چگونه تجربه کیک استارتر خود را با MX افزایش دهید





کیک استارتر یک رویداد ایردراپ انحصاری برای دارندگان توکن MX در پلتفرم MEXC است. با نگهداری مقدار مشخصی از توکن MX، کاربران میتوانند به صورت رایگان در این رویداد شرکت کرده و از پروژه های جدید توکن ایردراپ دریافت کنند. این فرصت به کاربران امکان میدهد تا در کنار سرمایه گذاریهای خود، از توکنهای نوظهور و پتانسیلهای جدید بازار بهره مند شوند.





بر اساس آخرین آمار پلتفرم، MEXC با موفقیت 2030 رویداد ایردراپ توکن جدید را از ژانویه تا اکتبر 2024 برگزار کرده است و در مجموع 116 میلیون دلار جوایز توزیع کرده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه شرکت در رویدادهای کیک استارتر، به راهنمای جامع ما مراجعه کنید: " چگونه در کیک استارتر شرکت کنیم؟









معیارهای شرکت: برای واجد شرایط شدن در رویداد کیک استارتر، باید حداقل 5 MX را به مدت 24 ساعت به طور مداوم نگه دارید.





ارتقاء سطح: هرچه تعداد کاربران معتبر بیشتری را دعوت کنید، سطح شما بالاتر میرود. سطح بالاتر باعث افزایش ضریب سپرده گذاری شما میشود و در نتیجه به پاداشهای بیشتری منتهی میگردد.





کاربران معتبر کسانی هستند که پس از ثبتنام، اولین واریز به مبلغ ≥ 100 USDT را ظرف 7 روز انجام دهند. واریزها می توانند از طریق نقل و انتقالات زنجیره ای، معاملات P2P یا خریدهای فیات انجام شوند، اما انتقال های داخلی واجد شرایط نیستند. علاوه بر این، کاربران معتبر باید حداقل یک معامله فیوچرز به هر مقدار را انجام دهند تا به عنوان کاربر معتبر شناخته شوند.









پاداش تخمینی ایردراپ شما = (مقدار سپرده گذاری معتبر شما / مقدار سپرده گذاری معتبر همه کاربران) × مجموع جایزه

مقدار سپرده گذاری معتبر = مقدار سپرده گذاری * ضریب سپرده گذاری





جدول زیر سطوح و ضرایب سپرده گذاری مربوط به تعداد مختلف کاربران معتبر دعوت شده یا دارایی های MX را نشان می دهد:

سطح معیارها ضریب سپرده گذاری سطح 1 مقدار ≥ 5 MX را به مدت 24 ساعت به طور مداوم نگه دارید x1 سطح 2 دعوت از 1 کاربر معتبر x1.5 سطح 3 دعوت از 2 کاربر معتبر x1.55 سطح 4 دعوت از 3 کاربر معتبر x1.6 سطح 5 دعوت از 4 کاربر معتبر x1.65 سطح 6 دعوت از 5 کاربر معتبر x1.7 سطح 7 دعوت از 6 کاربر معتبر x1.75









همانطور که در بالا ذکر شد، هرچه کاربران معتبر بیشتری را به رویداد کیک استارتر دعوت کنید، ضریب سپرده گذاری شما بالاتر است و در نتیجه پاداش بیشتری دریافت خواهید کرد. بیایید این موضوع را با یک مثال ساده توضیح دهیم:





فرض کنید دو کاربر الف و ب هر کدام 1000 MX را به مدت 24 ساعت نگه داشتهاند و در رویداد کیک استارتر شرکت میکنند. محاسبه پاداشها به شرح زیر است:

کاربر الف هیچ کاربر معتبری را دعوت نکرده است، بنابراین ضریب آنها 1 است.

کاربر ب یک کاربر معتبر را دعوت کرده است، بنابراین ضریب آنها 1.5 میشود.

پاداش ها به صورت زیر محاسبه می شود:

پاداش کاربر الف:





پاداش کاربر ب :













1) سیستم از تعداد کاربران معتبری که دعوت کرده اید (معتبر برای 30 روز) عکس های فوری می گیرد و روز بعد سطح شما را به روز می کند. کاربران می توانند ضرایب سپرده گذاری خود را در صفحه رویداد بررسی کنند.

2) کاربران می توانند تا حداکثر مقدار مجاز سپرده گذاری کنند. پس از سپرده گذاری، توکن ها فقط برای محاسبه پاداش استفاده می شوند و مسدود نمی شوند. پس از پایان رویداد، جوایز از طریق ایردراپ به حساب اسپات کاربر توزیع می شود.









دارندگان MX علاوه بر شرکت در رویدادهای ایردراپ رایگان در پلتفرم MEXC، از تخفیف کارمزد معاملات و کمیسیون رفرال نیز بهره مند میشوند. با نگه داشتن ≥ 500 MX در کیف پول اسپات خود در 24 ساعت گذشته، میتوانید 50% تخفیف در کارمزد معاملات (به استثنای جفت معاملات BTC) دریافت کنید. علاوه بر این، با دعوت از کاربران برای پیوستن به MEXC، میتوانید 40% کمیسیون (با حداکثر 50% در برخی مناطق) از کارمزد معاملات اسپات و فیوچرز کسب کنید. اگر به یک شرکت وابسته تبدیل شوید، این امکان را خواهید داشت که تا 70% کمیسیون از درآمد خود دریافت کنید.





پلتفرم MEXC به طور مداوم در حال گسترش اکوسیستم MX است و به کاربران جدید و موجود مزایای منحصر به فرد بیشتری ارائه میدهد تا تجربه کاربری را بهبود بخشد و ارزش توکن را افزایش دهد. در آینده، MX با برنامههای نوآورانه اضافی ادغام خواهد شد و اکوسیستم خود را گسترش میدهد، که به نوبه خود فرصت های سودآوری بیشتری را برای کاربران ایجاد خواهد کرد.





سلب مسئولیت: این اطلاعات توصیهای در زمینه سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا سایر خدمات مرتبط ارائه نمیکند و همچنین به منزله مشاوره برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی نیست. MEXC Learn اطلاعاتی را فقط برای مقاصد مرجع ارائه می دهد و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. لطفاً مطمئن شوید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید و هنگام سرمایه گذاری احتیاط کنید. پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نیست.