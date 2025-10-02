راهنمای فعال‌ سازی هشدار قیمت در MEXC: با اعلان‌ های هوشمند، از روند بازار عقب نمانید و بهره‌ وری معاملات خود را افزایش دهید





در دنیای پرشتاب معاملات رمزارز، نوسانات قیمتی اغلب در کسری از ثانیه رخ می دهد؛ موضوعی که در معاملات فیوچرز (Futures) نمود بیشتری دارد، جایی که معاملهگران ممکن است در اثر رصد مداوم بازار دچار خستگی ذهنی و نوسانات احساسی شوند.





در همین راستا و بهمنظور ارتقای واکنش پذیری معامله گران و تسهیل دسترسی لحظهای به اطلاعات کلیدی، پلتفرم معاملاتی قراردادهای MEXC قابلیتی کاربردی تحت عنوان «هشدار قیمت» (Price Alert) را معرفی کرده است. این ابزار از هشدارهای دوگانه بر مبنای سطوح قیمتی و شاخص های تکنیکال پشتیبانی می کند و به معامله گران امکان می دهد در لحظات حساس، تصمیماتی سریع و دقیق اتخاذ کنند و از هر فرصت مناسب برای ورود یا خروج از پوزیشن ها نهایت بهره را ببرند.









در معاملات فیوچرز رمزارزی، از دست دادن یک سطح قیمتی کلیدی میتواند به معنای از بین رفتن فرصتی ارزشمند برای کسب سود باشد. با فعال سازی هشدار قیمت، معامله گران بدون نیاز به رصد دائمی نمودارها، در لحظه از رسیدن بازار به سطوح از پیش تعیین شده یا تغییرات مهم در شاخص های تکنیکال مطلع میشوند. این امر امکان اصلاح سریع استراتژی معاملاتی را فراهم می سازد و از زیان هایی که ناشی از تأخیر در واکنش هستند، میکاهد.









دریافت به روزرسانی های لحظه ای بازار برای واکنش سریعتر

ارتقای کارایی معاملات و کاهش تصمیم گیری احساسی

پوشش جفت ارزهای مهم در بازار فیوچرز با قابلیت تنظیم هشدارهای شخصی سازی شده





نمونه کاربردی:





کاربر A یک هشدار قیمتی برای جفت BTCUSDT تنظیم میکند تا در صورت افزایش قیمت به 108,000 دلار، بلافاصله اطلاع رسانی شود. بهمحض رسیدن قیمت به این سطح، سیستم اعلان ارسال میکند و کاربر می تواند به موقع با تنظیم اهرم یا بستن موقعیت، سود خود را تثبیت کند. در مقابل، کاربر B که از این ابزار استفاده نکرده، متوجه رشد قیمت تنها پس از آغاز اصلاح بازار میشود و فرصت طلایی فروش را از دست میدهد؛ در نتیجه، بخش قابل توجهی از سود بالقوهاش را نیز.









پلتفرمMEXC دو نوع هشدار اصلی برای متناسب کردن با استراتژیهای معاملاتی مختلف ارائه میدهد:









هشدارهای قیمتی یکی از پرکاربردترین ابزارهای نظارتی در معاملات هستند. کاربران می توانند با استفاده از این قابلیت، اعلان هایی را برای سناریوهای زیر تنظیم کنند:





عبور قیمت لحظهای از یک مقدار مشخص (افزایش یا کاهش)

تغییرات درصدی قیمت در بازه 24 ساعته فراتر از مقدار تعیین شده

نوسان شدید قیمت طی پنج دقیقه گذشته از یک حد آستانه معین





این نوع هشدارها برای استراتژی های مبتنی بر پیروی از روند (Trend Following) یا شکست سطوح مقاومتی و حمایتی (Breakout) بسیار کاربردی هستند.









برای کاربران حرفه ای تر، پلتفرم MEXC امکان تعریف هشدارهای خودکار بر پایه تحلیل تکنیکال را نیز فراهم کرده است. این ابزارها شامل موارد زیر میشود:





تقاطع میانگین متحرک (MA Crossover) : مانند عبور میانگین متحرک کوتاهمدت از بالای میانگین متحرک بلندمدت مانند عبور میانگین متحرک کوتاهمدت از بالای میانگین متحرک بلندمدت

سطوح اشباع خرید/فروش در شاخص قدرت نسبی (RSI): مانند عبور RSI از سطحهای کلیدی همچون 30 (اشباع فروش) یا 70 (اشباع خرید) مانند عبور RSI از سطحهای کلیدی همچون 30 (اشباع فروش) یا 70 (اشباع خرید)





بهمحض تحقق شرایط تعیینشده توسط کاربر، سیستم بهطور خودکار اعلان ارسال میکند و معامله گر را از وقوع سیگنال مطلع میسازد.

















Futures (فیوچرز) بروید. در رابط معاملاتی، بر روی آیکون زنگ (🔔) که در بالای وارد وب سایت رسمی MEXC شوید و از منوی بالای صفحه، به بخشبروید. در رابط معاملاتی، بر روی آیکون زنگ (🔔) که در بالای نمودار شمعی (Candlestick Chart) قرار دارد کلیک کنید تا به صفحه تنظیم هشدارها هدایت شوید.













در صفحه تنظیمات هشدار بازار (Market Alert Settings)، با فعال کردن گزینه Alert Sound، هنگام فعال شدن هر هشدار قیمتی، صدای اعلان پخش خواهد شد.





در تب Recommended (پیشنهاد شده)، سیستم بهصورت خودکار جفتارزهای موجود در واچلیست فیوچرز شما را نمایش میدهد و محرکهایی برای تغییرات قیمتی پیشفرض تنظیم میکند. برای فعالسازی هر هشدار، کافی است سوییچ مربوطه را روشن کنید؛ همچنین میتوانید با انتخاب گزینه Enable All (فعال سازی همه)، هشدارها را برای تمامی جفتارزهای فیوچرز فعال نمایید.









اگر شرایط پیشفرض هشدارها با نیازهای معاملاتی شما همخوانی ندارد، میتوانید با کلیک بر روی گزینه Create Alert (ایجاد هشدار)، تنظیمات هشدار را به صورت دلخواه شخصی سازی کنید. در این بخش، موارد زیر را وارد نمایید:





جفت ارز معاملاتی (مثلاً: BTCUSDT)

نوع هشدار: عبور قیمت از یک سطح مشخص به بالا / کاهش قیمت به سطح خاص / افزایش قیمت 24 ساعته / کاهش قیمت در 5 دقیقه گذشته و... (در مجموع 6 نوع هشدار در دسترس است)

فرکانس هشدار: تکرارشونده (Repeat)، یک باره (One-time)، یا یک بار در روز (Once per day)

روش دریافت اعلان: شامل اعلانهای اپلیکیشن (App Push)، نوتیفیکیشن در سیستم و اعلان روی دسکتاپ (با فعال بودن مجوز اعلان در مرورگر)





نکته: در بخش هشدارهای سفارشی، امکان تعریف حداکثر 10 هشدار برای هر جفتارز و مجموعاً هشدار برای 20 جفتارز مختلف وجود دارد. در صورتی که هشدارهایی هم در بخش پیشنهادی (Recommended) و هم در بخش سفارشی فعال کرده باشید، سیستم هنگام رسیدن به هر یک از آستانههای تعیینشده، اعلان مربوطه را ارسال خواهد کرد. برای هشدارهای مبتنی بر اندیکاتور نیز، حداکثر 200 هشدار قابل تعریف است.













1) اپلیکیشن MEXC را باز کرده و وارد حساب کاربری خود شوید. سپس در پایین صفحه اصلی، روی گزینه فیوچرز ضربه بزنید. 2) در صفحه فیوچرز، روی آیکون تنظیمات (⋯) در گوشه بالا سمت راست صفحه ضربه بزنید. 3) گزینه Alerts (هشدارها) را انتخاب کنید تا وارد صفحه هشدارهای بازار شوید. 4) روی Add Alert (افزودن هشدار) ضربه بزنید. 5) در صفحه Set Up Price Alerts (تنظیم هشدار قیمت)، موارد زیر را انتخاب و وارد کنید:

جفت ارز معاملاتی موردنظر

نوع هشدار و مقدار تغییر قیمت یا درصد تغییر مورد نظر

فرکانس هشدار (تکرارشونده، یک باره، یا یک بار در روز)

روش دریافت اعلان (Push اپلیکیشن، نوتیفیکیشن داخلی یا اعلان دسکتاپ – با توجه به تنظیمات مجوزهای سیستم)









توجه: همانند رابط وب، برنامه تلفن همراه هم از هشدارهای قیمت و هم از هشدارهای شاخص پشتیبانی میکند. میتوانید تا 10 هشدار برای هر جفت معاملاتی تنظیم کنید، هشدارها را برای حداکثر 20 جفت معاملاتی پیکربندی کنید و محدودیت کل هشدارها 200 است.









پرسش 1: چرا نمیتوانم اعلانهای دسکتاپ را فعال کنم؟ اگر گزینه اعلان دسکتاپ غیرفعال (به رنگ خاکستری) است و قابل انتخاب نیست، احتمالاً تنظیمات مرورگر یا سیستم عامل شما اعلانها را مسدود کردهاند. برای فعالسازی، باید مجوز اعلانها را در تنظیمات سیستم یا مرورگر خود فعال کرده و سپس صفحه را مجدداً بارگذاری کنید. برای راهنمایی بیشتر، به آموزش « اگر گزینه اعلان دسکتاپ غیرفعال (به رنگ خاکستری) است و قابل انتخاب نیست، احتمالاً تنظیمات مرورگر یا سیستم عامل شما اعلانها را مسدود کردهاند. برای فعالسازی، باید مجوز اعلانها را در تنظیمات سیستم یا مرورگر خود فعال کرده و سپس صفحه را مجدداً بارگذاری کنید. برای راهنمایی بیشتر، به آموزش « چگونه اعلان های دسکتاپ MEXC را فعال کنیم » مراجعه کنید.





پرسش 2: آیا هشدارها بهصورت مکرر ارسال میشوند؟ در صورت انتخاب گزینه Repeat Alert (هشدار تکرارشونده)، هر بار که شرط مورد نظر برقرار شود، اعلان دریافت خواهید کرد. اگر تمایلی به دریافت هشدارهای مکرر ندارید، گزینههای One-time (یکباره) یا Once per day (یکبار در روز) را انتخاب کنید.





پرسش 3: کدام جفتارزها از هشدار پشتیبانی میکنند؟ تمام جفتارزهای موجود در بازار Futures از قابلیت هشدار پشتیبانی میکنند؛ از جمله جفتهای محبوبی مانند ، ETHUSDT، SOLUSDT و SUIUSDT. برای مشاهده و انتخاب جفتارزهای بیشتر، میتوانید به واچلیست خود در صفحه تمام جفتارزهای موجود در بازاراز قابلیت هشدار پشتیبانی میکنند؛ از جمله جفتهای محبوبی مانند BTCUSDT . برای مشاهده و انتخاب جفتارزهای بیشتر، میتوانید به واچلیست خود در صفحه فیوچرز مراجعه نمایید.





قابلیت هشدار قیمت در MEXC تنها یک ابزار اطلاعرسانی نیست؛ بلکه بخشی کلیدی از مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز بهشمار میرود. چه در ابتدای مسیر معاملهگری باشید و چه استراتژیستی باتجربه، سیستم هوشمند هشدارها در MEXC شما را در برابر نوسانات بازار آماده نگه میدارد، امکان بهینه سازی نقاط ورود و خروج را فراهم میکند و از جا ماندن در معاملات کلیدی جلوگیری مینماید.





همین حالا وارد حساب کاربری خود در MEXC شوید، هشدارهای قیمتی را فعال کنید و با کمک اعلان های هوشمند، یک دستیار معاملاتی قابلاعتماد در کنار خود داشته باشید.





