قیمت لحظه‌ ای 401jK امروز برابر است با 0.0040147 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت 401JK به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت 401JK را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای 401jK امروز برابر است با 0.0040147 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت 401JK به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت 401JK را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره 401JK

اطلاعات قیمت 401JK

وب‌سایت رسمی 401JK

توکنومیکس 401JK

پیش‌بینی قیمت 401JK

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو 401jK

قیمت 401jK (401JK)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 401JK به USD:

$0.00401469
$0.00401469$0.00401469
+4.50%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای 401jK (401JK)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:52:48 (UTC+8)

اطلاعات قیمت 401jK (401JK) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00372321
$ 0.00372321$ 0.00372321
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00427603
$ 0.00427603$ 0.00427603
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00372321
$ 0.00372321$ 0.00372321

$ 0.00427603
$ 0.00427603$ 0.00427603

$ 0.01195204
$ 0.01195204$ 0.01195204

$ 0
$ 0$ 0

+0.20%

+3.93%

+20.47%

+20.47%

قیمت لحظه‌ ای 401jK (401JK) برابر است با $0.0040147. در 24 ساعت گذشته، 401JK در بازه قیمتی حداقل $ 0.00372321 تا حداکثر $ 0.00427603 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته 401JK برابر با $ 0.01195204 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، 401JK در یک ساعت گذشته +0.20%، در 24 ساعت گذشته +3.93% و در 7 روز گذشته +20.47% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار 401jK (401JK)

$ 4.02M
$ 4.02M$ 4.02M

--
----

$ 4.02M
$ 4.02M$ 4.02M

999.34M
999.34M 999.34M

999,343,501.906457
999,343,501.906457 999,343,501.906457

ارزش بازار فعلی 401jK برابر است با $ 4.02M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش 401JK برابر است با 999.34M، و عرضه کل آن 999343501.906457 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.02M است.

تاریخچه قیمت 401jK (401JK) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت 401jK به USD به میزان $ +0.00015195 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت 401jK به USD به میزان $ -0.0006028529 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت 401jK به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت 401jK به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00015195+3.93%
30 روز$ -0.0006028529-15.01%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

401jK401JK چیست

The 401jk (just kidding) meme is a satirical punch in the gut in the face of the concept of retirement and also the 401k. The 401k total holdings are valued at around $12 trillion USD and it is the most popular retirement savings plan in the US. As time passes forevermore true retirement, or as we like to call it real freedom will only become much harder and harder for people to attain.

Through meme fueled laser focus and cyperphunk ideology the 401jK meme retirement fund token and community aim to point out the absurdities of how rigged our current system is, and how only insiders and those with power are starting the benefit from the increased centralization of cryptocurrency.........while also aiming to flip the $12 trillion USD 401k system to achieve freedom before our backs and knees are breaking.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع 401jK (401JK)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت 401jK (USD)

ارزش 401jK (401JK) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از 401jK (401JK) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت 401jK را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت 401jK را بررسی کنید!

401JK به ارزهای محلی

توکنومیکس 401jK (401JK)

درک، توکنومیکس 401jK (401JK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده 401JK بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره 401jK (401JK)

امروز 401jK (401JK) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای 401JK به واحد USD برابر است با 0.0040147 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی 401JK نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی 401JK نسبت به USD برابر است با $ 0.0040147. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار 401jK چقدر است؟
ارزش بازار 401JK برابر است با $ 4.02M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش 401JK چقدر است؟
عرضه در گردش 401JK برابر است با 999.34M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت 401JK چقدر بوده است؟
401JK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01195204 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت 401JK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
401JK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات 401JK چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای 401JK برابر است با -- USD.
آیا 401JK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد 401JK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت 401JK مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:52:48 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به 401jK (401JK)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,908.99
$113,908.99$113,908.99

-0.92%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,092.17
$4,092.17$4,092.17

-1.93%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05398
$0.05398$0.05398

-3.10%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.20
$201.20$201.20

+0.54%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1443
$4.1443$4.1443

-20.08%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,092.17
$4,092.17$4,092.17

-1.93%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,908.99
$113,908.99$113,908.99

-0.92%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.20
$201.20$201.20

+0.54%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6331
$2.6331$2.6331

-1.05%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,137.05
$1,137.05$1,137.05

-0.57%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001002
$0.001002$0.001002

+67.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001454
$0.0000000000000001454$0.0000000000000001454

+1,233.94%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000388
$0.0000000000388$0.0000000000388

+280.39%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1633
$0.1633$0.1633

+226.60%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04503
$0.04503$0.04503

+125.15%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01944
$0.01944$0.01944

+94.40%