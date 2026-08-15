تحلیل تکنیکال امروز AaveToken (AAVE) صفحه تحلیل AaveToken، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه AAVE، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل AaveToken را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت AaveToken (AAVE) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $87.12 -- -3.53% -8.07% -4.20%

AaveToken اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت AaveToken در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 8 خنثی 2 خرید 16 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 0 خنثی 0 خرید 14 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 8 خنثی 2 خرید 2 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 87.0866 87.0833 مقاومت دوم 87.0833 87.0795 مقاومت اول 87.0766 87.0771 نقطه محوری 87.0733 87.0733 حمایت اول 87.0666 87.0695 حمایت دوم 87.0633 87.0671 حمایت سوم 87.0566 87.0633

سیگنال‌ های بازار AaveToken حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -1.32M $11.45 M $12.76 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.32M خریدهای فعال 3 روزه $20.67 M فروش‌ های فعال 3 روزه $20.35 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 2.60M خریدهای فعال 7 روزه $51.91 M فروش‌ های فعال 7 روزه $49.31 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. AaveToken جریان سرمایه خالص ورودی قیمت AAVEUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.29 M 87.06 2026-08-14 -$0.93 M 86.28 2026-08-13 $0.16 M 87.11 2026-08-12 $0.13 M 89.50 2026-08-11 -$1.22 M 86.64 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله AaveToken (AAVE) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای AaveToken را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT AAVE $87.18 $87.18 $87.18 +1.06% 1.06K (USDT) معامله کنید / USDC AAVE $87.15 $87.15 $87.15 +1.09% 330.77 (USDT) معامله کنید / USD1 AAVE $87.16 $87.16 $87.16 +0.99% 644.20 (USDT) معامله کنید