جشن 7 سال MEXC: ساختن آینده زیرساخت ارز های دیجیتال با "چندین" در هسته خود

7/16/2025
همانطور که MEXC هفتمین سالگرد خود را جشن می گیرد، همچنان به پذیرش "چندین" به عنوان استراتژی اصلی خود ادامه می دهد - مسیری برای نوآوری در سراسر جهان در حال گسترش مالی دیجیتال ایجاد می کند. در طول هفت سال گذشته، MEXC به چیزی بیش از یک پلتفرم معاملاتی تبدیل شده است - به یک اکوسیستم ارز های دیجیتال چند بعدی تبدیل شده است، که در آن تنوع در هر خط کد مانند خون حیات جریان دارد.


1. ماتریس توکن محبوب: ایجاد بازار دارایی های دیجیتال


پلتفرم MEXC با 2905 جفت معاملاتی اسپات و 1130 توکن فیوچرز، بهعنوان یک رهبر جهانی در تعداد توکن های محبوب لیست شده ایستاده است. اما این فقط یک موضوع حجم نیست، بلکه بازتابی از هوش بازار در زمان واقعی است.
از ریتم ثابت Bitcoin تا رشد انفجاری آلت کوین ها، از نوآوری دگرگون کننده DeFi تا شتاب شکست گیم فای، MEXC شبکه ای نه تنها از جفت های معاملاتی، بلکه مسیرهایی به سوی آزادی مالی ایجاد کرده است.
کتابخانه توکن های در حال تکامل ما به عنوان یک رادار بلاک چین بهخوبی تنظیمشده عمل میکند. پشت هر فهرست جدید هفتگی، یک تیم حرفه ای وجود دارد که 24/7 کار می کند، روند پروژه های جهانی را اسکن می کند، الگوریتم های هوش مصنوعی را به کار می گیرد، و بازخورد جامعه را درگیر می کند. این فلسفه "متنوع و در عین حال تصفیه شده" به مبتدیان اجازه می دهد تا بدون زحمت سبدهای متنوع بسازند، در حالی که معامله گران باتجربه جواهرات با پتانسیل بالا را در جایگاه های نوظهور کشف می کنند.

2. رویداد ایردراپ: ایجاد یک موتور کشف ارزش


در اکوسیستم MEXC، ایردراپ های بیش از پاداش های گاه به گاه است - آنها سنگ بنای کشف ارزش هستند. در طول سال گذشته، 1886 رویداد ایردراپ فضا را روشن کرده اند که به طور میانگین بیش از 200 در ماه است. این رویدادها متراکم ترین شبکه ارزشی مرتبط در صنعت را تشکیل می دهند.
مجموع پاداش 107 میلیون USDT مشارکتکنندگانی را با بازدهی 42.47 درصدی APY پرورش داده است - رقمی که نه تنها از کانالهای سرمایهگذاری سنتی بلکه از اکثر صندوقهای رمزنگاری پیشی میگیرد.
استراتژی ایردراپ ما با آینده نگری چند بعدی طراحی شده است: از حمایت از اکوسیستم های بلاک چین اصلی تا پشتیبانی مراحل اولیه از بخش های نوظهور. از توزیع های عمومی فراگیر گرفته تا کمپین های انحصاری برای کاربران با ارزش خالص بالا. هر رویداد به عنوان یک تست استرس برای نوآوری عمل میکند، و به پروژههای برتر کمک میکند تا به کشش شروع سرد دست یابند و در عین حال به کاربران امکان دسترسی زودهنگام به پیشرفتهای پیشرفته را میدهند.

3. تکامل اکوسیستم: از پلتفرم معاملاتی تا خلق مشترک ارزش


با تأمل در سفر ما، تعهد MEXC به "بیشتر" ثمرات قابل توجهی به بار آورده است: اتحادهای استراتژیک با بیش از 50 زنجیره عمومی، راه اندازی بیش از 10 محصول داخلی DeFi، و یک شبکه کاربری در بیش از 200 کشور جهان.
و این تازه آغاز راه است. با رونمایی از سیستم تجارت هوشمند نسل هفتم، لانچ پول MEXC که به عنوان یک سکوی پرتاب توکن سطح بالا در حال ظهور است، و پلت فرم DEX ما بیش از 10 میلیون دلار در حجم روزانه، چشم انداز بزرگ تری در حال شکل گیری است.
برای نشان دادن این نقطه عطف، ما مجموعهای از شگفتیها را آماده کردهایم: یک رقابت معاملاتی چند میلیون دلاری USDT، رویدادهای ایردراپ جعبه رمز و راز NFT، برنامههای کمیسیون افیلیت و یک بسته خوشآمدگویی انحصاری 8000 USDT برای کاربران جدید. اینها چیزی بیش از اعداد و ارقام هستند - آنها گواهی زنده بر اکوسیستم پر رونق MEXC و تعهد آن به توانمندسازی کاربران هستند.
هفت سال تکامل بلاک چین منجر به هم افزایی چند بعدی شده است. در اکوسیستم MEXC، هر عدد نوآوری دارد و هر زنجیره به آینده متصل می شود. با ایجاد مستمر یک زیرساخت مالی دیجیتال نسل بعدی – که توسط باز بودن، تنوع و توانمندسازی کاربران هدایت میشود – ما یک جامعه جهانی ارز دیجیتال را پرورش میدهیم که آماده رشد است.

این هفتمین سالگرد پایانی نیست، بلکه آغاز فصل جدیدی است. با قطبنمای «بیشتر»، به سوی اقیانوس بیکران امکانات بلاک چین حرکت میکنیم.


