BluWhale لایه هوش وب3 است که برنامه‌های هوشمند، عامل‌های هوش مصنوعی و مدل‌ها را از طریق هماهنگی منابع و با استفاده از پروتکل زمینه مدل برای مقیاس‌بندی روی زنجیره، قدرت می‌بخشد. در سال‌های گذشته، BluWhale شبکه هوش مصنوعی خود (بازار دو طرفه) را به 4780 حساب سازمانی و بیش از 3,500,000 کیف پول یکتا گسترش داده و بیش از 800 میلیون کیف پول را در 37 زنجیره به یک ساختار گراف جهانی پردازش کرده است. در حالی که Graph، OriginTrail و MindNetwork زیرساخت مشابهی طراحی کرده‌اند، مقیاس‌پذیری آن‌ها برای هوش مصنوعی به شدت محدود است، به دلیل تعداد و سرعت نودهایی که زیرگراف‌ها می‌توانند تولید و اجرا کنند.