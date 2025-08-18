Rohkem infot AIXBT

Aixbt logo

Aixbt hind(AIXBT)

1 AIXBT/USD reaalajas hind:

$0.1207
$0.1207$0.1207
-2.02%1D
USD
Aixbt (AIXBT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:23:49 (UTC+8)

Aixbt (AIXBT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1162
$ 0.1162$ 0.1162
24 h madal
$ 0.1251
$ 0.1251$ 0.1251
24 h kõrge

$ 0.1162
$ 0.1162$ 0.1162

$ 0.1251
$ 0.1251$ 0.1251

$ 0.9474609087978645
$ 0.9474609087978645$ 0.9474609087978645

$ 0.00007942523368312
$ 0.00007942523368312$ 0.00007942523368312

-0.99%

-2.02%

-13.54%

-13.54%

Aixbt (AIXBT) reaalajas hind on $ 0.1207. Viimase 24 tunni jooksul AIXBT kaubeldud madalaim $ 0.1162 ja kõrgeim $ 0.1251 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIXBTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9474609087978645 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00007942523368312.

Lüliajalise tootluse osas on AIXBT muutunud -0.99% viimase tunni jooksul, -2.02% 24 tunni vältel -13.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Aixbt (AIXBT) – turuteave

No.347

$ 116.77M
$ 116.77M$ 116.77M

$ 3.14M
$ 3.14M$ 3.14M

$ 120.70M
$ 120.70M$ 120.70M

967.47M
967.47M 967.47M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

998,914,867.3841392
998,914,867.3841392 998,914,867.3841392

96.74%

BASE

Aixbt praegune turukapitalisatsioon on $ 116.77M $ 3.14M 24 tunnise kauplemismahuga. AIXBT ringlev varu on 967.47M, mille koguvaru on 998914867.3841392. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 120.70M.

Aixbt (AIXBT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Aixbt tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.002488-2.02%
30 päeva$ -0.0467-27.90%
60 päeva$ -0.0259-17.67%
90 päeva$ -0.06564-35.23%
Aixbt Hinnamuutus täna

Täna registreeris AIXBT muutuse $ -0.002488 (-2.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Aixbt 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0467 (-27.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Aixbt 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AIXBT $ -0.0259 (-17.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Aixbt 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.06564 (-35.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Aixbt (AIXBT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Aixbt hinnaajaloo lehte.

Mis on Aixbt (AIXBT)

Aixbt is a meme coin on the Base chain.

Aixbt on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Aixbt investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AIXBT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Aixbt kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Aixbt ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Aixbt hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aixbt (AIXBT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aixbt (AIXBT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aixbt nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aixbt hinna ennustust kohe!

Aixbt (AIXBT) tokenoomika

Aixbt (AIXBT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIXBT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Aixbt (AIXBT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Aixbt osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Aixbt osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AIXBT kohalike valuutade suhtes

1 Aixbt(AIXBT)/VND
3,176.2205
1 Aixbt(AIXBT)/AUD
A$0.183464
1 Aixbt(AIXBT)/GBP
0.088111
1 Aixbt(AIXBT)/EUR
0.102595
1 Aixbt(AIXBT)/USD
$0.1207
1 Aixbt(AIXBT)/MYR
RM0.508147
1 Aixbt(AIXBT)/TRY
4.923353
1 Aixbt(AIXBT)/JPY
¥17.7429
1 Aixbt(AIXBT)/ARS
ARS$156.549107
1 Aixbt(AIXBT)/RUB
9.628239
1 Aixbt(AIXBT)/INR
10.562457
1 Aixbt(AIXBT)/IDR
Rp1,946.773921
1 Aixbt(AIXBT)/KRW
167.637816
1 Aixbt(AIXBT)/PHP
6.825585
1 Aixbt(AIXBT)/EGP
￡E.5.828603
1 Aixbt(AIXBT)/BRL
R$0.65178
1 Aixbt(AIXBT)/CAD
C$0.166566
1 Aixbt(AIXBT)/BDT
14.657808
1 Aixbt(AIXBT)/NGN
185.122418
1 Aixbt(AIXBT)/UAH
4.974047
1 Aixbt(AIXBT)/VES
Bs16.2945
1 Aixbt(AIXBT)/CLP
$116.3548
1 Aixbt(AIXBT)/PKR
Rs34.191896
1 Aixbt(AIXBT)/KZT
65.348187
1 Aixbt(AIXBT)/THB
฿3.911887
1 Aixbt(AIXBT)/TWD
NT$3.624621
1 Aixbt(AIXBT)/AED
د.إ0.442969
1 Aixbt(AIXBT)/CHF
Fr0.09656
1 Aixbt(AIXBT)/HKD
HK$0.943874
1 Aixbt(AIXBT)/AMD
֏46.138782
1 Aixbt(AIXBT)/MAD
.د.م1.085093
1 Aixbt(AIXBT)/MXN
$2.260711
1 Aixbt(AIXBT)/PLN
0.439348
1 Aixbt(AIXBT)/RON
лв0.521424
1 Aixbt(AIXBT)/SEK
kr1.151478
1 Aixbt(AIXBT)/BGN
лв0.201569
1 Aixbt(AIXBT)/HUF
Ft40.790565
1 Aixbt(AIXBT)/CZK
2.527458
1 Aixbt(AIXBT)/KWD
د.ك0.0368135
1 Aixbt(AIXBT)/ILS
0.406759
1 Aixbt(AIXBT)/NOK
kr1.227519
1 Aixbt(AIXBT)/NZD
$0.202776

Aixbt ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Aixbt võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Aixbt ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aixbt kohta

Kui palju on Aixbt (AIXBT) tänapäeval väärt?
Reaalajas AIXBT hind USD on 0.1207 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AIXBT/USD hind?
Praegune hind AIXBT/USD on $ 0.1207. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aixbt turukapitalisatsioon?
AIXBT turukapitalisatsioon on $ 116.77M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AIXBT ringlev varu?
AIXBT ringlev varu on 967.47M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIXBT (ATH) hind?
AIXBT saavutab ATH hinna summas 0.9474609087978645 USD.
Mis oli kõigi aegade AIXBT madalaim (ATL) hind?
AIXBT nägi ATL hinda summas 0.00007942523368312 USD.
Milline on AIXBT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AIXBT kauplemismaht on $ 3.14M USD.
Kas AIXBT sel aastal kõrgemale ka suundub?
AIXBT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AIXBT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:23:49 (UTC+8)

Aixbt (AIXBT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

AIXBT/USD kalkulaator

Summa

AIXBT
AIXBT
USD
USD

1 AIXBT = 0.1207 USD

Kauplemine: AIXBT

AIXBTUSDC
$0.12092
$0.12092$0.12092
-1.92%
AIXBTUSDT
$0.1207
$0.1207$0.1207
-2.10%

