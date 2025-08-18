Mis on Roaring Kitty (ROAR)

MEME COIN: $ROAR is the OG token. Est. Sept '22. Inspired by The Roaring Kitty Who Inspired other to fight against wall street through Game Stop. We Are 100% community-owned. LP burnt. Contract Renounced Ready to Moon like $GME & $AMC?

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Roaring Kitty (ROAR) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Roaring Kitty hinna ennustus (USD)

Kui palju on Roaring Kitty (ROAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Roaring Kitty (ROAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Roaring Kitty nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Roaring Kitty hinna ennustust kohe!

ROAR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Roaring Kitty (ROAR) tokenoomika

Roaring Kitty (ROAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ROAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Roaring Kitty (ROAR) kohta Kui palju on Roaring Kitty (ROAR) tänapäeval väärt? Reaalajas ROAR hind USD on 0.0057578 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ROAR/USD hind? $ 0.0057578 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ROAR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Roaring Kitty turukapitalisatsioon? ROAR turukapitalisatsioon on $ 5.75M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ROAR ringlev varu? ROAR ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ROAR (ATH) hind? ROAR saavutab ATH hinna summas 0.01512515 USD . Mis oli kõigi aegade ROAR madalaim (ATL) hind? ROAR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ROAR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ROAR kauplemismaht on -- USD . Kas ROAR sel aastal kõrgemale ka suundub? ROAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ROAR hinna ennustust

Roaring Kitty (ROAR) Olulised valdkonna uudised