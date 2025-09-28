جفت‌ ارز های فیوچرز مورد علاقه خود را در MEXC مشاهده کنید و از نوسانات لحظه‌ ای بازار رمزارزها باخبر بمانید





پلتفرم MEXC با ارائه بیش از 1,300 جفت ارز فیوچرز، یکی از گسترده ترین و متنوعترین بازارهای معاملات مشتقه را در اختیار کاربران قرار میدهد. امکان استفاده از اهرم های قابل تنظیم از 1 تا 500 برابر، در کنار کارمزدهای فوق العاده پایین، باعث شده MEXC به انتخاب اول بسیاری از معامله گران حرفه ای و فعال در حوزه فیوچرز تبدیل شود. برای کمک به کاربران در مدیریت این تنوع گسترده، MEXC قابلیت "افزودن به علاقه مندی ها (Favorites)" را فراهم کرده است. با این ویژگی: میتوانید جفت ارزهایی را که به طور مرتب معامله میکنید یا زیر نظر دارید، نشان گذاری کنید؛ دسترسی سریع تری به بازارهای دلخواه داشته باشید؛ معاملات خود را با تمرکز بیشتر و بدون اتلاف وقت انجام دهید. چه یک معاملهگر فعال روزانه باشید یا ناظری استراتژیک، ابزار علاقه مندی های MEXC تجربه ای ساده تر، دقیق تر و حرفه ای تر از رصد و معامله در بازارهای فیوچرز را برای شما فراهم میکند









ویژگی "علاقه مندی ها" در پلتفرم فیوچرز MEXC ابزاری کاربردی برای مدیریت سریع و شخصی سازی شده جفت ارزهای معاملاتی است. با افزودن جفت های موردنظر به لیست علاقه مندی ها، کاربران میتوانند دسترسی سریع تری به بازارهای هدف داشته و کارایی معاملاتی خود را افزایش دهند. مهمترین مزایای این قابلیت عبارت اند از:





🔹 افزایش بهره وری: نیازی به جستجوی مکرر میان صدها جفتارز نیست؛ تنها با یک کلیک به صفحات معاملاتی مورد نظر خود دسترسی پیدا کنید.

🔹 رصد آسان بازار: نمایش لحظهای قیمت ها، نوسانات، حجم معاملات و سایر داده های کلیدی برای جفت ارزهای انتخاب شده، همه در یک پنل متمرکز. این اطلاعات به تصمیمگیری دقیقتر کمک می کند.

🔹 دسته بندی شخصی سازی شده (ویژه نسخه موبایل): در اپلیکیشن MEXC، کاربران می توانند توکن های منتخب را براساس استراتژی، نوع دارایی یا اهداف معاملاتی، در گروه های جداگانه سازمان دهی کنند.

🔹 پشتیبانی تحلیلی برای تصمیم گیری: با ترکیب قابلیت علاقه مندی ها با ابزار های مرتب سازی، فیلتر و نمودارهای تحلیلی، یک داشبورد حرفه ای و پویا برای رصد بازار مطابق با نیازهای شخصی تان خواهید داشت.













برای افزودن جفت ارزهای فیوچرز به لیست علاقه مندی های خود در نسخه وب پلتفرم MEXC ، مراحل زیر را دنبال کنید:





1）ورود به حساب کاربری: به به وبسایت رسمی MEXC مراجعه کرده و وارد حساب کاربری خود شوید.

2）دسترسی به معاملات فیوچرز: از منوی بالا، وارد بخش Futures شوید و یکی از بخش های فیوچرز USDT-M یا فیوچرز Coin-M را انتخاب کنید. در این آموزش، گزینه USDT-M را بررسی میکنیم. از منوی بالا، وارد بخششوید و یکی از بخش هایرا انتخاب کنید. در این آموزش، گزینه USDT-M را بررسی میکنیم.

3）نمایش لیست جفت ارز ها: در صفحه معاملات، نشان گر ماوس را روی آیکون ▼ کنار نام جفت ارز فعلی قرار دهید تا لیست تمام جفت ارزهای فیوچرز در دسترس ظاهر شود.

4）افزودن به علاقهمندیها: در کنار هر جفت ارز، یک آیکون ☆ مشاهده میکنید. با کلیک روی آن، جفت ارز به لیست علاقهمندی های شما اضافه میشود.

5）جستجوی جفتارز خاص: اگر جفت ارز مورد نظر خود را در لیست نمیبینید، میتوانید نام آن را در نوار جستجو وارد کرده و پس از یافتن، روی آیکون ☆ مقابل آن کلیک کنید.





با این روش، میتوانید جفت ارزهای پرکاربرد خود را به سرعت پیدا کرده و از طریق لیست علاقه مندی ها، معاملات هدفمندتر و سریعتری انجام دهید.





در بخش بعدی، نحوه افزودن جفت ارزها به علاقه مندیها در اپلیکیشن موبایل MEXC را بررسی خواهیم کرد.













برای افزودن جفت ارزهای فیوچرز به لیست علاقه مندی ها در اپلیکیشن موبایل MEXC، مراحل زیر را دنبال کنید:





1）اجرای اپلیکیشن و ورود به حساب کاربری: اپلیکیشن MEXC را باز کرده و وارد حساب کاربری خود شوید.

2）دسترسی به بخش بازار (Markets): از نوار پایین صفحه، روی گزینه Markets (بازار) ضربه بزنید.

3）ورود به بخش علاقه مندی ها: در بالای صفحه، به تب علاقه مندی ها > فیوچرز بروید، سپس روی دکمه Add to Favorites (افزودن به علاقه مندی ها) ضربه بزنید.

4）جستجوی جفت ارز مورد نظر: در نوار جستجو، نام جفت ارز فیوچرز دلخواه خود را وارد کنید—برای مثال: بیت کوین.

5）افزودن به علاقه مندی ها: پس از مشاهده فیوچرز BTC/USDT، روی آیکون ☆ کنار آن ضربه بزنید تا به لیست علاقهمندیهای شما اضافه شود.





















س از افزودن جفت ارزها به لیست علاقه مندی ها، می توانید آن ها را به راحتی در صفحه معاملات فیوچرز مشاهده و مدیریت کنید:





🔹 مشاهده لیست علاقه مندی ها در صفحه اصلی فیوچرز:

در صفحه معاملات فیوچرز، روی گزینه Favorites (علاقه مندی ها) کلیک کنید تا لیست جفت ارزهای انتخاب شده شما نمایش داده شود. اطلاعاتی مانند: نام قرارداد؛ آخرین قیمت؛ درصد تغییر قیمت؛ حجم معاملات. برای هر جفت ارز نمایش داده می شود. همچنین میتوانید این لیست را بر اساس قیمت، درصد تغییر یا حجم معاملات به صورت صعودی یا نزولی مرتب کنید.









🔹 نمایش سریع علاقه مندی ها در پایین صفحه:





به پایین صفحه بروید و روی نماد ≡ ← موارد دلخواه و محبوب کلیک کنید تا نوار علاقه مندی ها در پایین صفحه ظاهر شود.





جفت ارزهایی که با علامت ★ مشخص شدهاند، همان هایی هستند که به لیست علاقه مندی ها اضافه کردهاید.

جفت ارزهایی که با 🔥 نشان داده می شوند، جزو موارد محبوب و پرمعامله فعلی بازار هستند.





با استفاده از فلشهای < و > در دو طرف نوار، میتوانید بین جفتارزهای بیشتری پیمایش کنید.









🔹 ویرایش و تنظیم اولویت علاقه مندی ها:





در گوشه پایین سمت راست صفحه، روی دکمه Edit (ویرایش) کلیک کنید تا بتوانید ترتیب نمایش علاقه مندی های خود را شخصی سازی کنید:





با کشیدن آیکون ☰ کنار هر جفت ارز، جای آن را تغییر دهید.

با فعال کردن گزینه Show Prices (نمایش قیمت ها) میتوانید پیش از نمایش درصد تغییرات، قیمت لحظه ای جفت ارزها را ببینید.

در پایان، روی گزینه Confirm (تأیید) کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شوند.













در اپلیکیشن موبایل MEXC، مشاهده و مدیریت جفت ارزهای فیوچرز علاقه مندی بسیار ساده و کاربرپسند طراحی شده است:





🔹 دسترسی به لیست علاقه مندی ها: از نوار پایین صفحه، وارد بخش Markets (بازار) شوید، سپس به تب علاقه مندی ها ← فیوچرز بروید. در این بخش، لیست تمام جفتارزهای فیوچرز که نشانگذاری کردهاید نمایش داده میشود.

🔹 اطلاعات نمایشداده شده: برای هر جفت ارز فیوچرز، اطلاعات زیر در یک نگاه قابل مشاهده است:

نام جفت ارز

آخرین قیمت لحظه ای

درصد تغییر قیمت (در 24 ساعت گذشته)

حجم معاملات

همچنین میتوانید لیست علاقهمندیهای خود را براساس قیمت، درصد تغییر یا حجم معاملات بهصورت صعودی یا نزولی مرتبسازی کنید.





🔹 دستهبندی و مدیریت سفارشی: با ضربه زدن روی آیکون "+" در سمت راست بالای صفحه، میتوانید گروه های مختلفی برای علاقه مندی ها ایجاد کنید. این قابلیت به شما امکان میدهد:

جفت ارزهای فیوچرز را براساس استراتژی معاملاتی، نوع دارایی یا هر معیار دلخواه دیگر دسته بندی کنید؛

سریع تر به داده های مربوط به یک گروه خاص دسترسی پیدا کنید؛

تجربه معاملاتی شخصی سازی شده تری داشته باشید.

















صرافی MEXC معاملات فیوچرز را به عنوان یکی از انواع معاملات مشتقه ارائه میدهد؛ بازاری که در آن هزاران رمزارز بهعنوان دارایی پایه در دسترس سرمایه گذاران قرار دارد. استفاده از اهرم مالی در این معاملات، امکان چند برابر کردن سرمایه و دستیابی به بازدهی مطلوب را فراهم می سازد. با این حال، موفقیت در این حوزه مستلزم انتخاب دقیق دارایی معاملاتی و زمان ورود مناسب به بازار است.





در نتیجه، یک پلتفرم حرفه ای برای معاملات فیوچرز باید مجموعهای گسترده از جفت ارزهای معاملاتی، سرعت بالا در فهرست سازی دارایی ها و سازوکاری سخت گیرانه برای ارزیابی پروژهها را در اختیار کاربران قرار دهد. در این میان، محصولات فیوچرز MEXC بهواسطه ترکیب این ویژگی ها، به انتخاب نخست بسیاری از معاملهگران حرفهای بدل شدهاند.





تا پایان ژوئیه 2025، MEXC بیش از 1,300 جفتارز فیوچرز را فهرست کرده است. این مجموعه شامل فیوچرز دائمی مبتنی بر USDT، فیوچرز دائمی مبتنی بر USDC و همچنین فیوچرز مبتنی بر رمزارز (Coin-M) است؛ تنوعی که پاسخ گوی نیازهای گوناگون کاربران با سبک های مختلف معاملاتی خواهد بود.









در پلتفرم MEXC ، نرخ کارمزد برای میکر (Maker) در معاملات فیوچرز دائمی برابر با 0.00% و برای تیکر (Taker) معادل 0.02% است. برای اطلاعات دقیق تر و به روزرسانی نرخ ها بر اساس کشور یا منطقه، مراجعه به صفحه رسمی کارمزدها در وب سایت MEXC توصیه میشود.





در مقایسه با سایر صرافیهای مطرح، کارمزد معاملات فیوچرز دائمی مبتنی بر USDT در MEXC برای کاربران عادی در سطحی بسیار رقابتی قرار دارد.





پلتفرم معاملاتی MEXC رقیب 1 رقیب 2 رقیب 3 رقیب 4 کارمزد میکر 0 0.018% 0.02% 0.02% 0.02% کارمزد تیکر 0.02% 0.045% 0.05% 0.06% 0.06%



چهار رقیب ذکرشده در جدول فوق، همگی جزو 20 صرافی برتر رمزارزی بر اساس رتبه بندی وب سایت چهار رقیب ذکرشده در جدول فوق، همگی جزو 20 صرافی برتر رمزارزی بر اساس رتبه بندی وب سایت CoinMarketCap هستند. این مقایسه شفاف بهخوبی برتری کارمزدی MEXC را نشان میدهد؛ تنها با در نظر گرفتن نرخ تیکر، میبینیم که کارمزد رقبا در بازه ای بین 0.045% تا 0.06% قرار دارد؛ یعنی چیزی در حدود 2.25 تا 3 برابر بیشتر از نرخ 0.02% در MEXC.





مقایسه عملی کارمزدها؛ بررسی یک سناریو واقعی :فرض کنیم کاربری به نام «آلیس» قصد دارد با سرمایه 10,000 USDT و اهرم 10 برابر وارد پوزیشن شود (حجم پوزیشن برابر با 100,000 USDT). او بهعنوان Maker وارد پوزیشن و بهعنوان تیکر از آن خارج میشود. در این صورت، مجموع کارمزد پرداختی در پنج پلتفرم به شکل زیر خواهد بود:





پلتفرم معاملاتی MEXC رقیب 1 رقیب 2 رقیب 3 رقیب 4 کارمزد میکر (USDT) 0 18 20 20 20 کارمزد تیکر (USDT) 20 45 50 60 60 کل کارمزد (USDT) 20 63 70 80 80





این مثال کاربردی، صرفه جویی قابل توجه در هزینه های معاملاتی با استفاده از فیوچرز MEXC را به خوبی نشان میدهد.





از تاریخ 22 ژوئیه 2025، صرافی MEXC رویدادی با عنوان " جشنواره معامله گران با کارمزد صفر " برگزار کرده است که طی آن بیش از 140 جفت ارز فیوچرز بدون هیچگونه کارمزد میکر یا تیکر معامله می شوند؛ فرصتی طلایی برای کاربران جهانی جهت بهرهبرداری حداکثری از مزایای این پلتفرم.





" " در حال برگزاری است که امکان معامله توکن های مرتبط با این اکوسیستم بدون هیچ گونه کارمزد فراهم شده است. علاوه بر این، کاربران میتوانند با استیککردن توکن SOL از سودی تا سقف 999%APR بهره مند شوند. همچنین، برای کاربران علاقه مند به اکوسیستم سولانا، رویداد ویژه ای با عنوان ماه اکوسیستم سولانا " در حال برگزاری است که امکان معامله توکن های مرتبط با این اکوسیستم بدون هیچ گونه کارمزد فراهم شده است. علاوه بر این، کاربران میتوانند با استیککردن توکن SOL از سودی تا سقف 999%APR بهره مند شوند.









از زمان تأسیس خود، صرافی MEXC همواره بهدلیل شناسایی پروژه های باکیفیت و سرعت بالا در فهرست کردن توکن های جدید مورد تحسین قرار گرفته است. این صرافی با تکیه بر تجربه چندساله در صنعت رمزارز و برخورداری از اعتباری بالا، موفق به جذب میلیون ها کاربر شده و به انتخاب اول بسیاری از معامله گران حرفه ای و تازه کار در بیش از 170 کشور و منطقه در سراسر جهان تبدیل شده است.





پایگاه کاربری گسترده MEXC، نه تنها پشتوانه ای برای عمق بالای بازار در معاملات فیوچرز این پلتفرم به شمار می رود، بلکه به ایجاد ساختارهای متوازن در سطوح قرارداد و ارائه قیمت های شفاف و منصفانه کمک می کند. تنها در 24 ساعت گذشته، حجم معاملات فیوچرز در MEXC از 40.6 میلیارد دلار فراتر رفته است (بر اساس دادههای CoinMarketCap در تاریخ 22 ژوئیه 2025). چنین عمقی از بازار، امکان اجرای سریع سفارش ها حتی در شرایط پرنوسان را فراهم کرده و ریسک لیکوئیدیشن های ناخواسته را به حداقل میرساند.









برای درک بهتر قدرت نقدشوندگی در MEXC، جفت ارز BTCUSDT در معاملات فیوچرز را در نظر بگیرید. اگر مجموع حجم سفارش های محدود (Limit Orders) در بازه ±5 واحد پایه (Basis Points) اطراف قیمت میانگین (Mid-Price) را محاسبه کنیم، خواهیم دید که:

در MEXC این عدد به حدود 79.57 میلیون USDT میرسد.

در یکی از سه صرافی برتر جهانی، این مقدار حدود 18.42 میلیون USDT است.

به عبارت دیگر، عمق بازار MEXC حدود 4.3 برابر این رقیب مطرح است؛ شاخصی که بیانگر توان بالای نقدشوندگی، اجرای بهتر سفارش ها و کارایی بیشتر برای معامله گران حرفه ای در بازارهای پرشتاب است.









مطالعه پیشنهادی:





