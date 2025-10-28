پیش‌ بینی فیوچرز چیست؟ یک روش ساده و قابل ‌دسترس برای معاملات فیوچرز





معاملات فیوچرز ارز دیجیتال به دلیل اهرم بالا و امکان سود در بازارهای صعودی و نزولی، سرمایه گذاران زیادی را جذب میکند. اما سازوکارهای پیچیده ای مثل مارجین، اهرم و قیمت لیکوییدیشن باعث میشود بسیاری از مبتدیان دلسرد شوند. برای کاهش سختی ورود، MEXC فیوچرز پیش بینی را معرفی کرده است. این قابلیت پیچیدگی فیوچرز سنتی را حذف کرده و معامله را به اصل ساده خود بازمیگرداند: تصمیم گیری درباره اینکه بازار صعودی خواهد شد یا نزولی.









*BTN-سفر معاملاتی فیوچرز خود را آغاز کنید&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/https://www.mexc.com/fa-IR/futures/BTC_USDT













فیوچرز پیش بینی به تریدرها این امکان را میدهد که پیش بینی کنند قیمت یک ارز دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص افزایش مییابد یا کاهش. هر پوزیشن فیوچرز نشان دهنده پیش بینی تریدر از جهت حرکت قیمت است. اگر پیش بینی درست باشد، تریدر سود دریافت میکند و در صورت اشتباه، ضرر تریدر محدود به مقدار USDT سرمایهگذاریشده در آن پوزیشن خواهد بود.









سود: درآمد احتمالی از یک پوزیشن پیش بینی فیوچرز.

مقدار: میزان USDT که سرمایه گذاری میکنید و همچنین بیشترین ضرر ممکن شما را نشان میدهد.

صعود: انتخاب صعود یعنی شما باور دارید قیمت شاخص در زمان تسویه بالاتر خواهد بود.

نزول: انتخاب نزول یعنی شما باور دارید قیمت شاخص در زمان تسویه پایین تر خواهد بود.

مبلغ تسویه = سرمایه اولیه + سود

سود = سرمایه اولیه × میزان پرداخت (Payout)









تأیید کلیک کنید تا معامله شما ثبت شود. وارد حساب MEXC خود شوید و به صفحه معاملات پیش بینی فیوچرز بروید. جفت معاملاتی مورد نظر خود را انتخاب کنید، مانند BTCUSDT . بازه زمانی انقضا را انتخاب کنید (گزینه ‌ها شامل 3 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه، 30 دقیقه، 1 ساعت یا 1 روز هستند). مقدار سفارش را وارد کنید و سپس تعیین کنید که انتظار دارید قیمت در زمان انقضا صعودی باشد یا نزولی. در نهایت، رویکلیک کنید تا معامله شما ثبت شود.









*BTN-معاملات پیش بینی فیوچرز را آغاز کنید&BTNURL= https://www.mexc.com/fa-IR/futures/prediction-futures/BTC_USDT













اگر پیش بینی شما درست باشد، در زمان انقضا پوزیشن فیوچرز، مبلغ تسویه را دریافت خواهید کرد.

مبلغ تسویه = سرمایه اولیه + سود

سود = سرمایه اولیه × میزان پرداخت (Payout)





اگر پیش بینی شما اشتباه باشد، پوزیشن فیوچرز منقضی میشود و هیچ مبلغ تسویه ای دریافت نخواهید کرد. سرمایه اولیه ای که برای آن فیوچرز پرداخت شده است، به عنوان ضرر شما محسوب شده و در محدودیت ضرر روزانه محاسبه میشود.





اگر نتیجه نه بالاتر و نه پایین تر از قیمت ورود باشد (یعنی قیمت شاخص در زمان انقضا برابر با قیمت اعتصاب باشد)، مبلغ تسویه برابر با سرمایه اولیه ای که سرمایه گذاری کردهاید خواهد بود. در این حالت، سود یا زیانی وجود ندارد.





مبلغ تسویه برای هر فیوچرز بر اساس سرمایه اولیه پرداخت شده و میزان پرداخت (Payout) قابلاعمال در زمان ثبت معامله محاسبه میشود.





مثال: فرض کنید نرخ پرداخت (Payout) فعلی 87% باشد و شما 10 USDT برای پی شبینی قیمت آینده BTC سرمایه گذاری کنید:

اگر پیش بینی شما درست باشد، در مجموع 18.7 USDT دریافت خواهید کرد که شامل 8.7 USDT سود است.

اگر پیش بینی شما اشتباه باشد، سرمایه اولیه 10 USDT خود را از دست خواهید داد.

اگر نتیجه مساوی شود، سرمایه اولیه 10 USDT شما بدون هیچ سود یا زیانی بازگردانده میشود.





توجه: سود = سرمایه اولیه × میزان پرداخت (Payout)









میزان پرداخت (Payout) به طور داخلی بر اساس نوسانات دارایی و ریسک بازار در زمان مشخص محاسبه میشود و ممکن است تغییر کند. میزان پرداخت در زمان ثبت معامله تعیین شده و برای همان معامله ثابت میماند. شما میتوانید مقادیر پرداخت برای پیش بینی صعود و نزول را مستقیماً در بخش معاملات مشاهده کنید.





همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است، میزان پرداخت فعلی 82% است. اگر 5 USDT در یک پیش بینی سرمایه گذاری کنید و پیش بینی شما درست باشد، مبلغ تسویه 9.1 USDT خواهد بود که شامل 4.1 USDT سود شما است.













حداکثر ضرر روزانه: هر تریدر حداکثر ضرر روزانه 10,000 USDT دارد که شامل ضررهای احتمالی سفارشات باز نیز میشود. این محدودیت به صورت خودکار توسط پلتفرم اعمال میشود و نمیتوانید سفارشی ثبت کنید که باعث ضرر بیش از حد مجاز روزانه شود. برای محاسبه حد ضرر روزانه، اصل سرمایه پرداخت شده برای هر فیوچرز پیش بینی باز به عنوان ضرر احتمالی در نظر گرفته میشود.

حد سفارشات باز فیوچرز پیشبینی: میتوانید حداکثر 10 فیوچرز پیش بینی باز همزمان داشته باشید.

حد تعداد معاملات روزانه: هیچ‌ گونه محدودیتی.

حد قیمت: هر فیوچرز پیش بینی مشمول محدودیت قیمت است تا ریسک مالی احتمالی کاهش یابد. حد قیمت قابل اعمال روی پلتفرم نمایش داده میشود.





پلتفرم MEXC حق دارد در هر زمان حد ضرر روزانه، حد قراردادهای فیوچرز پیش بینی باز و/یا محدودیت های قیمت را تنظیم کند. هرگونه تغییر بر فیوچرز پیش بینی باز موجود تأثیری نخواهد داشت و به صورت جداگانه اعلام نمیشود.









خیر. پیش بینی فیوچرز را نمیتوان قبل از انقضا بست. پس از ثبت سفارش، معامله تا زمان انقضا باز خواهد ماند.









ارزش تسویه به صورت خودکار بر اساس شاخص قیمتی دارایی پایه در زمان انقضای فیوچرز پیش بینی تعیین میشود.









تمام فیوچرز پیش بینی به صورت USDT تسویه میشوند. اگر پیش بینی شما درست باشد، مبلغ USDT مستقیماً به حساب فیوچرز شما واریز میشود. اگر پیشبینی شما اشتباه باشد، ضرر هنگام انقضا برابر با مارجینی است که برای فیوچرز پیش بینی پرداخت کردهاید و این مبلغ نیز به حد ضرر روزانه شما اضافه میشود (همان طور که در بالا توضیح داده شد).









در حال حاضر فیوچرز پیش بینی از معاملات از طریق API پشتیبانی نمیکنند.









برای درک بهتر نقش پیش بینی فیوچرز MEXC، مقایسه ای کامل با فیوچرز USDT-M سنتی MEXC ارائه میکنیم.





آیتم پیش بینی فیوچرز MEXC فیوچرز دائمی سنتی MEXC پیچیدگی معامله بسیار کم، تنها پیش بینی جهت لازم است بالا، نیاز به مدیریت اهرم، مارجین و پوزیشن دارد ریسک اصلی ثابت، بیشینه ضرر محدود به مبلغ سرمایه گذاری متغیر، در معرض لیکوییدیشن (ریسک کال مارجین) اهرم/مارجین نیازی به تنظیم اهرم یا مارجین نیست تریدر باید اهرم و حالت مارجین را انتخاب کند دوره نگهداری ثابت و بسیار کوتاه (مثلاً 60 ثانیه) انعطاف پذیر، میتواند به طور نامحدود نگهداری شود (دائمی) محاسبه سود بازده ثابت، از قبل مشخص است سود و زیان شناور، بستگی به حرکت قیمت و اهرم دارد کاربران هدف مبتدیان و تریدرهایی که به دنبال سادگی هستند تریدرهای حرفه ای و با تجربه









نقطه ورود مناسب برای مبتدیان: اگر به معاملات فیوچرز علاقه مند هستید اما پیچیدگی آن شما را میترساند، فیوچرز پیش بینی به عنوان یک گام اولیه ایده آل عمل میکند. این امکان را به شما میدهد که جنبه اصلی معامله، یعنی پیش بینی جهت بازار، را در چارچوب ریسک مشخص و قابل کنترل تجربه کنید.

بازی های سریع در بازار: زمانی که بازار حرکت کوتاه مدت واضحی نشان میدهد، مانند زمان انتشار داده های اقتصادی مهم، فیوچرز پیش بینی امکان سفته بازی سریع را بدون نیاز به ایجاد و مدیریت پوزیشن پیچیده دائمی فراهم میکند.

معامله در بازه های زمانی کوتاه: با دوره نگهداری بسیار کوتاه، معاملات میتوانند در بازه های پراکنده از زمان آزاد تکمیل شوند و انعطاف پذیری بالایی برای کاربرانی که نمیتوانند به طور مداوم بازار را نظارت کنند، ارائه میدهد.





*BTN-شروع معامله پیش بینی فیوچرز&BTNURL= https://www.mexc.com/fa-IR/futures/prediction-futures/BTC_USDT









با استفاده از محصول فیوچرز پیش بینی MEXC، شما تأیید میکنید که افشای ریسک و سلب مسئولیت فیوچرز پیش بینی را مطالعه، درک و قبول کرده اید.





معامله دارایی های دیجیتال و محصولات مرتبط مانند فیوچرز پیش بینی شامل ریسک قابل توجهی است و ممکن است منجر به زیان های قابل توجه در پوزیشن های شما شود. شما مسئولیت تصمیمات معاملاتی خود را به طور کامل بر عهده دارید و در صورت لزوم باید با مشاور مستقل مشورت کنید. عملکرد گذشته دارایی های دیجیتال و محصولات مرتبط، تضمینی برای نتایج آینده نیست. تنها مبالغی را سرمایه گذاری کنید که آمادگی از دست دادن آن ها را دارید.





چرا معاملات فیوچرز MEXC را انتخاب کنید؟ با مزایا و ویژگی های منحصر به فرد فیوچرز MEXC بیشتر آشنا شوید تا در بازار یک گام جلوتر باشید. با مزایا و ویژگی های منحصر به فرد فیوچرز MEXC بیشتر آشنا شوید تا در بازار یک گام جلوتر باشید.

راهنمای معاملات فیوچرز (نسخه اپلیکیشن):فرآیند کامل معامله فیوچرز در اپ را درک کنید و به راحتی شروع کنید. فرآیند کامل معامله فیوچرز در اپ را درک کنید و به راحتی شروع کنید.



