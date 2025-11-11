AURA دستیار هوش مصنوعی شخصی شماست که ماندن در صدر دنیای Web3 را آسان‌ تر از همیشه می‌ کند. این ابزار به طور مداوم بازار را زیر نظر دارد، فرصت‌ ها را پیشنهاد می‌ دهد و بر اساس فعالیت درون زنجیره ای و پروفایل ریسک شما اقدامات لازم را به‌ صورت خودکار انجام می‌ دهد. چه در حال جستجوی بهترین پروتکل‌ های وام‌ دهی باشید، چه به دنبال دریافت ایردراپ، مینت کردن NFT، یا بهینه‌ سازی سود در دیفای — AURA همه کارهای سخت را برایتان انجام می‌ دهد. چارچوب عامل هوش مصنوعی AURA همچنین می‌ تواند استراتژی‌ های شخصی‌ سازی‌ شده و خودکار سازی را در اپلیکیشن‌ ها و کیف‌ پول‌ های Web3 ارائه دهد تا تجربه‌ ی کاربری شما را بیش از پیش ارتقا دهد.