اقتصاد توکنی AdEx (ADX)

اقتصاد توکنی AdEx (ADX)

با بینش‌ های کلیدی در مورد AdEx (ADX)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 15:11:52 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت AdEx (ADX)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت AdEx (ADX)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 21.37M
$ 21.37M$ 21.37M
کل عرضه:
$ 150.00M
$ 150.00M$ 150.00M
منبع تغذیه در گردش:
$ 147.90M
$ 147.90M$ 147.90M
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 21.68M
$ 21.68M$ 21.68M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.1699
$ 0.1699$ 0.1699
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.034879632974
$ 0.034879632974$ 0.034879632974
قیمت فعلی:
$ 0.1445
$ 0.1445$ 0.1445

اطلاعات AdEx (ADX).

AURA دستیار هوش مصنوعی شخصی شماست که ماندن در صدر دنیای Web3 را آسان‌ تر از همیشه می‌ کند. این ابزار به طور مداوم بازار را زیر نظر دارد، فرصت‌ ها را پیشنهاد می‌ دهد و بر اساس فعالیت درون زنجیره ای و پروفایل ریسک شما اقدامات لازم را به‌ صورت خودکار انجام می‌ دهد. چه در حال جستجوی بهترین پروتکل‌ های وام‌ دهی باشید، چه به دنبال دریافت ایردراپ، مینت کردن NFT، یا بهینه‌ سازی سود در دیفای — AURA همه کارهای سخت را برایتان انجام می‌ دهد. چارچوب عامل هوش مصنوعی AURA همچنین می‌ تواند استراتژی‌ های شخصی‌ سازی‌ شده و خودکار سازی را در اپلیکیشن‌ ها و کیف‌ پول‌ های Web3 ارائه دهد تا تجربه‌ ی کاربری شما را بیش از پیش ارتقا دهد.

وب‌ سایت رسمی:
https://www.adex.network/
وایت پیپر
https://adexnetwork.notion.site/AdEx-AURA-Vision-198552af7b4f802d8f44c46b3f8ec7ec
کاوشگر بلوک:
https://etherscan.io/token/0xade00c28244d5ce17d72e40330b1c318cd12b7c3

توکنومیکس AdEx (ADX): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی AdEx (ADX) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های ADX که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های ADX که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی ADX را درک کردید، قیمت زنده توکن ADX را بررسی کنید!

نحوه خرید ADX

آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن AdEx (ADX) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید ADX، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند.

تاریخچه قیمت AdEx (ADX)

تحلیل تاریخچه قیمت ADX به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.

پیش‌ بینی قیمت ADX

می‌خواهید بدانید که ADX به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت ADX ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

پلتفرم MEXC یکی از برترین صرافی‌ های ارز دیجیتال در جهان است که مورد اعتماد میلیون‌ ها کاربر در سراسر جهان است. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC ساده‌ ترین راه برای انجام معاملات ارز دیجیتال برای شماست.

بیش از 4,000 جفت معاملاتی در بازارهای اسپات و فیوچرز
سریع‌ ترین لیست شدن توکن در بین صرافی‌ های متمرکز (CEX)
رتبه اول لیکوئیدیتی در سراسر بازار
کمترین هزینه، پشتیبانی 24 ساعته در هفت روز از هفته از مشتریان
شفافیت بیش از 100% در ذخیره توکن برای وجوه کاربران
آستانه بسیار پایین: خرید ارز دیجیتال فقط با 1 USDT
mc_how_why_title
خرید کریپتو فقط با 1 USDT: ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال!

سلب مسئولیت

داده‌های توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی‌ کند. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.

لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.