قیمت امروز 2016

قیمت لحظه‌ ای 2016 (2016) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.56% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 2016 به USD برابر با $ 0 برای هر 2016 می‌ باشد.

توکن 2016 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,002.22 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.10M 2016 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 2016 در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00457346 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 2016 طی یک ساعت گذشته به میزان +0.11% و در هفت روز اخیر به میزان +2.91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار 2016 (2016)

ارزش بازار $ 12.00K$ 12.00K $ 12.00K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.00K$ 12.00K $ 12.00K سرمایه در گردش 999.10M 999.10M 999.10M عرضه کل 999,095,496.733614 999,095,496.733614 999,095,496.733614

ارزش بازار فعلی 2016 برابر است با $ 12.00K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش 2016 برابر است با 999.10M، و عرضه کل آن 999095496.733614 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.00K است.