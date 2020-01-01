USUALx (USUALX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi USUALx (USUALX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

USUALx (USUALX) teave Usual protocol is a decentralized banking framework centered around USD0, a stablecoin designed as a liquid deposit token. It embodies the principle of redistributing value generated by users through a revenue-based token, USUAL. This approach enables users to access yields while simultaneously gaining exposure to the protocol’s growth and long-term success. $USUALx is the staked version of $USUAL. It empowers holders with governance rights and grants daily $USUAL rewards. Ametlik veebisait: https://usual.money/ Ostke USUALX kohe!

USUALx (USUALX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage USUALx (USUALX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 47.00M $ 47.00M $ 47.00M Koguvaru: $ 495.36M $ 495.36M $ 495.36M Ringlev varu: $ 495.36M $ 495.36M $ 495.36M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 47.00M $ 47.00M $ 47.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 Kõigi aegade madalaim: $ 0.072403 $ 0.072403 $ 0.072403 Praegune hind: $ 0.094875 $ 0.094875 $ 0.094875 Lisateave USUALx (USUALX) hinna kohta

USUALx (USUALX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud USUALx (USUALX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USUALX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USUALX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USUALX tokeni tokenoomikat, avastage USUALX tokeni reaalajas hinda!

USUALX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu USUALX võiks suunduda? Meie USUALX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake USUALX tokeni hinna ennustust kohe!

