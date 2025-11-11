اقتصاد توکنی BluWhale AI (BLUAI)

اقتصاد توکنی BluWhale AI (BLUAI)

با بینش‌ های کلیدی در مورد BluWhale AI (BLUAI)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 20:20:49 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت BluWhale AI (BLUAI)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت BluWhale AI (BLUAI)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
--
----
کل عرضه:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
منبع تغذیه در گردش:
--
----
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 130.90M
$ 130.90M$ 130.90M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.0378
$ 0.0378$ 0.0378
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
--
----
قیمت فعلی:
$ 0.01309
$ 0.01309$ 0.01309

اطلاعات BluWhale AI (BLUAI).

BluWhale لایه هوش وب3 است که برنامه‌های هوشمند، عامل‌های هوش مصنوعی و مدل‌ها را از طریق هماهنگی منابع و با استفاده از پروتکل زمینه مدل برای مقیاس‌بندی روی زنجیره، قدرت می‌بخشد. در سال‌های گذشته، BluWhale شبکه هوش مصنوعی خود (بازار دو طرفه) را به 4780 حساب سازمانی و بیش از 3,500,000 کیف پول یکتا گسترش داده و بیش از 800 میلیون کیف پول را در 37 زنجیره به یک ساختار گراف جهانی پردازش کرده است. در حالی که Graph، OriginTrail و MindNetwork زیرساخت مشابهی طراحی کرده‌اند، مقیاس‌پذیری آن‌ها برای هوش مصنوعی به شدت محدود است، به دلیل تعداد و سرعت نودهایی که زیرگراف‌ها می‌توانند تولید و اجرا کنند.

وب‌ سایت رسمی:
https://www.bluwhale.com/
وایت پیپر
https://assets-global.website-files.com/63eeffaede17fe02b68b432c/6566eb457ffbc3832139c739_Bluwhale_Whitepaper.pdf
کاوشگر بلوک:
https://bscscan.com/token/0xed9ae3def8d6f052971bb8b6d1975ff267cf9aad

توکنومیکس BluWhale AI (BLUAI): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی BluWhale AI (BLUAI) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های BLUAI که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های BLUAI که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی BLUAI را درک کردید، قیمت زنده توکن BLUAI را بررسی کنید!

نحوه خرید BLUAI

آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن BluWhale AI (BLUAI) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید BLUAI، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند.

تاریخچه قیمت BluWhale AI (BLUAI)

تحلیل تاریخچه قیمت BLUAI به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.

پیش‌ بینی قیمت BLUAI

می‌خواهید بدانید که BLUAI به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت BLUAI ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

پلتفرم MEXC یکی از برترین صرافی‌ های ارز دیجیتال در جهان است که مورد اعتماد میلیون‌ ها کاربر در سراسر جهان است. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC ساده‌ ترین راه برای انجام معاملات ارز دیجیتال برای شماست.

بیش از 4,000 جفت معاملاتی در بازارهای اسپات و فیوچرز
سریع‌ ترین لیست شدن توکن در بین صرافی‌ های متمرکز (CEX)
رتبه اول لیکوئیدیتی در سراسر بازار
کمترین هزینه، پشتیبانی 24 ساعته در هفت روز از هفته از مشتریان
شفافیت بیش از 100% در ذخیره توکن برای وجوه کاربران
آستانه بسیار پایین: خرید ارز دیجیتال فقط با 1 USDT
mc_how_why_title
خرید کریپتو فقط با 1 USDT: ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال!

سلب مسئولیت

داده‌های توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی‌ کند. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.

لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.