدت محدود است، به دلیل تعداد و سرعت نودهایی که زیرگرافها میتوانند تولید و اجرا کنند.
توکنومیکس BluWhale AI (BLUAI): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی BluWhale AI (BLUAI) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای BLUAI که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های BLUAI که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
حالا که اقتصاد توکنی BLUAI را درک کردید، قیمت زنده توکن BLUAI را بررسی کنید!
تاریخچه قیمت BluWhale AI (BLUAI)
تحلیل تاریخچه قیمت BLUAI به کاربران کمک می کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده های تاریخی بخش مهمی از پیش بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.
پیش بینی قیمت BLUAI
میخواهید بدانید که BLUAI به کجا می رود؟ صفحه پیش بینی قیمت BLUAI ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص های فنی را ترکیب می کند تا یک چشم انداز آینده نگر ارائه دهد.
سلب مسئولیت
دادههای توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی کند. لطفاً قبل از سرمایه گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.
لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.
