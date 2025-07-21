پرسش‌ های متداول مربوط به رویداد کیک استارتر









رویداد کیک استارتر یک فعالیت است که در مرحله پیش راه اندازی یک پروژه آغاز میشود و کاربران میتوانند برای حمایت از پروژه مورد علاقه خود در MEXC رای دهند، که سپس پروژه توکن های خود را به تمامی کاربران موفق در رایگیری ایردراپ میکند. این رویداد برای شناسایی پروژه های باکیفیت و همزمان ارائه مزایای ایردراپ به کاربران MEXC طراحی شده است.









مرحله 1: واجد شرایط شدن برای مشارکت

برای واجد شرایط بودن، حساب شما باید حداقل یک معامله فیوچرز با هر مقدار یا جفت معاملاتی انجام داده باشد و حداقل 5 توکن MX را به مدت 24 ساعت متوالی تا ساعت 16:00 (UTC) در روز قبل از شروع رویداد نگه داشته باشد.





مرحله 2: سپرده گذاری MX و محاسبه مقدار معتبر سپرده شده

پس از اینکه شرایط واجد شرایط بودن را برآورده کردید، میتوانید در طول دوره رویداد، MX را سپرده گذاری کنید. MX سپرده شده برای محاسبه پاداش ها استفاده میشود و مسدود نخواهد شد. پس از پایان رویداد، مقدار معتبر سپرده شما بر اساس مقدار واقعی سپرده شده و سطحی که واجد شرایط آن هستید محاسبه میشود. هرچه مقدار معتبر سپرده شما بیشتر باشد، پاداش بیشتری دریافت خواهید کرد.





مرحله 3: دعوت از کاربران معتبر برای افزایش ضریب پاداش شما

با دعوت دوستان برای ثبت نام، واریز و انجام معاملات فیوچرز مطابق با شرایط زیر، ضریب پاداش خود را افزایش دهید:

1）دعوت از دوستان برای پیوستن به MEXC از طریق لینک یا کد رفرال شما.

2）پس از ثبت نام، دعوت شده باید حداقل 100 USDT واریز کرده باشد ظرف 7 روز از اولین واریز خود (انتقالات داخلی معتبر محسوب نمیشوند، اما واریزهای درون زنجیره ای و خریدهای P2P یا فیات معتبر هستند).

3）دعوت شده باید حداقل یک معامله فیوچرز انجام دهد (نیازی به مبلغ حداقل ندارد).

4）هر معامله فیوچرز شامل کپیترید نمیشود.

توجه: انجام معامله فیوچرز به معنی باز کردن و بستن یک پوزیشن است.





با افزایش تعداد دعوت شدگان معتبر که دعوت میکنید، ضریب پاداش شما افزایش مییابد و میتوانید سهم بیشتری از پاداش های کل را دریافت کنید.





قانون جوایز: هرچه MX بیشتری سپرده کنید و دعوت شدگان بیشتری داشته باشید، جوایز شما بیشتر خواهد شد.





سطح الزامات ضریب V1 نگه داشتن ≥5 MX برای 24 ساعت متوالی. x1 V2 دعوت 1 کاربر معتبر. x1.5 V3 دعوت 2 کاربر معتبر. x1.55 V4 دعوت 3 کاربر معتبر. x1.6 V5 دعوت 4 کاربر معتبر. x1.65 V6 دعوت 5 کاربر معتبر. x1.7 V7 دعوت 6 کاربر معتبر. x1.75





مقدار معتبر MX سپرده گذاری شده کاربران = مقدار واقعی MX سپرده شده کاربر * ضریب تعهد





برای محاسبه پاداش کاربر A:

پاداش کاربر A = (مقدار معتبر MX سپرده گذاری شده کاربر A / مجموع کل مقدار معتبر MX سپرده گذاری شده همه کاربران) * مجموع استخر جوایز





هرچه MX بیشتری سپرده گذاری کنید و دوستان بیشتری را به عنوان کاربران معتبر دعوت کنید، سهم شما از پاداشها بیشتر خواهد بود!





تعریف کاربر معتبر: کاربر معتبر = کاربری که پس از ثبت نام اولین واریز خود را انجام دهد (انتقالات داخلی معتبر محسوب نمیشوند، اما واریز های درون زنجیره ای، P2P یا خریدهای فیات معتبر هستند)، طی 7 روز واریزهایی به مجموع ≥ 100 دلار داشته باشد و حداقل یک معامله فیوچرز انجام دهد (باید حداقل یک سفارش را ببندد).





توجه: سیستم یک اسنپ شات از تعداد دعوت شدگان معتبر (معتبر برای 30 روز) گرفته و سطح را روز بعد بروزرسانی میکند. کاربران میتوانند ضریب سطح حساب خود را در صفحه رویداد بررسی کنند.





مرحله 4: توزیع جوایز

توزیع جوایز جوایز طبق قوانین رویداد به کیف پول اسپات شما توزیع خواهند شد.









کمترین مقدار همه مقادیر MX که در طول 24 ساعت متوالی ثبت شده اند، برای محاسبه دارایی های MX استفاده میشود.

1）اسنپ شات موجودی حساب اسپات: کمترین مقدار از اسنپ شات های روزانه (سه اسنپ شات تصادفی در طول روز) برای مثال: مقدار MX در سه اسنپ شات روزانه 100 MX و 200 MX و 300 MX است - کمترین مقدار ثبت شده برای آن روز 100 MX خواهد بود.

2）اسنپ شات ها در روز قبل از شروع فعالیت پایان خواهند یافت؛ داده ها بر اساس منطقه زمانی UTC+8 جمع آوری میشوند.









حداقل مقداری که میتوانید سپرده گذاری کنید 25 MX است و حداکثر مقداری که میتوانید سپرده گذاری کنید 500,000 MX است.

1）اگر حداقل مقدار MX که در طی 24 ساعت در کیف پول اسپات شما به صورت اسنپ شات ثبت میشود کمتر از 25 MX باشد، مقدار MX که میتوانید سپرده گذاری کنید 0 خواهد بود. شما واجد شرایط کیک استارتر نخواهید بود.

2）اگر حداقل مقدار MX در کیف پول اسپات شما برای 24 ساعت متوالی بین 25 MX و 500,000 MX باشد، مقدار MX که میتوانید سپرده گذاری کنید برابر با کمترین مقدار MX است که در طی 24 ساعت در کیف پول اسپات شما اسنپ شات گرفته شده است.

3）اگر حداقل مقدار MX در کیف پول اسپات شما برای 24 ساعت متوالی بیشتر از 500,000 MX باشد، بیشترین مقدار MX که میتوانید سپرده گذاری کنید 500,000 MX خواهد بود.





یادآوری : اگر یک کاربر از طریق چند حساب مجموعاً بیش از 500,000 MX اختصاص دهد، ممکن است حساب های مرتبط مشمول تدابیر کنترل ریسک پلتفرم شوند. لطفاً با احتیاط اقدام کنید.









مقدار ایردراپ کیک استارتر نه تنها به دارایی های MX شما بستگی دارد، بلکه به عوامل زیر نیز بستگی دارد:

1）مجموع MX معتبر سپرده گذاری شده توسط همه کاربران: اگر سپرده کلی به طور قابل توجهی افزایش یابد، سهم نسبی شما ممکن است کاهش یابد.

2）اندازه فعلی استخر جوایز: وقتی استخر کلی کاهش یابد، تخصیص های فردی به تناسب کاهش مییابد.

3）ضریب رفرال معتبر: معرفی های موفق کمتر ضریب پاداش شما را کاهش میدهند.

خلاصه: اگر دارایی های MX و ضریب رفرال شما ثابت بمانند، ایردراپ های کاهش یافته معمولاً نشان دهنده افزایش سپرده گذاری کلی یا کاهش استخر جوایز هستند.













دارایی های MX: هرچه MX بیشتری داشته باشید، درصد تخصیص پایه شما بیشتر خواهد بود.

ضریب رفرال معتبر: معرفی کاربران فعال به شما کمک میکند تا وزن پاداش خود را افزایش دهید. عوامل بازار:

مجموع MX معتبر تعهد شده توسط همه کاربران: سپرده گذاری کلی بیشتر ممکن است سهم فردی شما را کاهش دهد.

اندازه استخر جوایز فعلی: تغییرات در استخر کل به طور مستقیم تأثیر گذار بر توزیع های هر کاربر است.









پس از پایان رویداد، MEXC داده های مجموع سپرده معتبر تمام شرکت کنندگان را در اعلان رسمی منتشر خواهد کرد. برای مشاهده، به صفحه اعلان مراجعه کنید.









توکن های MX شما فقط باید در کیف پول اسپات شما برای اسنپ شات واجد شرایط باشند. MX در کیف پول های دیگر اسنپ شات نمیشوند.









1）شما میتوانید مقدار MX سپرده گذاری شده و مقدار معتبر سپرده گذاری شده خود را در صفحه رویداد مشاهده کنید؛

2）شما میتوانید تاریخچه سپرده گذاری خود را در قسمت جزئیات رویداد - تاریخچه جوایز پیدا کنید.









1）میتوانید پاداش تخمینی و پاداش واقعی خود را بر اساس مقدار MX سپرده گذاری شده در صفحه رویداد بررسی کنید.

2）برای مشاهده جزئیات پاداش های واقعی دریافتی، میتوانید به قسمت جزئیات رویداد - تاریخچه جوایز مراجعه کنید.



