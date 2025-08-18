Rohkem infot USUALX

USUALx logo

USUALx hind (USUALX)

Loendis mitteolevad

1 USUALX/USD reaalajas hind:

$0.096985
$0.096985
-6.20%1D
mexc
USD
USUALx (USUALX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:55:21 (UTC+8)

USUALx (USUALX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.097482
$ 0.097482
24 h madal
$ 0.108264
$ 0.108264
24 h kõrge

$ 0.097482
$ 0.097482

$ 0.108264
$ 0.108264

$ 1.59
$ 1.59

$ 0.072403
$ 0.072403

-6.06%

-6.21%

-20.80%

-20.80%

USUALx (USUALX) reaalajas hind on $0.096985. Viimase 24 tunni jooksul USUALX kaubeldud madalaim $ 0.097482 ja kõrgeim $ 0.108264 näitab aktiivset turu volatiivsust. USUALXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.59 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.072403.

Lüliajalise tootluse osas on USUALX muutunud -6.06% viimase tunni jooksul, -6.21% 24 tunni vältel -20.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

USUALx (USUALX) – turuteave

$ 47.93M
$ 47.93M

--
--

$ 47.93M
$ 47.93M

494.25M
494.25M

494,246,386.2943724
494,246,386.2943724

USUALx praegune turukapitalisatsioon on $ 47.93M -- 24 tunnise kauplemismahuga. USUALX ringlev varu on 494.25M, mille koguvaru on 494246386.2943724. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 47.93M.

USUALx (USUALX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse USUALx ja USD hinnamuutus $ -0.00642374264425404.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse USUALx ja USD hinnamuutus $ -0.0200055032.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse USUALx ja USD hinnamuutus $ -0.0181514313.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse USUALx ja USD hinnamuutus $ -0.0942109526204402.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00642374264425404-6.21%
30 päeva$ -0.0200055032-20.62%
60 päeva$ -0.0181514313-18.71%
90 päeva$ -0.0942109526204402-49.27%

Mis on USUALx (USUALX)

Usual protocol is a decentralized banking framework centered around USD0, a stablecoin designed as a liquid deposit token. It embodies the principle of redistributing value generated by users through a revenue-based token, USUAL. This approach enables users to access yields while simultaneously gaining exposure to the protocol’s growth and long-term success. $USUALx is the staked version of $USUAL. It empowers holders with governance rights and grants daily $USUAL rewards.

Üksuse USUALx (USUALX) allikas

Ametlik veebisait

USUALx hinna ennustus (USD)

Kui palju on USUALx (USUALX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie USUALx (USUALX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida USUALx nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake USUALx hinna ennustust kohe!

USUALX kohalike valuutade suhtes

USUALx (USUALX) tokenoomika

USUALx (USUALX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USUALX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse USUALx (USUALX) kohta

Kui palju on USUALx (USUALX) tänapäeval väärt?
Reaalajas USUALX hind USD on 0.096985 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USUALX/USD hind?
Praegune hind USUALX/USD on $ 0.096985. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on USUALx turukapitalisatsioon?
USUALX turukapitalisatsioon on $ 47.93M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USUALX ringlev varu?
USUALX ringlev varu on 494.25M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USUALX (ATH) hind?
USUALX saavutab ATH hinna summas 1.59 USD.
Mis oli kõigi aegade USUALX madalaim (ATL) hind?
USUALX nägi ATL hinda summas 0.072403 USD.
Milline on USUALX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USUALX kauplemismaht on -- USD.
Kas USUALX sel aastal kõrgemale ka suundub?
USUALX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USUALX hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.