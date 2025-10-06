قیمت لحظه‌ ای America Online امروز برابر است با 0.007151 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AOL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AOL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای America Online امروز برابر است با 0.007151 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AOL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AOL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

America Online قیمت لحظه ای(AOL)

قیمت لحظه‌ ای 1 AOL به USD:

$0.007151
$0.007151$0.007151
+0.49%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای America Online (AOL)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:53:45 (UTC+8)

اطلاعات قیمت America Online (AOL) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.006292
$ 0.006292$ 0.006292
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.007778
$ 0.007778$ 0.007778
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.006292
$ 0.006292$ 0.006292

$ 0.007778
$ 0.007778$ 0.007778

--
----

--
----

+1.41%

+0.49%

+94.00%

+94.00%

قیمت لحظه‌ ای America Online (AOL) برابر است با $ 0.007151. در 24 ساعت گذشته، AOL در بازه قیمتی حداقل $ 0.006292 تا حداکثر $ 0.007778 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته AOL برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، AOL در یک ساعت گذشته +1.41%، در 24 ساعت گذشته +0.49% و در 7 روز گذشته +94.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار America Online (AOL)

--
----

$ 54.64K
$ 54.64K$ 54.64K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

ارزش بازار فعلی America Online برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.64K. عرضه در گردش AOL برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.

تاریخچه قیمت America Online (AOL) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت America Online برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00003487+0.49%
30 روز$ -0.002058-22.35%
60 روز$ -0.010785-60.14%
90 روز$ -0.00507-41.49%
تغییر قیمت امروز America Online

امروز، AOL تغییر $ +0.00003487 (+0.49%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه America Online

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.002058 (-22.35%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه America Online

با گسترش بازه به 60 روز، AOL تغییر $ -0.010785 (-60.14%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه America Online

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.00507 (-41.49%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت America Online (AOL) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت America Online را ببینید.

America OnlineAOL چیست

AOL یک میم‌کوین در اکوسیستم سولاناست که از «America Online» الهام گرفته و به فرهنگ اینترنت نوستالژیک ادای احترام می‌ کند.

هم اکنون America Online در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های America Online خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ AOL را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره America Online را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید America Online شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت America Online (USD)

ارزش America Online (AOL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از America Online (AOL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت America Online را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت America Online را بررسی کنید!

توکنومیکس America Online (AOL)

درک، توکنومیکس America Online (AOL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AOL بیشتر بدانید!

نحوه خریدAmerica Online (AOL)

آیا به دنبال نحوه خرید America Online هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی America Online را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

AOL به ارزهای محلی

1 America Online(AOL) به VND
188.178565
1 America Online(AOL) به AUD
A$0.01086952
1 America Online(AOL) به GBP
0.00529174
1 America Online(AOL) به EUR
0.00607835
1 America Online(AOL) به USD
$0.007151
1 America Online(AOL) به MYR
RM0.0300342
1 America Online(AOL) به TRY
0.30005596
1 America Online(AOL) به JPY
¥1.086952
1 America Online(AOL) به ARS
ARS$10.24495166
1 America Online(AOL) به RUB
0.56664524
1 America Online(AOL) به INR
0.63086122
1 America Online(AOL) به IDR
Rp119.18328566
1 America Online(AOL) به PHP
0.42291014
1 America Online(AOL) به EGP
￡E.0.33924344
1 America Online(AOL) به BRL
R$0.03840087
1 America Online(AOL) به CAD
C$0.00993989
1 America Online(AOL) به BDT
0.87513938
1 America Online(AOL) به NGN
10.42415572
1 America Online(AOL) به COP
$27.50381865
1 America Online(AOL) به ZAR
R.0.12314022
1 America Online(AOL) به UAH
0.30120012
1 America Online(AOL) به TZS
T.Sh.17.65674863
1 America Online(AOL) به VES
Bs1.523163
1 America Online(AOL) به CLP
$6.72194
1 America Online(AOL) به PKR
Rs2.01887032
1 America Online(AOL) به KZT
3.84666592
1 America Online(AOL) به THB
฿0.23326562
1 America Online(AOL) به TWD
NT$0.21917815
1 America Online(AOL) به AED
د.إ0.02624417
1 America Online(AOL) به CHF
Fr0.00564929
1 America Online(AOL) به HKD
HK$0.05549176
1 America Online(AOL) به AMD
֏2.74820081
1 America Online(AOL) به MAD
.د.م0.06593222
1 America Online(AOL) به MXN
$0.13150689
1 America Online(AOL) به SAR
ريال0.02681625
1 America Online(AOL) به ETB
Br1.08309046
1 America Online(AOL) به KES
KSh0.92448128
1 America Online(AOL) به JOD
د.أ0.005070059
1 America Online(AOL) به PLN
0.02595813
1 America Online(AOL) به RON
лв0.03117836
1 America Online(AOL) به SEK
kr0.06693336
1 America Online(AOL) به BGN
лв0.01194217
1 America Online(AOL) به HUF
Ft2.38364283
1 America Online(AOL) به CZK
0.14916986
1 America Online(AOL) به KWD
د.ك0.002188206
1 America Online(AOL) به ILS
0.02324075
1 America Online(AOL) به BOB
Bs0.04948492
1 America Online(AOL) به AZN
0.0121567
1 America Online(AOL) به TJS
SM0.06614675
1 America Online(AOL) به GEL
0.01945072
1 America Online(AOL) به AOA
Kz6.54252141
1 America Online(AOL) به BHD
.د.ب0.002688776
1 America Online(AOL) به BMD
$0.007151
1 America Online(AOL) به DKK
kr0.0457664
1 America Online(AOL) به HNL
L0.18842885
1 America Online(AOL) به MUR
0.32522748
1 America Online(AOL) به NAD
$0.12314022
1 America Online(AOL) به NOK
kr0.07136698
1 America Online(AOL) به NZD
$0.01237123
1 America Online(AOL) به PAB
B/.0.007151
1 America Online(AOL) به PGK
K0.0300342
1 America Online(AOL) به QAR
ر.ق0.02602964
1 America Online(AOL) به RSD
дин.0.71910456
1 America Online(AOL) به UZS
soʻm87.20730312
1 America Online(AOL) به ALL
L0.59460565
1 America Online(AOL) به ANG
ƒ0.01280029
1 America Online(AOL) به AWG
ƒ0.0128718
1 America Online(AOL) به BBD
$0.014302
1 America Online(AOL) به BAM
KM0.01201368
1 America Online(AOL) به BIF
Fr21.281376
1 America Online(AOL) به BND
$0.00922479
1 America Online(AOL) به BSD
$0.007151
1 America Online(AOL) به JMD
$1.14666285
1 America Online(AOL) به KHR
28.83461975
1 America Online(AOL) به KMF
Fr3.024873
1 America Online(AOL) به LAK
155.45651863
1 America Online(AOL) به LKR
රු2.17547722
1 America Online(AOL) به MDL
L0.12113794
1 America Online(AOL) به MGA
Ar32.0672293
1 America Online(AOL) به MOP
P0.057208
1 America Online(AOL) به MVR
0.1094103
1 America Online(AOL) به MWK
MK12.41492261
1 America Online(AOL) به MZN
MT0.45702041
1 America Online(AOL) به NPR
रु1.00957818
1 America Online(AOL) به PYG
50.714892
1 America Online(AOL) به RWF
Fr10.376101
1 America Online(AOL) به SBD
$0.05885273
1 America Online(AOL) به SCR
0.09775417
1 America Online(AOL) به SRD
$0.28525339
1 America Online(AOL) به SVC
$0.06257125
1 America Online(AOL) به SZL
L0.12314022
1 America Online(AOL) به TMT
m0.02510001
1 America Online(AOL) به TND
د.ت0.020866618
1 America Online(AOL) به TTD
$0.04855529
1 America Online(AOL) به UGX
Sh24.914084
1 America Online(AOL) به XAF
Fr4.018862
1 America Online(AOL) به XCD
$0.0193077
1 America Online(AOL) به XOF
Fr4.018862
1 America Online(AOL) به XPF
Fr0.729402
1 America Online(AOL) به BWP
P0.09546585
1 America Online(AOL) به BZD
$0.01437351
1 America Online(AOL) به CVE
$0.67870141
1 America Online(AOL) به DJF
Fr1.265727
1 America Online(AOL) به DOP
$0.45802155
1 America Online(AOL) به DZD
د.ج0.92977302
1 America Online(AOL) به FJD
$0.01616126
1 America Online(AOL) به GNF
Fr62.177945
1 America Online(AOL) به GTQ
Q0.05477666
1 America Online(AOL) به GYD
$1.49727638
1 America Online(AOL) به ISK
kr0.872422

منابع America Online

برای درک عمیق‌ تر America Online، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره America Online

امروز America Online (AOL) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای AOL به واحد USD برابر است با 0.007151 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی AOL نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی AOL نسبت به USD برابر است با $ 0.007151. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار America Online چقدر است؟
ارزش بازار AOL برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش AOL چقدر است؟
عرضه در گردش AOL برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت AOL چقدر بوده است؟
AOL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت AOL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
AOL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات AOL چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AOL برابر است با $ 54.64K USD.
آیا AOL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد AOL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AOL مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:53:45 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به America Online (AOL)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب AOL به USD

مقدار

AOL
AOL
USD
USD

1 AOL = 0.007151 USD

معامله AOL

/USDTAOL
$0.007151
$0.007151$0.007151
+0.47%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

